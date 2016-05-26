guntherhouse777 написав:Только рассрочки... Максимальный профит и отсутствие доп.затрат.
А научите правильно юзать рассрочки. Есть Максимка с неплохим кредлимом, РД - 16-е. Лежит на полке, боюсь я это минное поле. Я так понимаю, что для эффективного управления рассрочками желательно сделать еще одну максимку с РД ~ 1-е число ? Когда топать в отделение ? 24-25 октября ?
Если я завтра (04.10) совершу покупку на 10к и переведу её в рассрочку на 3 месяца - каков будет мой календарь гашения этой рассрочки ? Достаточно ли будет просто погасить эти 10к в начале января ? Или нужно будет все эти 3 месяца следить за какими-то "красными суммами", докладывать 1 грн и совершать прочие нелепые телодвижения ?
Хотелось бы не вылететь из грейса и не попасть на РКО 60 грн. Планируются только крупные траты под бесплатные 3-хмесячные рассрочки, никакой ежедневной мелочёвки.
mustbe написав:нужно будет все эти 3 месяца следить за какими-то "красными суммами", докладывать 1 грн
Будет именно вот это. Поскольку рассрочка будет гасится тремя равными частями начиная с периода "через одну РД" после ее оформления. Но поверьте это не сложно. "Красная сумма" по рассрочке у вас появится за 25 дней до того как ее надо погасить - времени море - не пропустите. А страховочную 1 грн. надо будет добросить накануне РД (или в день РД). И вторая кредитка - на любителя. Не думаю что вы так ежедневно делаете покупки >1кГрн. Поэтому дня за 4 перед РД лучше просто ничего не покупать. Я полгода присматривался к максимке пока не оформил. 1 разобраться и потом следить за датами и форумом (чтобы не пропустить алкины каверзы). Не такая и сложная наука. И это я и мелочевку периодически с карты трачу - в основном кафе - а если у Вас будут только рассрочки - так и вовсе легкотня!
mustbe написав:Если я завтра (04.10) совершу покупку на 10к и переведу её в рассрочку на 3 месяца - каков будет мой календарь гашения этой рассрочки ?
И да - по поводу этого вашего вопроса - ваш календарь если Вы переведете завтрашнюю трату в 10кГрн будет выглядеть так: 16.11 (или накануне) - надо будет внести на счет 1 грн. На следующее утро вы увидите в МАБе какую сумму вам надо будет внести до 11 декабря 11.12 - надо внести 3333,33 + несколько копеек % - точную сумму увидите в мабе 14.12 - надо внести страховочную 1 грн. (почему 14 - потому что ваша РД в декабре попадает на выходной). На следующее утро вы увидите в МАБе какую сумму вам будет внести до 10 января 10.01 - надо внести 3333,33 + несколько копеек % - точную сумму увидите в мабе 16.01 - надо внести страховочную 1 грн. На следующее утро вы увидите в МАБе какую сумму вам будет внести до 8 февраля 08.02 - (потому как 10.02 выходной) надо внести оставшуюся сумму - 3333,33 + несколько копеек % - точную сумму увидите в мабе 15.02 - (поскольку РД попадает на субботу) надо внести страховочную 1 грн. ее в принципе хватит и на %, которые будут в этот день начислены и на % которые будут начислены в следующую РД Существует мнение, что эту страховочную гривну можно в РД и не вносить (вернее внести но только первый раз), но лично я бы не рисковал. 1 грн. не такие большие деньги, к тому же в РД все что не погасит % уйдет на погашение очередного платежа по рассрочке). В принципе все. Если где чутка ошибся - прошу ногами не бить.
Востаннє редагувалось Flamingo в Сер 03 жов, 2018 22:38, всього редагувалось 1 раз.
mustbe написав:Если я завтра (04.10) совершу покупку на 10к и переведу её в рассрочку на 3 месяца - каков будет мой календарь гашения этой рассрочки ?
И да - по поводу этого вашего вопроса - ваш календарь если Вы переведете завтрашнюю трату в 10кГрн будет выглядеть так: 16.11 (или накануне) - надо будет внести на счет 1 грн. На следующее утро вы увидите в МАБе какую сумму вам надо будет внести до 11 декабря 11.12 - надо внести 3333,33 + несколько копеек % - точную сумму увидите в мабе 14.12 - надо внести страховочную 1 грн. (почему 14 - потому что ваша РД в декабре попадает на выходной). На следующее утро вы увидите в МАБе какую сумму вам будет внести до 10 января 10.01 - надо внести 3333,33 + несколько копеек % - точную сумму увидите в мабе 16.01 - надо внести страховочную 1 грн. На следующее утро вы увидите в МАБе какую сумму вам будет внести до 8 февраля 08.02 - (потому как 10.02 выходной) надо внести оставшуюся сумму - 3333,33 + несколько копеек % - точную сумму увидите в мабе 15.02 - (поскольку РД попадает на субботу) надо внести страховочную 1 грн. ее в принципе хватит и на %, которые будут в этот день начислены и на % которые будут начислены в следующую РД В принципе все. Если где чутка ошибся - прошу ногами не бить.
Стильный квест, похож на программу популярного телеканала.
Ukrainian написав:Как отметить пролонгацию депозитов открытых в отделении без посещения отделения ?
Ukrainian, добрый день. У меня нет ваших данных, поэтому не могу проверить, где был открыт депозит. Но, если депозит был открыт в отделении банка, то отменить пролонгацию по нему можно только обратившись в отделение. Это технические особенности обслуживания депозитов.
Это новшество появилось недавно; раньше по моему можно было отменить пролонгацию в МАБе независимо от того где открыт депозит
@@@ Какой банку от этого прок; больше людей в отделениях ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
mustbe написав:Если я завтра (04.10) совершу покупку на 10к и переведу её в рассрочку на 3 месяца - каков будет мой календарь гашения этой рассрочки ?
И да - по поводу этого вашего вопроса - ваш календарь если Вы переведете завтрашнюю трату в 10кГрн будет выглядеть так: 16.11 (или накануне) - надо будет внести на счет 1 грн. На следующее утро вы увидите в МАБе какую сумму вам надо будет внести до 11 декабря 11.12 - надо внести 3333,33 + несколько копеек % - точную сумму увидите в мабе 14.12 - надо внести страховочную 1 грн. (почему 14 - потому что ваша РД в декабре попадает на выходной). На следующее утро вы увидите в МАБе какую сумму вам будет внести до 10 января 10.01 - надо внести 3333,33 + несколько копеек % - точную сумму увидите в мабе 16.01 - надо внести страховочную 1 грн. На следующее утро вы увидите в МАБе какую сумму вам будет внести до 8 февраля 08.02 - (потому как 10.02 выходной) надо внести оставшуюся сумму - 3333,33 + несколько копеек % - точную сумму увидите в мабе 15.02 - (поскольку РД попадает на субботу) надо внести страховочную 1 грн. ее в принципе хватит и на %, которые будут в этот день начислены и на % которые будут начислены в следующую РД В принципе все. Если где чутка ошибся - прошу ногами не бить.
Стильный квест, похож на программу популярного телеканала.
Мне напомнило квесты из фильма "Пила"
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Ukrainian написав:Как отметить пролонгацию депозитов открытых в отделении без посещения отделения ?
Ukrainian, добрый день. У меня нет ваших данных, поэтому не могу проверить, где был открыт депозит. Но, если депозит был открыт в отделении банка, то отменить пролонгацию по нему можно только обратившись в отделение. Это технические особенности обслуживания депозитов.
Это новшество появилось недавно; раньше по моему можно было отменить пролонгацию в МАБе независимо от того где открыт депозит
@@@ Какой банку от этого прок; больше людей в отделениях ?
Надежда на то, что забьют и оставят.
По факту - пару раз спотыкнувшись нормальный человек (не свинорыл и не удав) забьет на Аллу с ее подножками и уйдет туда, где подножки не ставят.
покажите хоть один банк который рассчитывает проценты посреди РП. и да - повторю еще раз. проблема этих копеек колишет только тех кто не хочет платить РКО сидя в грейсе. хотите сэкономить - включайте мозги.
моно, приват, а-банк возможно и другие - в любой момент нажимаете кнопку рассчитать и вам рассчитывается сумма к погашению, чтобы не выйти из льготного периода.