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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6182618361846185

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 919
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
143
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
179
Всього голосів : 919
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 10:14

  Flamingo написав:
  mustbe написав:Если я завтра (04.10) совершу покупку на 10к и переведу её в рассрочку на 3 месяца - каков будет мой календарь гашения этой рассрочки ?

И да - по поводу этого вашего вопроса - ваш календарь если Вы переведете завтрашнюю трату в 10кГрн будет выглядеть так:
16.11 (или накануне) - надо будет внести на счет 1 грн. На следующее утро вы увидите в МАБе какую сумму вам надо будет внести до 11 декабря
11.12 - надо внести 3333,33 + несколько копеек % - точную сумму увидите в мабе
14.12 - надо внести страховочную 1 грн. (почему 14 - потому что ваша РД в декабре попадает на выходной). На следующее утро вы увидите в МАБе какую сумму вам будет внести до 10 января
10.01 - надо внести 3333,33 + несколько копеек % - точную сумму увидите в мабе
16.01 - надо внести страховочную 1 грн. На следующее утро вы увидите в МАБе какую сумму вам будет внести до 8 февраля
08.02 - (потому как 10.02 выходной) надо внести оставшуюся сумму - 3333,33 + несколько копеек % - точную сумму увидите в мабе
15.02 - (поскольку РД попадает на субботу) надо внести страховочную 1 грн. ее в принципе хватит и на %, которые будут в этот день начислены и на % которые будут начислены в следующую РД
Существует мнение, что эту страховочную гривну можно в РД и не вносить (вернее внести но только первый раз), но лично я бы не рисковал. 1 грн. не такие большие деньги, к тому же в РД все что не погасит % уйдет на погашение очередного платежа по рассрочке).
В принципе все.
Если где чутка ошибся - прошу ногами не бить. :mrgreen:

я бы сформулировал в общем правила для карт онли рассрочка
1) в РД на карт счете должна быть 1 грн. (если карта с процентным РКО то можно забить)
2) красная сумма которую МАБ покажет на следующий день после РД должна быть погашена в течении 25 дней. (отсчет ведется от РД)
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 10:47

Re: Альфа-Банк

Не могу поменять доллары на гривну онлайн, "Помилка зєднання з платіжною системою. Спробуйте, будь ласка, пізніше".
nitsikys
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:38

  mephala написав:
  ol_zy написав:моно, приват, а-банк возможно и другие - в любой момент нажимаете кнопку рассчитать и вам рассчитывается сумма к погашению, чтобы не выйти из льготного периода.

вообще то изначально речь шла про расчет процентов по РП. так вот если вы так хорошо знаете другие банки - приведите пример какие банки рассчитывают проценты за пользование кредитной линии посреди расчетного периода. у чела было претензия к алле в том что она рассчитывает проценты в конце РП когда закрывает его.
так что не нужно менять тему посреди разговора.

ЗЫ
и вообще то нажатие кнопки у привата показывает траты за ПРОШЛЫЙ расчетный период а не за текущий. у чела же претензии к алле за текущий период.


Вы не внимательно читаете, претензия что насчитаны проценты в конце РП не за прошедший период а за позапрошлый, если я правильно понял. На пальцах- РД 1 число, в сентябре минуса на карте не было, в августе был, и как я понял (тут сказали, горячая линия не ответила мне на этот вопрос!!!) насчитаны 1 октября проценты за август.

Перечитайте вопрос - ответ.

vanok писал(а):
Альфа банк, каким образом насчитали 0.01 коп за пользование кредитном лимитом (и соответстенно 60 грн рко) , если из операций только была снятие комиссии которая в тот же день была погашена. минуса на карте не было не единого дня!!!
Flamingo писал(а):
Тут уже не раз писалось, что комис расчитывается исходя из задолженности не за прошлый месяц, а за месяц ему предшествовавший. Была у вас задолженность в августе? Если да - то копейка (а значит и 60 грн. РКО) списана справдливо. Если нет - требуйте "долива пива после отстоя пены" :mrgreen:

P.S. Формально да насчитано в следующем РП за прошлый. Но следующий расчётный период длится со 2го сентября по 1 октября, и указанные банки честно насчитывают и отображают проценты 2го сентября, а Альфа скрытно в конце первого октября, в аккурат перед снятием РКО . И это уже тут разжевали, и что делать сказали.
vanok
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 12:08

  vanok написав:.....


Да закройте вы уже карту Аллы, избавте себя от проблем.

Это ж не первый и точно не последний сюрприз от нее. Хай подняли до небес, причем всё это уже было разжевано/пережевано тут задолго ДО введения этих приколов.

И вам полегчает, и нам тоже :)
curiousobro
 
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