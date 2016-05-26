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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6178617961806181

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 919
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
143
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
179
Всього голосів : 919
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 10:19

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:банк обязан после биллинга сообщить клиенту сколько тот должен за РП.


Ну и почему он этого не делает? а делает в дату следующего биллинга?

А потому что как тут сравнили с наперсточниками - вроде все честно шарика нет, но его нет нигде! - и это политика банка...
расчитайте сами, положите 1 грн сверху (а если насчитают 1.01 то опять схема сработала) это такие советы банка?
Я вопрос поднял не первый, предупредил людей что так может быть.
Банк хочет стать лучше или нет вот в чем вопрос. И честно говоря я не думаю что эти комиссии так уж важны банку, по сравнению с репутацией и отношением клиентов (четверо из пяти знакомых закрыли карты ещё после истории с смс информированием).
vanok
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 10:26

  vanok написав:четверо из пяти знакомых закрыли карты ещё после истории с смс информированием

Значит они ими не пользовались постоянно и им шашечки важнее... Нормальной альтернативы картам банка нет.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 11:19

  vanok написав:
  mephala написав:банк обязан после биллинга сообщить клиенту сколько тот должен за РП.


Ну и почему он этого не делает? а делает в дату следующего биллинга?

банк сообщает сколько должен клиент ПОСЛЕ КАЖДОГО биллинга.
причем дважды.
первый раз сразу после биллинга и потом за несколько дней до конца грейса еще раз напоминает путем смс информирования даже при отключенном альфа чеке.
то как именно банк расчитывает задолженность это уже нюансы его математики. но банк всегда сообщает сколько должен клиент после биллинга.
или вы не понимаете разницу между ДО и ПОСЛЕ?

ЗЫ
те кто юзает карту постоянно и платит РКО каждый месяц их эта копейка вообще не волнует никаким боком. если вы грейсовик и эта копейка вас задела то тут уж сами будьте добры ознакомиться с правилами расчета задолженности.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 17:14

  mephala написав:
  vanok написав:
  mephala написав:банк обязан после биллинга сообщить клиенту сколько тот должен за РП.


Ну и почему он этого не делает? а делает в дату следующего биллинга?

банк сообщает сколько должен клиент ПОСЛЕ КАЖДОГО биллинга.
причем дважды.
первый раз сразу после биллинга и потом за несколько дней до конца грейса еще раз напоминает путем смс информирования даже при отключенном альфа чеке.
то как именно банк расчитывает задолженность это уже нюансы его математики. но банк всегда сообщает сколько должен клиент после биллинга.
или вы не понимаете разницу между ДО и ПОСЛЕ?

ЗЫ
те кто юзает карту постоянно и платит РКО каждый месяц их эта копейка вообще не волнует никаким боком. если вы грейсовик и эта копейка вас задела то тут уж сами будьте добры ознакомиться с правилами расчета задолженности.


А вы понимаете разницу между насчитать проценты в последний день ночью и не сообщить об этом до, а сообщить об этом после?
Причем тут смс о задолженности её прекрасно видно в выписке.

Заладили грейсовик грейсовик, хотите платить рко платите.
vanok
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 18:43

Только рассрочки...
Максимальный профит и отсутствие доп.затрат.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 18:47

Re: Альфа-Банк

guntherhouse777 написав:Только рассрочки...
Максимальный профит и отсутствие доп.затрат.
Без рассрочек вблизи РД.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:04

  Інкогніто написав:
guntherhouse777 написав:Только рассрочки...
Максимальный профит и отсутствие доп.затрат.
Без рассрочек вблизи РД.

2 карты и положить на близость к РД
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:10

  curiousobro написав:2 карты и положить на близость к РД

Неинтересно совсем заниматься хер..., простите, администрированием ещё одной кредитки ради нескольких дней в месяце и призрачной гипотетической необходимости что-либо срочно купить по рассрочке возле РД.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:15

  Інкогніто написав:
guntherhouse777 написав:Только рассрочки...
Максимальный профит и отсутствие доп.затрат.
Без рассрочек вблизи РД.

Сразу после РД уже все рассрочки должны быть освоены!)
guntherhouse777
 
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