skorpi написав:Всем привет. Просветите и помогите инструкцией как оплатить за авиа билеты компании WIZZ в Украине банковским переводом из myalfabank?
WIZZ дал мне реквизиты:
Информация о счете: PJSC “CITIBANK” (Код SWIFT: 300584) Номер счета только для банковских переводов внутри страны:: 26008100453029 Бенефициар: RO Wizz Air Hungary Kft Идентификатор бенефициара: 26620303
При выборе оплаты в myalfabank по реквизитам требуется код МФО, код ЕДРПОУ и так далее? Не могу понять можно ли сделать платёж таким образом вообще?
diagnostika написав:Альфа мелко мухлюет и это смотрится несолидно. Например, в этом месяце расходы по карте "Максимум" составили почти 6000 грн. Почти все в кредит и почти все в супермаркетах и на АЗС. В супермаркетах кэшбэк 2%, на АЗС 3%. В итоге насчитали 46 грн и утверждают, что правильно) Видимо, собственная математика)
если уверены что правильно посчитали (операции с датой проводки за прошедший календарный месяц с правильным МСС и минимальной суммой) то обратитесь к офпреду.
diagnostika написав:Альфа мелко мухлюет и это смотрится несолидно. Например, в этом месяце расходы по карте "Максимум" составили почти 6000 грн. Почти все в кредит и почти все в супермаркетах и на АЗС. В супермаркетах кэшбэк 2%, на АЗС 3%. В итоге насчитали 46 грн и утверждают, что правильно) Видимо, собственная математика)
diagnostika, добрый день. Укажите номер счета в ЛС и проверим обоснованы ли ваши обвинения .
Офпреду https://alfabank.ua/private-persons/credits/cards раньше на этой странице когда нажимал на кнопку "ЗАмовити" то попадал на страничку с описнием карты (разная полезная инфа по разным тарифам и изменениям). Что было не логично но позволяло почитать в одном месте разные доки про карту. Сейчас наконец привязали к этой кнопке страничку заказа. Вроде исправили не логичность перехода но лишили клиента возможности читать детальную инфу про карту. Пните кого там положено что бы добавили кнопку "Деталніше" и сделали переход на страничку на какую раньше переходили по кнопке "Замовити"
ЗЫ я канеш понимаю что детальнее в другом виде находится ниже на страничке заказа карты но это не логично. клиент должен сначала знакомится с деталями а потом у него возникает желание нажать кнопку заказать. и кстати что бы не плодить сущности на страничке заказа тоже полезно сделать просто ссылку на сраничку с деталями про карту а не раскрывающееся пространство. а то после изменений чем больше мест где нужно править тем больше вероятность что забудут где то и будет разночтение.
Востаннє редагувалось mephala в Чет 04 жов, 2018 14:27, всього редагувалось 1 раз.
diagnostika написав:Альфа мелко мухлюет и это смотрится несолидно. Например, в этом месяце расходы по карте "Максимум" составили почти 6000 грн. Почти все в кредит и почти все в супермаркетах и на АЗС. В супермаркетах кэшбэк 2%, на АЗС 3%. В итоге насчитали 46 грн и утверждают, что правильно) Видимо, собственная математика)
если уверены что правильно посчитали (операции с датой проводки за прошедший календарный месяц с правильным МСС и минимальной суммой) то обратитесь к офпреду.
Человек же прямо пишет "почти 6000", "почти все в супермаркетах и на АЗС". То есть вряд ли он что-то вообще считал. Так прикинул на глазок. Но в чем он неосознанно прав так это в том, математика у Альфа-банка для расчета кэшбека действительно своя собственная. Траты в магазинах до 25 грн., на азс до 17 грн. и кэшбек=0. Опять таки если траты были в последние дни сентября, то кэшбек по ним скорее всего еще не начислен. Ну и ко всему всему прочему по каждой трате сумма кэшбека постоянно округляется (но там может быть как плюс так и минус). Но одно безусловно - сколько не проверяли расчеты выплаты кэшбека - всегда все в итоге оказывалось правильно. Так что и данном случае мне кажется автор ошибся в своих "почти" расчетах.
ol_zy написав:А что это за тема в рассылке от банка на почту? "Свій осіб в банку" Какой-то свой альфовский язык? В письме просто спам - реклама максимки. Адрес отправителя: "Manager" <info@alfabank.ua>
ol_zy, добрый день. Спасибо за информацию. Исправим .
Будет или услуга или покупка. Зто не снятие налички и не манисенд. Похоже на Альфа-Банк Никогда у Аллы не платил кредиткой по реквизитам. Как будут трактовать- непонятно. Начисление процентов можно увидеть только в РД. Но горячка видит эти начисления. Если платили сегодня, то завтра уже увидят начисления. С вылетом из грейса тоже не понятно. Еще может крупные Алловеды подтянутся.