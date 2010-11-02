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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6177617861796180

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 919
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
143
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
179
Всього голосів : 919
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 19:31

  vanok написав:
  Alfa_Bank написав:vanok, добрый вечер. Комиссия предусмотрена тарифами карты. Размер процентов можете рассчитывать самостоятельно или же вносить до даты биллинга, например, плюс 1 грн.
По поводу комиссии за снятие в АТМ задним числом, переводе в майальфе обвинения не обоснованы. Если есть примеры – высылайте в ЛС, будем разбираться.
Об изменениях в тарифах карты (СМС, РКО) банк предупреждал заранее.

Что правда могу "рассчитывать самостоятельно" ??? Вы пол дня думали чтобы так ответить? издеваетесь?!
Зачем нужен банк который не может (а правильней не хочет)рассчитать и предоставить скажем 2го числа проценты за предыдущий мес? а делает это скрытно в дату биллинга!!!
Какие вам примеры про снятие в банкомате ? На момент снятия комиссий никаких нет, и через 5 минут их нет они появляются потом тоже скрытно!!!
Ну и про перевод с кредитки своих 3 грн на свою же карту в май альфабанке нигде не предупредят что возьмется комиссия 20 грн(тут правда сразу берется) но опять таки скрытно!!!
Опровергните хотя бы одно это утверждение, и тогда верните комисси !!! если вы клиентоориентированый банк.
И тут на форуме неоднократно об этом писали, и на гор. линии запросы оставляли -результата 0.
Вывод
Альфа банк - не клиенториентированый банк, со скрытыми комиссиями.


Да за счёт обувалова и живут. Но послать их в любой момент тоже никто не запрещает.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 20:34

У меня кстати у жены по Максимке ситуация, карта погашена в плюс на предыдущий день биллинга 10 сентября. На лишние деньги пополнен телефон, сейчас всё ровно. Неужели падонки снимут копейку и вжарят на 60 грн.?
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 20:36

Эко-фантики

Только получил Экомаксимум вместо старого Скай пасса. Более опытные пользователи или представитель - подскажите, пожалуйста:
1. Начисляют ли 100 приветственных фантиков при перевыпуске с другого тарифного плана и когда?
2. Когда на бонусный счет Эко приходят фантики?
3. Как они рассчитываются: просто любая покупка *2% или с округлениями как у Максимума?
4. Начисляют ли фантики за стандартные платежи в Май Альфа (коммуналка)?
Спасибо.
AVF
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 20:39

  AVF написав:Только получил Экомаксимум вместо старого Скай пасса. Более опытные пользователи или представитель - подскажите, пожалуйста:
1. Начисляют ли 100 приветственных фантиков при перевыпуске с другого тарифного плана и когда?
2. Когда на бонусный счет Эко приходят фантики?
3. Как они рассчитываются: просто любая покупка *2% или с округлениями как у Максимума?
4. Начисляют ли фантики за стандартные платежи в Май Альфа (коммуналка)?
Спасибо.


2. в начале месяца за предыдущий календарный не зависимо от РД.
3. просто 2%
4. фантики за расходы только на стороне.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 20:39

  AVF написав:Только получил Экомаксимум вместо старого Скай пасса. Более опытные пользователи или представитель - подскажите, пожалуйста:
1. Начисляют ли 100 приветственных фантиков при перевыпуске с другого тарифного плана и когда?
2. Когда на бонусный счет Эко приходят фантики?
3. Как они рассчитываются: просто любая покупка *2% или с округлениями как у Максимума?
4. Начисляют ли фантики за стандартные платежи в Май Альфа (коммуналка)?
Спасибо.


1. Хз
2. Числа 8-10
3. Любая покупка*0.02, без округления
4. Нет
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 20:41

  WachtAmRhein написав:У меня кстати у жены по Максимке ситуация, карта погашена в плюс на предыдущий день биллинга 10 сентября. На лишние деньги пополнен телефон, сейчас всё ровно. Неужели падонки снимут копейку и вжарят на 60 грн.?

а есть причина надеяться на то что не вжарят?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 21:08

  WachtAmRhein написав:У меня кстати у жены по Максимке ситуация, карта погашена в плюс на предыдущий день биллинга 10 сентября. На лишние деньги пополнен телефон, сейчас всё ровно. Неужели падонки снимут копейку и вжарят на 60 грн.?

Вжарят. Хотя посмотреть это негде и некак, я тоже думал "неужели падонки снимут..." потому всех предупреждаю.
Вывод:
Альфа банк - не клиенториентированый банк, со скрытыми комиссиями.
vanok
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 00:01

  vanok написав:
  WachtAmRhein написав:У меня кстати у жены по Максимке ситуация, карта погашена в плюс на предыдущий день биллинга 10 сентября. На лишние деньги пополнен телефон, сейчас всё ровно. Неужели падонки снимут копейку и вжарят на 60 грн.?

Вжарят. Хотя посмотреть это негде и некак, я тоже думал "неужели падонки снимут..." потому всех предупреждаю.
Вывод:
Альфа банк - не клиенториентированый банк, со скрытыми комиссиями.

ваша проблема от того, что вы хотите юзать бесплатный грейс избегая оплаты РКО.
если бы вы его юзали не обрезанный а полный (не избегая платы РКО) то и стенаний по поводу этих копеек не было бы.
банк должен что ли заботится о том что бы вам было удобно юзать грейс в убыток банку? хотите свинорылить - включайте мозги.
понятно что хочется что бы банк беспокоился про всех клиентов не зависимо от того получает банк на клиенте прибыль или нет. но ИМХО банк только спонсоров обязан холить и лелеять так как от них зависит его прибыль. будь у вас бизнес вы бы беспокоились о шаровиках или как?

ЗЫ
когда то офпреду сильно садились на голову что бы банк все разжевал про задолженность перед биллингом для того что бы можно было избежать платы РКО. на что она ответила что этого банк не обязан делать. и в принципе она была права - банк обязан после биллинга сообщить клиенту сколько тот должен за РП. и не более. остальное все его добрая воля.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 00:17

Re: Альфа-Банк

AVF написав:Только получил Экомаксимум вместо старого Скай пасса. Более опытные пользователи или представитель - подскажите, пожалуйста:
1. Начисляют ли 100 приветственных фантиков при перевыпуске с другого тарифного плана и когда?
2. Когда на бонусный счет Эко приходят фантики?
3. Как они рассчитываются: просто любая покупка *2% или с округлениями как у Максимума?
4. Начисляют ли фантики за стандартные платежи в Май Альфа (коммуналка)?
Спасибо.
1. Начисляют и выплачивают вместе с первыми заработанными бонусами.
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 07:12

Re: Альфа-Банк

vanok написав:
  Alfa_Bank написав:vanok, добрый вечер. Комиссия предусмотрена тарифами карты. Размер процентов можете рассчитывать самостоятельно или же вносить до даты биллинга, например, плюс 1 грн.
По поводу комиссии за снятие в АТМ задним числом, переводе в майальфе обвинения не обоснованы. Если есть примеры – высылайте в ЛС, будем разбираться.
Об изменениях в тарифах карты (СМС, РКО) банк предупреждал заранее.

Что правда могу "рассчитывать самостоятельно" ??? Вы пол дня думали чтобы так ответить? издеваетесь?!
Зачем нужен банк который не может (а правильней не хочет)рассчитать и предоставить скажем 2го числа проценты за предыдущий мес? а делает это скрытно в дату биллинга!!!
Какие вам примеры про снятие в банкомате ? На момент снятия комиссий никаких нет, и через 5 минут их нет они появляются потом тоже скрытно!!!
Ну и про перевод с кредитки своих 3 грн на свою же карту в май альфабанке нигде не предупредят что возьмется комиссия 20 грн(тут правда сразу берется) но опять таки скрытно!!!
Опровергните хотя бы одно это утверждение, и тогда верните комисси !!! если вы клиентоориентированый банк.
И тут на форуме неоднократно об этом писали, и на гор. линии запросы оставляли -результата 0.
Вывод
Альфа банк - не клиенториентированый банк, со скрытыми комиссиями.
За перевод в мабе показывает заранее. Скрин я выкладывал ранее.

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