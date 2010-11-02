Додано: Сер 03 жов, 2018 00:01

vanok написав: WachtAmRhein написав: У меня кстати у жены по Максимке ситуация, карта погашена в плюс на предыдущий день биллинга 10 сентября. На лишние деньги пополнен телефон, сейчас всё ровно. Неужели падонки снимут копейку и вжарят на 60 грн.? У меня кстати у жены по Максимке ситуация, карта погашена в плюс на предыдущий день биллинга 10 сентября. На лишние деньги пополнен телефон, сейчас всё ровно. Неужели падонки снимут копейку и вжарят на 60 грн.?

Вжарят. Хотя посмотреть это негде и некак, я тоже думал "неужели падонки снимут..." потому всех предупреждаю.

Вывод:

Альфа банк - не клиенториентированый банк, со скрытыми комиссиями. Вжарят. Хотя посмотреть это негде и некак, я тоже думал "неужели падонки снимут..." потому всех предупреждаю.Вывод:Альфа банк - не клиенториентированый банк, со скрытыми комиссиями.

ваша проблема от того, что вы хотите юзать бесплатный грейс избегая оплаты РКО.если бы вы его юзали не обрезанный а полный (не избегая платы РКО) то и стенаний по поводу этих копеек не было бы.банк должен что ли заботится о том что бы вам было удобно юзать грейс в убыток банку? хотите свинорылить - включайте мозги.понятно что хочется что бы банк беспокоился про всех клиентов не зависимо от того получает банк на клиенте прибыль или нет. но ИМХО банк только спонсоров обязан холить и лелеять так как от них зависит его прибыль. будь у вас бизнес вы бы беспокоились о шаровиках или как?ЗЫкогда то офпреду сильно садились на голову что бы банк все разжевал про задолженность перед биллингом для того что бы можно было избежать платы РКО. на что она ответила что этого банк не обязан делать. и в принципе она была права - банк обязан после биллинга сообщить клиенту сколько тот должен за РП. и не более. остальное все его добрая воля.