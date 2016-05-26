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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6185618661876188>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 919
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
143
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
179
Всього голосів : 919
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:11

  skorpi написав:Всем привет. Просветите и помогите инструкцией как оплатить за авиа билеты компании WIZZ в Украине банковским переводом из myalfabank?

WIZZ дал мне реквизиты:

Информация о счете:
PJSC “CITIBANK” (Код SWIFT: 300584)
Номер счета только для банковских переводов внутри страны::
26008100453029
Бенефициар: RO Wizz Air Hungary Kft
Идентификатор бенефициара: 26620303


При выборе оплаты в myalfabank по реквизитам требуется код МФО, код ЕДРПОУ и так далее? Не могу понять можно ли сделать платёж таким образом вообще?

Спасибо.
_____________________________________________


ОПЛАТИЛ, не знаю правильно или нет.
Код SWIFT: 300584 - поставил как МФО
Идентификатор бенефициара: 26620303 - поставил как код ЕДРПОУ
Бенефициар: RO Wizz Air Hungary Kft - поставил как ПОЛУЧАТЕЛЬ

С 4000 грн оплаты Альфа взяла комиссию в 162 грн. Кто то ранее мне говорил что если банковским переводом то без комиссии. :( :( :(

Вы же не с кредитной карты платили??? Если с нее, то естественно будет комиссия, только по ее (Альфы) готовым шаблонам по другому. С виду все верно в реквизитах указали.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:16

Re: Альфа-Банк

diagnostika написав:Почти все в кредит и почти все в супермаркетах и на АЗС.

Якщо все майже, то і виплата кешбеку відповідна)) Розберіться з правилами нарахування і все стане зрозуміло. За рік користування недоплат кешбеку не помічено.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:17

  diagnostika написав:Альфа мелко мухлюет и это смотрится несолидно.
Например, в этом месяце расходы по карте "Максимум" составили почти 6000 грн. Почти все в кредит и почти все в супермаркетах и на АЗС.
В супермаркетах кэшбэк 2%, на АЗС 3%.
В итоге насчитали 46 грн и утверждают, что правильно)
Видимо, собственная математика)

если уверены что правильно посчитали (операции с датой проводки за прошедший календарный месяц с правильным МСС и минимальной суммой) то обратитесь к офпреду.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:20

  diagnostika написав:Альфа мелко мухлюет и это смотрится несолидно.
Например, в этом месяце расходы по карте "Максимум" составили почти 6000 грн. Почти все в кредит и почти все в супермаркетах и на АЗС.
В супермаркетах кэшбэк 2%, на АЗС 3%.
В итоге насчитали 46 грн и утверждают, что правильно)
Видимо, собственная математика)

diagnostika, добрый день. Укажите номер счета в ЛС и проверим обоснованы ли ваши обвинения :? .
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:22

Re: Альфа-Банк

Офпреду
https://alfabank.ua/private-persons/credits/cards
раньше на этой странице когда нажимал на кнопку "ЗАмовити" то попадал на страничку с описнием карты (разная полезная инфа по разным тарифам и изменениям).
Что было не логично но позволяло почитать в одном месте разные доки про карту.
Сейчас наконец привязали к этой кнопке страничку заказа. Вроде исправили не логичность перехода но лишили клиента возможности читать детальную инфу про карту.
Пните кого там положено что бы добавили кнопку "Деталніше" и сделали переход на страничку на какую раньше переходили по кнопке "Замовити"

ЗЫ
я канеш понимаю что детальнее в другом виде находится ниже на страничке заказа карты но это не логично. клиент должен сначала знакомится с деталями а потом у него возникает желание нажать кнопку заказать. и кстати что бы не плодить сущности на страничке заказа тоже полезно сделать просто ссылку на сраничку с деталями про карту а не раскрывающееся пространство. а то после изменений чем больше мест где нужно править тем больше вероятность что забудут где то и будет разночтение.
Востаннє редагувалось mephala в Чет 04 жов, 2018 14:27, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:26

  mephala написав:
  diagnostika написав:Альфа мелко мухлюет и это смотрится несолидно.
Например, в этом месяце расходы по карте "Максимум" составили почти 6000 грн. Почти все в кредит и почти все в супермаркетах и на АЗС.
В супермаркетах кэшбэк 2%, на АЗС 3%.
В итоге насчитали 46 грн и утверждают, что правильно)
Видимо, собственная математика)

если уверены что правильно посчитали (операции с датой проводки за прошедший календарный месяц с правильным МСС и минимальной суммой) то обратитесь к офпреду.

Человек же прямо пишет "почти 6000", "почти все в супермаркетах и на АЗС". То есть вряд ли он что-то вообще считал. Так прикинул на глазок. :mrgreen:
Но в чем он неосознанно прав так это в том, математика у Альфа-банка для расчета кэшбека действительно своя собственная. Траты в магазинах до 25 грн., на азс до 17 грн. и кэшбек=0. Опять таки если траты были в последние дни сентября, то кэшбек по ним скорее всего еще не начислен. Ну и ко всему всему прочему по каждой трате сумма кэшбека постоянно округляется (но там может быть как плюс так и минус). Но одно безусловно - сколько не проверяли расчеты выплаты кэшбека - всегда все в итоге оказывалось правильно. Так что и данном случае мне кажется автор ошибся в своих "почти" расчетах.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:29

Flamingo
ну один залет аллы известен - если не подключают модуль расчета КБ то можно допку в холостую юзать. так что хоть один раз аллу лучше перепроверить.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:29

  lel написав:Посмотрите с каким МСС кодом прошла операция. Если перевод, манисенд- то уже на 4000 начало капать 36% годовых.



POS Purchase - MY_ALFABANK_COM_UA, DESYATINNAYA, 4/6, KYIV, UKR, MCC 7321
skorpi
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:43

  ol_zy написав:А что это за тема в рассылке от банка на почту?
"Свій осіб в банку"
Какой-то свой альфовский язык?
В письме просто спам - реклама максимки.
Адрес отправителя: "Manager" <info@alfabank.ua>

ol_zy, добрый день. Спасибо за информацию. Исправим :oops: .
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:54

  skorpi написав:
  lel написав:Посмотрите с каким МСС кодом прошла операция. Если перевод, манисенд- то уже на 4000 начало капать 36% годовых.



POS Purchase - MY_ALFABANK_COM_UA, DESYATINNAYA, 4/6, KYIV, UKR, MCC 7321

Будет или услуга или покупка. Зто не снятие налички и не манисенд. Похоже на Альфа-Банк Никогда у Аллы не платил кредиткой по реквизитам. Как будут трактовать- непонятно. Начисление процентов можно увидеть только в РД. Но горячка видит эти начисления. Если платили сегодня, то завтра уже увидят начисления. С вылетом из грейса тоже не понятно.
Еще может крупные Алловеды подтянутся.
lel
 
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