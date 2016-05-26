Додано: Сер 03 жов, 2018 10:19

mephala написав: банк обязан после биллинга сообщить клиенту сколько тот должен за РП. банк обязан после биллинга сообщить клиенту сколько тот должен за РП.

Ну и почему он этого не делает? а делает в дату следующего биллинга?А потому что как тут сравнили с наперсточниками - вроде все честно шарика нет, но его нет нигде! - и это политика банка...расчитайте сами, положите 1 грн сверху (а если насчитают 1.01 то опять схема сработала) это такие советы банка?Я вопрос поднял не первый, предупредил людей что так может быть.Банк хочет стать лучше или нет вот в чем вопрос. И честно говоря я не думаю что эти комиссии так уж важны банку, по сравнению с репутацией и отношением клиентов (четверо из пяти знакомых закрыли карты ещё после истории с смс информированием).