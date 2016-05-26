Flamingo написав:

mustbe написав: Если я завтра (04.10) совершу покупку на 10к и переведу её в рассрочку на 3 месяца - каков будет мой календарь гашения этой рассрочки ? Если я завтра (04.10) совершу покупку на 10к и переведу её в рассрочку на 3 месяца - каков будет мой календарь гашения этой рассрочки ?

И да - по поводу этого вашего вопроса - ваш календарь если Вы переведете завтрашнюю трату в 10кГрн будет выглядеть так:16.11 (или накануне) - надо будет внести на счет 1 грн. На следующее утро вы увидите в МАБе какую сумму вам надо будет внести до 11 декабря11.12 - надо внести 3333,33 + несколько копеек % - точную сумму увидите в мабе14.12 - надо внести страховочную 1 грн. (почему 14 - потому что ваша РД в декабре попадает на выходной). На следующее утро вы увидите в МАБе какую сумму вам будет внести до 10 января10.01 - надо внести 3333,33 + несколько копеек % - точную сумму увидите в мабе16.01 - надо внести страховочную 1 грн. На следующее утро вы увидите в МАБе какую сумму вам будет внести до 8 февраля08.02 - (потому как 10.02 выходной) надо внести оставшуюся сумму - 3333,33 + несколько копеек % - точную сумму увидите в мабе15.02 - (поскольку РД попадает на субботу) надо внести страховочную 1 грн. ее в принципе хватит и на %, которые будут в этот день начислены и на % которые будут начислены в следующую РДСуществует мнение, что эту страховочную гривну можно в РД и не вносить (вернее внести но только первый раз), но лично я бы не рисковал. 1 грн. не такие большие деньги, к тому же в РД все что не погасит % уйдет на погашение очередного платежа по рассрочке).В принципе все.Если где чутка ошибся - прошу ногами не бить.