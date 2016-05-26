Flamingo написав:
И да - по поводу этого вашего вопроса - ваш календарь если Вы переведете завтрашнюю трату в 10кГрн будет выглядеть так:
16.11 (или накануне) - надо будет внести на счет 1 грн. На следующее утро вы увидите в МАБе какую сумму вам надо будет внести до 11 декабря
11.12 - надо внести 3333,33 + несколько копеек % - точную сумму увидите в мабе
14.12 - надо внести страховочную 1 грн. (почему 14 - потому что ваша РД в декабре попадает на выходной). На следующее утро вы увидите в МАБе какую сумму вам будет внести до 10 января
10.01 - надо внести 3333,33 + несколько копеек % - точную сумму увидите в мабе
16.01 - надо внести страховочную 1 грн. На следующее утро вы увидите в МАБе какую сумму вам будет внести до 8 февраля
08.02 - (потому как 10.02 выходной) надо внести оставшуюся сумму - 3333,33 + несколько копеек % - точную сумму увидите в мабе
15.02 - (поскольку РД попадает на субботу) надо внести страховочную 1 грн. ее в принципе хватит и на %, которые будут в этот день начислены и на % которые будут начислены в следующую РД
Существует мнение, что эту страховочную гривну можно в РД и не вносить (вернее внести но только первый раз), но лично я бы не рисковал. 1 грн. не такие большие деньги, к тому же в РД все что не погасит % уйдет на погашение очередного платежа по рассрочке).
В принципе все.
Если где чутка ошибся - прошу ногами не бить.
я бы сформулировал в общем правила для карт онли рассрочка
1) в РД на карт счете должна быть 1 грн. (если карта с процентным РКО то можно забить)
2) красная сумма которую МАБ покажет на следующий день после РД должна быть погашена в течении 25 дней. (отсчет ведется от РД)