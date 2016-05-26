mephala написав:Офпреду https://alfabank.ua/private-persons/credits/cards раньше на этой странице когда нажимал на кнопку "ЗАмовити" то попадал на страничку с описнием карты (разная полезная инфа по разным тарифам и изменениям). Что было не логично но позволяло почитать в одном месте разные доки про карту. Сейчас наконец привязали к этой кнопке страничку заказа. Вроде исправили не логичность перехода но лишили клиента возможности читать детальную инфу про карту. Пните кого там положено что бы добавили кнопку "Деталніше" и сделали переход на страничку на какую раньше переходили по кнопке "Замовити"
ЗЫ я канеш понимаю что детальнее в другом виде находится ниже на страничке заказа карты но это не логично. клиент должен сначала знакомится с деталями а потом у него возникает желание нажать кнопку заказать. и кстати что бы не плодить сущности на страничке заказа тоже полезно сделать просто ссылку на сраничку с деталями про карту а не раскрывающееся пространство. а то после изменений чем больше мест где нужно править тем больше вероятность что забудут где то и будет разночтение.
Будет или услуга или покупка. Зто не снятие налички и не манисенд. Похоже на Альфа-Банк Никогда у Аллы не платил кредиткой по реквизитам. Как будут трактовать- непонятно. Начисление процентов можно увидеть только в РД. Но горячка видит эти начисления. Если платили сегодня, то завтра уже увидят начисления. С вылетом из грейса тоже не понятно. Еще может крупные Алловеды подтянутся.
ИМХО надо гасится в ноль с учетом рассрочек. Начнет считать как за снятие нала с первого ж дня, а такие траты погашаются последними в очереди. В случае Максимки - 40%, в случае ЭКО - 26%