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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 919
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
143
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
179
Всього голосів : 919
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 21:23

  guntherhouse777 написав:Только рассрочки...
Максимальный профит и отсутствие доп.затрат.

А научите правильно юзать рассрочки.
Есть Максимка с неплохим кредлимом, РД - 16-е.
Лежит на полке, боюсь я это минное поле.
Я так понимаю, что для эффективного управления рассрочками желательно сделать еще одну максимку с РД ~ 1-е число ? Когда топать в отделение ? 24-25 октября ?

Если я завтра (04.10) совершу покупку на 10к и переведу её в рассрочку на 3 месяца - каков будет мой календарь гашения этой рассрочки ?
Достаточно ли будет просто погасить эти 10к в начале января ?
Или нужно будет все эти 3 месяца следить за какими-то "красными суммами", докладывать 1 грн и совершать прочие нелепые телодвижения ?

Хотелось бы не вылететь из грейса и не попасть на РКО 60 грн.
Планируются только крупные траты под бесплатные 3-хмесячные рассрочки, никакой ежедневной мелочёвки.
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 22:16

Re: Альфа-Банк

  mustbe написав:нужно будет все эти 3 месяца следить за какими-то "красными суммами", докладывать 1 грн

Будет именно вот это. Поскольку рассрочка будет гасится тремя равными частями начиная с периода "через одну РД" после ее оформления. Но поверьте это не сложно. "Красная сумма" по рассрочке у вас появится за 25 дней до того как ее надо погасить - времени море - не пропустите. А страховочную 1 грн. надо будет добросить накануне РД (или в день РД). И вторая кредитка - на любителя. Не думаю что вы так ежедневно делаете покупки >1кГрн. Поэтому дня за 4 перед РД лучше просто ничего не покупать. Я полгода присматривался к максимке пока не оформил. 1 разобраться и потом следить за датами и форумом (чтобы не пропустить алкины каверзы). Не такая и сложная наука. И это я и мелочевку периодически с карты трачу - в основном кафе - а если у Вас будут только рассрочки - так и вовсе легкотня!
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 22:29

Re: Альфа-Банк

  mustbe написав:Если я завтра (04.10) совершу покупку на 10к и переведу её в рассрочку на 3 месяца - каков будет мой календарь гашения этой рассрочки ?

И да - по поводу этого вашего вопроса - ваш календарь если Вы переведете завтрашнюю трату в 10кГрн будет выглядеть так:
16.11 (или накануне) - надо будет внести на счет 1 грн. На следующее утро вы увидите в МАБе какую сумму вам надо будет внести до 11 декабря
11.12 - надо внести 3333,33 + несколько копеек % - точную сумму увидите в мабе
14.12 - надо внести страховочную 1 грн. (почему 14 - потому что ваша РД в декабре попадает на выходной). На следующее утро вы увидите в МАБе какую сумму вам будет внести до 10 января
10.01 - надо внести 3333,33 + несколько копеек % - точную сумму увидите в мабе
16.01 - надо внести страховочную 1 грн. На следующее утро вы увидите в МАБе какую сумму вам будет внести до 8 февраля
08.02 - (потому как 10.02 выходной) надо внести оставшуюся сумму - 3333,33 + несколько копеек % - точную сумму увидите в мабе
15.02 - (поскольку РД попадает на субботу) надо внести страховочную 1 грн. ее в принципе хватит и на %, которые будут в этот день начислены и на % которые будут начислены в следующую РД
Существует мнение, что эту страховочную гривну можно в РД и не вносить (вернее внести но только первый раз), но лично я бы не рисковал. 1 грн. не такие большие деньги, к тому же в РД все что не погасит % уйдет на погашение очередного платежа по рассрочке).
В принципе все.
Если где чутка ошибся - прошу ногами не бить. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Flamingo в Сер 03 жов, 2018 22:38, всього редагувалось 1 раз.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 22:34

  Flamingo написав:
  mustbe написав:Если я завтра (04.10) совершу покупку на 10к и переведу её в рассрочку на 3 месяца - каков будет мой календарь гашения этой рассрочки ?

И да - по поводу этого вашего вопроса - ваш календарь если Вы переведете завтрашнюю трату в 10кГрн будет выглядеть так:
16.11 (или накануне) - надо будет внести на счет 1 грн. На следующее утро вы увидите в МАБе какую сумму вам надо будет внести до 11 декабря
11.12 - надо внести 3333,33 + несколько копеек % - точную сумму увидите в мабе
14.12 - надо внести страховочную 1 грн. (почему 14 - потому что ваша РД в декабре попадает на выходной). На следующее утро вы увидите в МАБе какую сумму вам будет внести до 10 января
10.01 - надо внести 3333,33 + несколько копеек % - точную сумму увидите в мабе
16.01 - надо внести страховочную 1 грн. На следующее утро вы увидите в МАБе какую сумму вам будет внести до 8 февраля
08.02 - (потому как 10.02 выходной) надо внести оставшуюся сумму - 3333,33 + несколько копеек % - точную сумму увидите в мабе
15.02 - (поскольку РД попадает на субботу) надо внести страховочную 1 грн. ее в принципе хватит и на %, которые будут в этот день начислены и на % которые будут начислены в следующую РД
В принципе все.
Если где чутка ошибся - прошу ногами не бить. :mrgreen:

Стильный квест, похож на программу популярного телеканала. :wink:
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 22:34

Flamingo Спасибо большое, попробую.
Ибо только тот, кто смог не подорваться на Аллке, может носить гордое звание тру-свинорыла !
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 22:46

  Alfa_Bank написав:
  Ukrainian написав:Как отметить пролонгацию депозитов открытых в отделении без посещения отделения ?

Ukrainian, добрый день. У меня нет ваших данных, поэтому не могу проверить, где был открыт депозит. Но, если депозит был открыт в отделении банка, то отменить пролонгацию по нему можно только обратившись в отделение. Это технические особенности обслуживания депозитов.

Это новшество появилось недавно; раньше по моему можно было отменить пролонгацию в МАБе независимо от того где открыт депозит

@@@
Какой банку от этого прок; больше людей в отделениях ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 23:04

  ruvex написав:
  Flamingo написав:
  mustbe написав:Если я завтра (04.10) совершу покупку на 10к и переведу её в рассрочку на 3 месяца - каков будет мой календарь гашения этой рассрочки ?

И да - по поводу этого вашего вопроса - ваш календарь если Вы переведете завтрашнюю трату в 10кГрн будет выглядеть так:
16.11 (или накануне) - надо будет внести на счет 1 грн. На следующее утро вы увидите в МАБе какую сумму вам надо будет внести до 11 декабря
11.12 - надо внести 3333,33 + несколько копеек % - точную сумму увидите в мабе
14.12 - надо внести страховочную 1 грн. (почему 14 - потому что ваша РД в декабре попадает на выходной). На следующее утро вы увидите в МАБе какую сумму вам будет внести до 10 января
10.01 - надо внести 3333,33 + несколько копеек % - точную сумму увидите в мабе
16.01 - надо внести страховочную 1 грн. На следующее утро вы увидите в МАБе какую сумму вам будет внести до 8 февраля
08.02 - (потому как 10.02 выходной) надо внести оставшуюся сумму - 3333,33 + несколько копеек % - точную сумму увидите в мабе
15.02 - (поскольку РД попадает на субботу) надо внести страховочную 1 грн. ее в принципе хватит и на %, которые будут в этот день начислены и на % которые будут начислены в следующую РД
В принципе все.
Если где чутка ошибся - прошу ногами не бить. :mrgreen:

Стильный квест, похож на программу популярного телеканала. :wink:

Мне напомнило квесты из фильма "Пила" :twisted:

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Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 23:07

  Ukrainian написав:
  Alfa_Bank написав:
  Ukrainian написав:Как отметить пролонгацию депозитов открытых в отделении без посещения отделения ?

Ukrainian, добрый день. У меня нет ваших данных, поэтому не могу проверить, где был открыт депозит. Но, если депозит был открыт в отделении банка, то отменить пролонгацию по нему можно только обратившись в отделение. Это технические особенности обслуживания депозитов.

Это новшество появилось недавно; раньше по моему можно было отменить пролонгацию в МАБе независимо от того где открыт депозит

@@@
Какой банку от этого прок; больше людей в отделениях ?

Надежда на то, что забьют и оставят.

По факту - пару раз спотыкнувшись нормальный человек (не свинорыл и не удав) забьет на Аллу с ее подножками и уйдет туда, где подножки не ставят.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 00:16

  mephala написав:
  vanok написав:А вы понимаете разницу между насчитать проценты в последний день ночью и не сообщить об этом до, а сообщить об этом после?
Причем тут смс о задолженности её прекрасно видно в выписке.

Заладили грейсовик грейсовик, хотите платить рко платите.

покажите хоть один банк который рассчитывает проценты посреди РП.
и да - повторю еще раз. проблема этих копеек колишет только тех кто не хочет платить РКО сидя в грейсе.
хотите сэкономить - включайте мозги.

моно, приват, а-банк возможно и другие - в любой момент нажимаете кнопку рассчитать и вам рассчитывается сумма к погашению, чтобы не выйти из льготного периода.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 06:46

  ol_zy написав:
  mephala написав:
  vanok написав:А вы понимаете разницу между насчитать проценты в последний день ночью и не сообщить об этом до, а сообщить об этом после?
Причем тут смс о задолженности её прекрасно видно в выписке.

Заладили грейсовик грейсовик, хотите платить рко платите.

покажите хоть один банк который рассчитывает проценты посреди РП.
и да - повторю еще раз. проблема этих копеек колишет только тех кто не хочет платить РКО сидя в грейсе.
хотите сэкономить - включайте мозги.

моно, приват, а-банк возможно и другие - в любой момент нажимаете кнопку рассчитать и вам рассчитывается сумма к погашению, чтобы не выйти из льготного периода.


Походу человек имеет непосредственное отношение к схеме обдираловки Альфы, раз забирает хлеб у официального представителя. (наверно "включил мозги" и теперь настойчиво защищает её нелепыми доводами).
Вам сходу назвали 3 банка-лидера по кредиткам которые не скрывают сумм для погашения. Которые не имеют вообще такого понятия как РКО за кредитку (по моему это вообще ноу-хау альфы, кто ещё имеет наглость брать за 1 коп 60 грн? это на минутку сколько тысяч процентов???), а прозрачно и честно начисляют проценты от используемой суммы, имеют честный грейс 55-60дней. И зарабатывают на этом! Так честно напишите в условиях к карте максимум грейс до 30 дней, гасить +1 грн, именно такими они есть. "Включите мозги" и напишите!
А так согласен - карта для рассрочек не более.
vanok
 
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