Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.

#<1 ... 6181618261836184> ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Альфа-Банк 3.1 5 919 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 21% 193 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 16% 150 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 16% 143 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 254 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 19% 179 Всього голосів : 919 Додано: Чет 04 жов, 2018 07:08 vanok написав: Вам сходу назвали 3 банка-лидера по кредиткам которые не скрывают сумм для погашения. Которые не имеют вообще такого понятия как РКО за кредитку (по моему это вообще ноу-хау альфы, Вам сходу назвали 3 банка-лидера по кредиткам которые не скрывают сумм для погашения. Которые не имеют вообще такого понятия как РКО за кредитку (по моему это вообще ноу-хау альфы,

Тут Вы не правы. Условно-бесплатные кредитки с платой РКО при несоблюдении тех или иных условий есть и у других банок. Причем порой в извращенной форме. Та же идея до этого года по своей "білявке" начисляла 10 грн. в месяц, причем сразу же списывала их за счет кредитного лимита, а затем расценивала их как снятие клиентом нала и начинала начислять на них довльно не маленький % (понятно что из-за того что сумма небольшая - получалось копейки, но все-таки). Чтобы не платить эти % надо было гаситься в ноль, что при грейсе до 62 глупость. Поэтому каждый месяц сумма процентов нарастала. Не критично но факт есть. В этом году правила поменялись - если по кредитке потратил 3000 в месяц - то кредитка бесплатна, нет - будь любезен заплатить абонку. И у Идеи нет волшебной кнопки нажав на которую ты узнаешь пересек ли ты уже 3000 рубеж или нет.

Но ol_zy и vanok - не правильно поняли цитату mephala. Он писал

покажите хоть один банк который рассчитывает проценты посреди РП

То что Моня и Приват показывает сумму для того чтобы остаться в грейсе это ведь не проценты. Это Ваши траты. А траты чтобы остаться в грейсе показывает и Алла. Более того даже когда вам будет начислена абонка - у Аллы вы останетесь в грейсе. Тут просто надо четко понимать, что алгоритм грейса у Аллы совершенно другой. Поэтому я полностью согласен с mephala - если хочешь быть и в грейсе и при этом не платить РКО - будь любезен позаботиться о себе сам. Если только грейс (но с РКО) - тут Алла тебе всю информацию дает в полном объеме и своевременно. Ведь в первом случае банк на тебе ничего не зарабатывает, а значит и предланает тебе менее удобный функционал, а во втором за твои 60 грн. будет за тебя посчитано вся и всё. С точки зрения банка это как бы логично. Ну вот такая она Алка - la chica caprichosa (девка капризная). Тут Вы не правы. Условно-бесплатные кредитки с платой РКО при несоблюдении тех или иных условий есть и у других банок. Причем порой в извращенной форме. Та же идея до этого года по своей "білявке" начисляла 10 грн. в месяц, причем сразу же списывала их за счет кредитного лимита, а затем расценивала их как снятие клиентом нала и начинала начислять на них довльно не маленький % (понятно что из-за того что сумма небольшая - получалось копейки, но все-таки). Чтобы не платить эти % надо было гаситься в ноль, что при грейсе до 62 глупость. Поэтому каждый месяц сумма процентов нарастала. Не критично но факт есть. В этом году правила поменялись - если по кредитке потратил 3000 в месяц - то кредитка бесплатна, нет - будь любезен заплатить абонку. И у Идеи нет волшебной кнопки нажав на которую ты узнаешь пересек ли ты уже 3000 рубеж или нет.Но- не правильно поняли цитату. Он писалТо что Моня и Приват показывает сумму для того чтобы остаться в грейсе это ведь не проценты. Это Ваши траты. А траты чтобы остаться в грейсе показывает и Алла. Более того даже когда вам будет начислена абонка - у Аллы вы останетесь в грейсе. Тут просто надо четко понимать, что алгоритм грейса у Аллы совершенно другой. Поэтому я полностью согласен с- если хочешь быть и в грейсе и при этом не платить РКО - будь любезен позаботиться о себе сам. Если только грейс (но с РКО) - тут Алла тебе всю информацию дает в полном объеме и своевременно. Ведь в первом случае банк на тебе ничего не зарабатывает, а значит и предланает тебе менее удобный функционал, а во втором за твои 60 грн. будет за тебя посчитано вся и всё. С точки зрения банка это как бы логично. Ну вот такая она Алка - la chica caprichosa (девка капризная). Flamingo

Повідомлень: 875 З нами з: 20.03.15 Подякував: 30 раз. Подякували: 194 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 жов, 2018 07:32 Re: Альфа-Банк Flamingo написав: Тут Вы не правы. Условно-бесплатные кредитки с платой РКО при несоблюдении тех или иных условий есть и у других банок Тут Вы не правы. Условно-бесплатные кредитки с платой РКО при несоблюдении тех или иных условий есть и у других банок

Так никто и не утверждал что их нет. Назвали банки где такого нет.

Flamingo написав: Но ol_zy и vanok - не правильно поняли цитату mephala. Он писал

покажите хоть один банк который рассчитывает проценты посреди РП Но ol_zy и vanok - не правильно поняли цитату mephala. Он писалпокажите хоть один банк который рассчитывает проценты посреди РП

Показали банки которые начисляют проценты в начале следующего рп за предыдущий (именно в этом и проблема у альфы она делает это скрытно в конце след периода), а при льготном периоде не начисляют вообще.

Flamingo написав: Ведь в первом случае банк на тебе ничего не зарабатывает Ведь в первом случае банк на тебе ничего не зарабатывает Ошибаетесь зарабатывает на эквайринге. Так никто и не утверждал что их нет. Назвали банки где такого нет.Показали банки которые начисляют проценты в начале следующего рп за предыдущий (именно в этом и проблема у альфы она делает это скрытно в конце след периода), а при льготном периоде не начисляют вообще.Ошибаетесь зарабатывает на эквайринге. vanok Повідомлень: 204 З нами з: 12.02.13 Подякував: 15 раз. Подякували: 33 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 жов, 2018 07:42 vanok написав: Flamingo написав: Но ol_zy и vanok - не правильно поняли цитату mephala. Он писал

покажите хоть один банк который рассчитывает проценты посреди РП Но ol_zy и vanok - не правильно поняли цитату mephala. Он писалпокажите хоть один банк который рассчитывает проценты посреди РП

Показали банки которые начисляют проценты в начале следующего рп за предыдущий (именно в этом и проблема у альфы она делает это скрытно в конце след периода), а при льготном периоде не начисляют вообще.

Показали банки которые начисляют проценты в начале следующего рп за предыдущий (именно в этом и проблема у альфы она делает это скрытно в конце след периода), а при льготном периоде не начисляют вообще.



У тех банок нет ежемесячной комисии по карте по этому и нареканий нет.

Ну а по сути it's just business. Цель побольше высадить невнимательных и безразличных безбилетчиков. У тех банок нет ежемесячной комисии по карте по этому и нареканий нет.Ну а по сути it's just business. Цель побольше высадить невнимательных и безразличных безбилетчиков. Aps

Повідомлень: 2206 З нами з: 24.06.15 Подякував: 44 раз. Подякували: 217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 жов, 2018 07:48 Re: Альфа-Банк Aps написав: У тех банок нет ежемесячной комисии по карте по этому и нареканий нет.

Ну а по сути it's just business. Цель побольше высадить невнимательных и безразличных безбилетчиков. У тех банок нет ежемесячной комисии по карте по этому и нареканий нет.Ну а по сути it's just business. Цель побольше высадить невнимательных и безразличных безбилетчиков.

Кто ж её ( Flamingo написав: Алка - la chica caprichosa (девка капризная). Алка - la chica caprichosa (девка капризная). ) тогда любить и кормить будет если всех высадить?)) Кто ж её () тогда любить и кормить будет если всех высадить?)) vanok Повідомлень: 204 З нами з: 12.02.13 Подякував: 15 раз. Подякували: 33 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 жов, 2018 08:10 vanok написав: Flamingo написав: Ведь в первом случае банк на тебе ничего не зарабатывает Ведь в первом случае банк на тебе ничего не зарабатывает Ошибаетесь зарабатывает на эквайринге. Ошибаетесь зарабатывает на эквайринге.

Понимаете с точки зрения банка это несколько разный заработок. За него отвечают разные структурные подразделения банка, имеющие и свои разные расходы, которые по идее должны перекрываться доходами. И если у одного подразеделения будут убытки, то их явно за это по голове не погладят. Вот и прибумывают всякие РКО и другие подводные камни. Да Вы можете привести пример того же Привата, у которого комисионные доходы по интер-ченджу позволяют не брать тот же РКО, но я думаю причина там не только в этом. Ведь выполнения плана доходов по подразделениям там тоже никто не отменя. А у привата кроме большого интерченджа также и очень большой процент клиентов-оленей, вернее спонсоров. У Аллы и клиент несколько другой и подходы к его "доению" тоже. Но обойти ее уловки пусть и не очень просто, но можно, ибо как известно на любую хитрую ж*пу всегда найдется х*р с винтом. И можно бесконечно много говорить о неклиентоориентированности Аллы, но изменить ее вряд ли удасться. Поэтому на мой взгляд каждому при принятии решения о начале использования алкиных кредиток надо для себя четко определить всего 3 момента:

1. Готов ли ты играть с Аллой по ее постоянно меняющимся правилам? Если "нет" - уходи, если "да" переходи к п.2

2. Хочешь ли ты быть в грейсе до 55 дней и платить РКО, или только до 31 дня без РКО? Если ответ "с РКО" - пользуйся кредиткой практически так же как в Привате, если ответ "без" переходи к п.3

3. Готов ли ты сам все расчитывать, контролировать и постоянно читать форум, чтобы избежать подвохов? Если ответ "ДА" - калькуляторр, ексель и форум тебе в зубы. Если "Нет" - возвратись к п.1 и ответь на него еще раз, но теперь по другому

Да продукты Алла предлагает не простые, но интересные. Ведь у тех же привата и мони рассрочки ИМХО менее выгодные чем у Аллы, но никто же не говорит, что это неправильно только потому, что у Аллы по другому. А любые стенания по поводу неклиентоориентированности ИМХО только из-за того что клиент сам себе не совсем честно ответил на какой-то один из 3 перечисленных выше пунктов. Понимаете с точки зрения банка это несколько разный заработок. За него отвечают разные структурные подразделения банка, имеющие и свои разные расходы, которые по идее должны перекрываться доходами. И если у одного подразеделения будут убытки, то их явно за это по голове не погладят. Вот и прибумывают всякие РКО и другие подводные камни. Да Вы можете привести пример того же Привата, у которого комисионные доходы по интер-ченджу позволяют не брать тот же РКО, но я думаю причина там не только в этом. Ведь выполнения плана доходов по подразделениям там тоже никто не отменя. А у привата кроме большого интерченджа также и очень большой процент клиентов-оленей, вернее спонсоров. У Аллы и клиент несколько другой и подходы к его "доению" тоже. Но обойти ее уловки пусть и не очень просто, но можно, ибо как известно на любую хитрую ж*пу всегда найдется х*р с винтом. И можно бесконечно много говорить о неклиентоориентированности Аллы, но изменить ее вряд ли удасться. Поэтому на мой взгляд каждому при принятии решения о начале использования алкиных кредиток надо для себя четко определить всего 3 момента:1. Готов ли ты играть с Аллой по ее постоянно меняющимся правилам? Если "нет" - уходи, если "да" переходи к п.22. Хочешь ли ты быть в грейсе до 55 дней и платить РКО, или только до 31 дня без РКО? Если ответ "с РКО" - пользуйся кредиткой практически так же как в Привате, если ответ "без" переходи к п.33. Готов ли ты сам все расчитывать, контролировать и постоянно читать форум, чтобы избежать подвохов? Если ответ "ДА" - калькуляторр, ексель и форум тебе в зубы. Если "Нет" - возвратись к п.1 и ответь на него еще раз, но теперь по другомуДа продукты Алла предлагает не простые, но интересные. Ведь у тех же привата и мони рассрочки ИМХО менее выгодные чем у Аллы, но никто же не говорит, что это неправильно только потому, что у Аллы по другому. А любые стенания по поводу неклиентоориентированности ИМХО только из-за того что клиент сам себе не совсем честно ответил на какой-то один из 3 перечисленных выше пунктов. Flamingo

Повідомлень: 875 З нами з: 20.03.15 Подякував: 30 раз. Подякували: 194 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 жов, 2018 08:23 Re: Альфа-Банк vanok написав: Показали банки которые начисляют проценты в начале следующего рп за предыдущий (именно в этом и проблема у альфы она делает это скрытно в конце след периода), а при льготном периоде не начисляют вообще. Показали банки которые начисляют проценты в начале следующего рп за предыдущий (именно в этом и проблема у альфы она делает это скрытно в конце след периода), а при льготном периоде не начисляют вообще. И вот тут Вы не правы. Они начисляют. Просто ставка у них 0,0001%, поэтому сумма начисленных % у них меньше 1 коп. (чтобы появилась 1 коп. долг должен быть порядка 100000 грн.), а у Аллы ставка другая - в 100 раз больше 0,01% потому и получается % 1 коп. с каждой тысячи долга. Но о ставке Вас предупреждают при заключении договора. И да - пока данный процент расчитывали и учитывали после расчета платы за РКО - недовольных не было (ведь эти копейки без проблем гасились в течении следующих 25 дней). Недовольные стали появляться именно после смены правил Аллой, по которым % расчитывается и проводится по учету за несколько секунд до расчета РКО. Согласен это не красиво. Но об этих изменениях было известно заранее. А пересматривать еще раз свои ответы на 3 вопроса, которые изложил в предыдущем сообщении можно после каждого алкиного изменения правил игры И вот тут Вы не правы. Они начисляют. Просто ставка у них 0,0001%, поэтому сумма начисленных % у них меньше 1 коп. (чтобы появилась 1 коп. долг должен быть порядка 100000 грн.), а у Аллы ставка другая - в 100 раз больше 0,01% потому и получается % 1 коп. с каждой тысячи долга. Но о ставке Вас предупреждают при заключении договора. И да - пока данный процент расчитывали и учитывали после расчета платы за РКО - недовольных не было (ведь эти копейки без проблем гасились в течении следующих 25 дней). Недовольные стали появляться именно после смены правил Аллой, по которым % расчитывается и проводится по учету за несколько секунд до расчета РКО. Согласен это не красиво. Но об этих изменениях было известно заранее. А пересматривать еще раз свои ответы на 3 вопроса, которые изложил в предыдущем сообщении можно после каждого алкиного изменения правил игры Flamingo

Повідомлень: 875 З нами з: 20.03.15 Подякував: 30 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 жов, 2018 08:36 Re: Альфа-Банк Flamingo написав: 11.12 - надо внести 3333,33 + несколько копеек % - точную сумму увидите в мабе 11.12 - надо внести 3333,33 + несколько копеек % - точную сумму увидите в мабе

А разве тогда человек не попадает на РКО 60 грн. при оплате 1-й части рассрочки? Он же вроде не хотел этого. Разве не надо для этого 1 взнос сделать 16.11? Растолкуйте, пожалуйста. А разве тогда человек не попадает на РКО 60 грн. при оплате 1-й части рассрочки? Он же вроде не хотел этого. Разве не надо для этого 1 взнос сделать 16.11? Растолкуйте, пожалуйста. patrikk Повідомлень: 70 З нами з: 25.06.15 Подякував: 8 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 жов, 2018 08:46 patrikk написав: Flamingo написав: 11.12 - надо внести 3333,33 + несколько копеек % - точную сумму увидите в мабе 11.12 - надо внести 3333,33 + несколько копеек % - точную сумму увидите в мабе

А разве тогда человек не попадает на РКО 60 грн. при оплате 1-й части рассрочки? Он же вроде не хотел этого. Разве не надо для этого 1 взнос сделать 16.11? Растолкуйте, пожалуйста. А разве тогда человек не попадает на РКО 60 грн. при оплате 1-й части рассрочки? Он же вроде не хотел этого. Разве не надо для этого 1 взнос сделать 16.11? Растолкуйте, пожалуйста.

По правилам Аллы первая часть рассрочки к погашению будет насчитана через одну РД и после того как в этот же день уже произойдет рассчёт платы за РКО.

То есть как в данном примере 4.10 - произведена трата и до РД оформлена рассрочка. В первую РД (16.10) не происходит вообще ничего. Во вторую РД (16.11) будет начислено несколько копеек на задолженность которая была в октябре до первой РД в период между оплатой и оформлением рассрочки. Теоретически плата может быть =0, но лучше не рисковать и закинуть на карту 1 грн. Тогда данные копейки (если они будут насчитаны) погасятся и РКО начислено не будет. Перенесение первой части рассрочки к погашению и % по рассрочке произойдет тоже 16.11, но уже после того как будет рассчитано РКО. Поэтому на погашение данной суммы будет еще 25 дней. По правилам Аллы первая часть рассрочки к погашению будет насчитана через одну РД и после того как в этот же день уже произойдет рассчёт платы за РКО.То есть как в данном примере 4.10 - произведена трата и до РД оформлена рассрочка. В первую РД (16.10) не происходит вообще ничего. Во вторую РД (16.11) будет начислено несколько копеек на задолженность которая была в октябре до первой РД в период между оплатой и оформлением рассрочки. Теоретически плата может быть =0, но лучше не рисковать и закинуть на карту 1 грн. Тогда данные копейки (если они будут насчитаны) погасятся и РКО начислено не будет. Перенесение первой части рассрочки к погашению и % по рассрочке произойдет тоже 16.11, но уже после того как будет рассчитано РКО. Поэтому на погашение данной суммы будет еще 25 дней. Flamingo

Повідомлень: 875 З нами з: 20.03.15 Подякував: 30 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 жов, 2018 09:03 Flamingo написав: patrikk написав: Flamingo написав: 11.12 - надо внести 3333,33 + несколько копеек % - точную сумму увидите в мабе 11.12 - надо внести 3333,33 + несколько копеек % - точную сумму увидите в мабе

А разве тогда человек не попадает на РКО 60 грн. при оплате 1-й части рассрочки? Он же вроде не хотел этого. Разве не надо для этого 1 взнос сделать 16.11? Растолкуйте, пожалуйста. А разве тогда человек не попадает на РКО 60 грн. при оплате 1-й части рассрочки? Он же вроде не хотел этого. Разве не надо для этого 1 взнос сделать 16.11? Растолкуйте, пожалуйста.

По правилам Аллы первая часть рассрочки к погашению будет насчитана через одну РД и после того как в этот же день уже произойдет рассчёт платы за РКО.

То есть как в данном примере 4.10 - произведена трата и до РД оформлена рассрочка. В первую РД (16.10) не происходит вообще ничего. Во вторую РД (16.11) будет начислено несколько копеек на задолженность которая была в октябре до первой РД в период между оплатой и оформлением рассрочки. Теоретически плата может быть =0, но лучше не рисковать и закинуть на карту 1 грн. Тогда данные копейки (если они будут насчитаны) погасятся и РКО начислено не будет. Перенесение первой части рассрочки к погашению и % по рассрочке произойдет тоже 16.11, но уже после того как будет рассчитано РКО. Поэтому на погашение данной суммы будет еще 25 дней. По правилам Аллы первая часть рассрочки к погашению будет насчитана через одну РД и после того как в этот же день уже произойдет рассчёт платы за РКО.То есть как в данном примере 4.10 - произведена трата и до РД оформлена рассрочка. В первую РД (16.10) не происходит вообще ничего. Во вторую РД (16.11) будет начислено несколько копеек на задолженность которая была в октябре до первой РД в период между оплатой и оформлением рассрочки. Теоретически плата может быть =0, но лучше не рисковать и закинуть на карту 1 грн. Тогда данные копейки (если они будут насчитаны) погасятся и РКО начислено не будет. Перенесение первой части рассрочки к погашению и % по рассрочке произойдет тоже 16.11, но уже после того как будет рассчитано РКО. Поэтому на погашение данной суммы будет еще 25 дней.

Что-то я совсем запутался. Вот у меня РД сегодня 4-го числа. Покупка сделана и рассрочка оформлена была 01.09. Первую РД 04.09 я пропустил. Сегодня собирался гасить 1 взнос (со сберсчета), чтобы не попасть на РКО 60 грн. Был уверен, что если гасить 29-го, то попаду на 60 грн. Тут ведь писали - не хочешь платить 60 грн, твой грейс будет не 55 дней, а 30. Что-то я совсем запутался. Вот у меня РД сегодня 4-го числа. Покупка сделана и рассрочка оформлена была 01.09. Первую РД 04.09 я пропустил. Сегодня собирался гасить 1 взнос (со сберсчета), чтобы не попасть на РКО 60 грн. Был уверен, что если гасить 29-го, то попаду на 60 грн. Тут ведь писали - не хочешь платить 60 грн, твой грейс будет не 55 дней, а 30. patrikk Повідомлень: 70 З нами з: 25.06.15 Подякував: 8 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 жов, 2018 09:14 patrikk написав: Flamingo написав: patrikk написав: А разве тогда человек не попадает на РКО 60 грн. при оплате 1-й части рассрочки? Он же вроде не хотел этого. Разве не надо для этого 1 взнос сделать 16.11? Растолкуйте, пожалуйста. А разве тогда человек не попадает на РКО 60 грн. при оплате 1-й части рассрочки? Он же вроде не хотел этого. Разве не надо для этого 1 взнос сделать 16.11? Растолкуйте, пожалуйста.

По правилам Аллы первая часть рассрочки к погашению будет насчитана через одну РД и после того как в этот же день уже произойдет рассчёт платы за РКО.

То есть как в данном примере 4.10 - произведена трата и до РД оформлена рассрочка. В первую РД (16.10) не происходит вообще ничего. Во вторую РД (16.11) будет начислено несколько копеек на задолженность которая была в октябре до первой РД в период между оплатой и оформлением рассрочки. Теоретически плата может быть =0, но лучше не рисковать и закинуть на карту 1 грн. Тогда данные копейки (если они будут насчитаны) погасятся и РКО начислено не будет. Перенесение первой части рассрочки к погашению и % по рассрочке произойдет тоже 16.11, но уже после того как будет рассчитано РКО. Поэтому на погашение данной суммы будет еще 25 дней. По правилам Аллы первая часть рассрочки к погашению будет насчитана через одну РД и после того как в этот же день уже произойдет рассчёт платы за РКО.То есть как в данном примере 4.10 - произведена трата и до РД оформлена рассрочка. В первую РД (16.10) не происходит вообще ничего. Во вторую РД (16.11) будет начислено несколько копеек на задолженность которая была в октябре до первой РД в период между оплатой и оформлением рассрочки. Теоретически плата может быть =0, но лучше не рисковать и закинуть на карту 1 грн. Тогда данные копейки (если они будут насчитаны) погасятся и РКО начислено не будет. Перенесение первой части рассрочки к погашению и % по рассрочке произойдет тоже 16.11, но уже после того как будет рассчитано РКО. Поэтому на погашение данной суммы будет еще 25 дней.

Что-то я совсем запутался. Вот у меня РД сегодня 4-го числа. Покупка сделана и рассрочка оформлена была 01.09. Первую РД 04.09 я пропустил. Сегодня собирался гасить 1 взнос (со сберсчета), чтобы не попасть на РКО 60 грн. Был уверен, что если гасить 29-го, то попаду на 60 грн. Тут ведь писали - не хочешь платить 60 грн, твой грейс будет не 55 дней, а 30. Что-то я совсем запутался. Вот у меня РД сегодня 4-го числа. Покупка сделана и рассрочка оформлена была 01.09. Первую РД 04.09 я пропустил. Сегодня собирался гасить 1 взнос (со сберсчета), чтобы не попасть на РКО 60 грн. Был уверен, что если гасить 29-го, то попаду на 60 грн. Тут ведь писали - не хочешь платить 60 грн, твой грейс будет не 55 дней, а 30.

Понимаете, после того как на сумму траты оформлена рассрочка правила игры несколько меняются. Первую часть рассрочки вы становетесь должны гасить только после того как по вашей карте пройдет 2 операции вот с такими назначениями платежа "Погашення щомісячного платежу по заборгованості по програмі «Моментальна розстрочка на картці»" и "Погашення процентів, нарахованих на заборгованість по програмі «Моментальна розстрочка на картці»". Эти операции пройдут во вторую РД после оформления рассрочки. Также в МАБе по Вашей карте появятся вот такие надписи красным:

До ХХ.ХХ.2018

Обязательный минимальный платеж

ХХХ,ХХ UAH

Задолженность расчетного периода

на текущую дату

- Х ХХХ,ХХ UAH

Вот на указанную последней сумму и надо провести погашение в следующие 25 дней. Считается что как бы уже 30 дней грейса вы этой суммой попользовались и осталось еще 25 - итого равно 55. А на оставшуюся сумму рассрочки, которая еще не "перешла" на карту Ваш грейс продолжает действовать. Эта сумма тоже видна в МАБе напротив фразы: "Полная сумма задолженности по "Моментальной рассрочке на карте". Но ее вы гасить будете уже в последующие периоды.

Конкретно в Вашем случае - сегодня закиньте от греха подальше на карту 1 грн., а сумму которую увидите завтра красным погасить надо не позже 29.10.

У Вас же в МАБе сегодня сумма красным с формулировкой "Задолженность расчетного периода на текущую дату" отсутствует, правда? Значит гасить ничего не надо. Только 1 грн. ну и если были другие траты в период с 4.09, которые прошли по счету и не оформлены рассрочкой Понимаете, после того как на сумму траты оформлена рассрочка правила игры несколько меняются. Первую часть рассрочки вы становетесь должны гасить только после того как по вашей карте пройдет 2 операции вот с такими назначениями платежа "Погашення щомісячного платежу по заборгованості по програмі «Моментальна розстрочка на картці»" и "Погашення процентів, нарахованих на заборгованість по програмі «Моментальна розстрочка на картці»". Эти операции пройдут во вторую РД после оформления рассрочки. Также в МАБе по Вашей карте появятся вот такие надписи красным:Вот на указанную последней сумму и надо провести погашение в следующие 25 дней. Считается что как бы уже 30 дней грейса вы этой суммой попользовались и осталось еще 25 - итого равно 55. А на оставшуюся сумму рассрочки, которая еще не "перешла" на карту Ваш грейс продолжает действовать. Эта сумма тоже видна в МАБе напротив фразы: "Полная сумма задолженности по "Моментальной рассрочке на карте". Но ее вы гасить будете уже в последующие периоды.Конкретно в Вашем случае - сегодня закиньте от греха подальше на карту 1 грн., а сумму которую увидите завтра красным погасить надо не позже 29.10.У Вас же в МАБе сегодня сумма красным с формулировкой "Задолженность расчетного периода на текущую дату" отсутствует, правда? Значит гасить ничего не надо. Только 1 грн. ну и если были другие траты в период с 4.09, которые прошли по счету и не оформлены рассрочкой Востаннє редагувалось Flamingo в Чет 04 жов, 2018 09:17, всього редагувалось 1 раз. Flamingo

