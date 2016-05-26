mustbe написав:Если я завтра (04.10) совершу покупку на 10к и переведу её в рассрочку на 3 месяца - каков будет мой календарь гашения этой рассрочки ?
И да - по поводу этого вашего вопроса - ваш календарь если Вы переведете завтрашнюю трату в 10кГрн будет выглядеть так: 16.11 (или накануне) - надо будет внести на счет 1 грн. На следующее утро вы увидите в МАБе какую сумму вам надо будет внести до 11 декабря 11.12 - надо внести 3333,33 + несколько копеек % - точную сумму увидите в мабе 14.12 - надо внести страховочную 1 грн. (почему 14 - потому что ваша РД в декабре попадает на выходной). На следующее утро вы увидите в МАБе какую сумму вам будет внести до 10 января 10.01 - надо внести 3333,33 + несколько копеек % - точную сумму увидите в мабе 16.01 - надо внести страховочную 1 грн. На следующее утро вы увидите в МАБе какую сумму вам будет внести до 8 февраля 08.02 - (потому как 10.02 выходной) надо внести оставшуюся сумму - 3333,33 + несколько копеек % - точную сумму увидите в мабе 15.02 - (поскольку РД попадает на субботу) надо внести страховочную 1 грн. ее в принципе хватит и на %, которые будут в этот день начислены и на % которые будут начислены в следующую РД Существует мнение, что эту страховочную гривну можно в РД и не вносить (вернее внести но только первый раз), но лично я бы не рисковал. 1 грн. не такие большие деньги, к тому же в РД все что не погасит % уйдет на погашение очередного платежа по рассрочке). В принципе все. Если где чутка ошибся - прошу ногами не бить.
я бы сформулировал в общем правила для карт онли рассрочка 1) в РД на карт счете должна быть 1 грн. (если карта с процентным РКО то можно забить) 2) красная сумма которую МАБ покажет на следующий день после РД должна быть погашена в течении 25 дней. (отсчет ведется от РД)
ol_zy написав:моно, приват, а-банк возможно и другие - в любой момент нажимаете кнопку рассчитать и вам рассчитывается сумма к погашению, чтобы не выйти из льготного периода.
вообще то изначально речь шла про расчет процентов по РП. так вот если вы так хорошо знаете другие банки - приведите пример какие банки рассчитывают проценты за пользование кредитной линии посреди расчетного периода. у чела было претензия к алле в том что она рассчитывает проценты в конце РП когда закрывает его. так что не нужно менять тему посреди разговора.
ЗЫ и вообще то нажатие кнопки у привата показывает траты за ПРОШЛЫЙ расчетный период а не за текущий. у чела же претензии к алле за текущий период.
Вы не внимательно читаете, претензия что насчитаны проценты в конце РП не за прошедший период а за позапрошлый, если я правильно понял. На пальцах- РД 1 число, в сентябре минуса на карте не было, в августе был, и как я понял (тут сказали, горячая линия не ответила мне на этот вопрос!!!) насчитаны 1 октября проценты за август.
Перечитайте вопрос - ответ.
vanok писал(а): Альфа банк, каким образом насчитали 0.01 коп за пользование кредитном лимитом (и соответстенно 60 грн рко) , если из операций только была снятие комиссии которая в тот же день была погашена. минуса на карте не было не единого дня!!! Flamingo писал(а): Тут уже не раз писалось, что комис расчитывается исходя из задолженности не за прошлый месяц, а за месяц ему предшествовавший. Была у вас задолженность в августе? Если да - то копейка (а значит и 60 грн. РКО) списана справдливо. Если нет - требуйте "долива пива после отстоя пены"
P.S. Формально да насчитано в следующем РП за прошлый. Но следующий расчётный период длится со 2го сентября по 1 октября, и указанные банки честно насчитывают и отображают проценты 2го сентября, а Альфа скрытно в конце первого октября, в аккурат перед снятием РКО . И это уже тут разжевали, и что делать сказали.