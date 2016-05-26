RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6185618661876188

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 919
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
143
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
179
Всього голосів : 919
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:59

  mephala написав:Офпреду
https://alfabank.ua/private-persons/credits/cards
раньше на этой странице когда нажимал на кнопку "ЗАмовити" то попадал на страничку с описнием карты (разная полезная инфа по разным тарифам и изменениям).
Что было не логично но позволяло почитать в одном месте разные доки про карту.
Сейчас наконец привязали к этой кнопке страничку заказа. Вроде исправили не логичность перехода но лишили клиента возможности читать детальную инфу про карту.
Пните кого там положено что бы добавили кнопку "Деталніше" и сделали переход на страничку на какую раньше переходили по кнопке "Замовити"

ЗЫ
я канеш понимаю что детальнее в другом виде находится ниже на страничке заказа карты но это не логично. клиент должен сначала знакомится с деталями а потом у него возникает желание нажать кнопку заказать. и кстати что бы не плодить сущности на страничке заказа тоже полезно сделать просто ссылку на сраничку с деталями про карту а не раскрывающееся пространство. а то после изменений чем больше мест где нужно править тем больше вероятность что забудут где то и будет разночтение.

mephala, добрый день. Передала ваши пожелания.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 4900
З нами з: 18.02.13
Подякував: 30 раз.
Подякували: 343 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:59

lel я сегодня закрою кредитку в ноль)))
skorpi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 477
З нами з: 28.07.11
Подякував: 11 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 15:03

  lel написав:
  skorpi написав:
  lel написав:Посмотрите с каким МСС кодом прошла операция. Если перевод, манисенд- то уже на 4000 начало капать 36% годовых.



POS Purchase - MY_ALFABANK_COM_UA, DESYATINNAYA, 4/6, KYIV, UKR, MCC 7321

Будет или услуга или покупка. Зто не снятие налички и не манисенд. Похоже на Альфа-Банк Никогда у Аллы не платил кредиткой по реквизитам. Как будут трактовать- непонятно. Начисление процентов можно увидеть только в РД. Но горячка видит эти начисления. Если платили сегодня, то завтра уже увидят начисления. С вылетом из грейса тоже не понятно.
Еще может крупные Алловеды подтянутся.


ИМХО надо гасится в ноль с учетом рассрочек. Начнет считать как за снятие нала с первого ж дня, а такие траты погашаются последними в очереди.
В случае Максимки - 40%, в случае ЭКО - 26%
curiousobro
 
Повідомлень: 1283
З нами з: 21.07.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 15:03

skorpi
а я бы перевел на рассрочку а не в ноль закрывал если уж с кредитки заплатили и пройдет как покупка.
mephala
 
Повідомлень: 3572
З нами з: 07.04.14
Подякував: 34 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 15:14

Платёж по реквизитам точно не пройдёт как покупка.
Тот mcc можно расценивать как баг или фичу, скорее всего альфа отсортирует его по мерчанту как наличка
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6312
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4236 раз.
Подякували: 1456 раз.
 
Профіль
2
1
3
  #<1 ... 6185618661876188
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: diagnostika, Google Adsense [Bot], kostya77, lel, ol_zy, SHURICK76, Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3181, 3182, 3183
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
31827 3963683
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 жов, 2018 11:47
Gost2013
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 1, 2, 3, 4, 5
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:08
44 8044
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 жов, 2018 10:06
бульбик
Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК) 1 ... 191, 192, 193
Anonymous » Вів 01 лют, 2005 15:35
1923 602127
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 жов, 2018 10:05
artemiustas

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.