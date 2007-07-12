mephala написав:Офпреду https://alfabank.ua/private-persons/credits/cards раньше на этой странице когда нажимал на кнопку "ЗАмовити" то попадал на страничку с описнием карты (разная полезная инфа по разным тарифам и изменениям). Что было не логично но позволяло почитать в одном месте разные доки про карту. Сейчас наконец привязали к этой кнопке страничку заказа. Вроде исправили не логичность перехода но лишили клиента возможности читать детальную инфу про карту. Пните кого там положено что бы добавили кнопку "Деталніше" и сделали переход на страничку на какую раньше переходили по кнопке "Замовити"
ЗЫ я канеш понимаю что детальнее в другом виде находится ниже на страничке заказа карты но это не логично. клиент должен сначала знакомится с деталями а потом у него возникает желание нажать кнопку заказать. и кстати что бы не плодить сущности на страничке заказа тоже полезно сделать просто ссылку на сраничку с деталями про карту а не раскрывающееся пространство. а то после изменений чем больше мест где нужно править тем больше вероятность что забудут где то и будет разночтение.
Будет или услуга или покупка. Зто не снятие налички и не манисенд. Похоже на Альфа-Банк Никогда у Аллы не платил кредиткой по реквизитам. Как будут трактовать- непонятно. Начисление процентов можно увидеть только в РД. Но горячка видит эти начисления. Если платили сегодня, то завтра уже увидят начисления. С вылетом из грейса тоже не понятно. Еще может крупные Алловеды подтянутся.
ИМХО надо гасится в ноль с учетом рассрочек. Начнет считать как за снятие нала с первого ж дня, а такие траты погашаются последними в очереди. В случае Максимки - 40%, в случае ЭКО - 26%
curiousobro написав:ИМХО надо гасится в ноль с учетом рассрочек. Начнет считать как за снятие нала с первого ж дня, а такие траты погашаются последними в очереди. В случае Максимки - 40%, в случае ЭКО - 26%
Без учета рассрочек. Попадал разок на манисенд. Рассрочек не касается.
curiousobro написав:ИМХО надо гасится в ноль с учетом рассрочек. Начнет считать как за снятие нала с первого ж дня, а такие траты погашаются последними в очереди. В случае Максимки - 40%, в случае ЭКО - 26%
Без учета рассрочек. Попадал разок на манисенд. Рассрочек не касается.
Имелось ввиду что если общий долг щас -8000 и из них -4000 на рассрочках, то надо гасится до -4000.
diagnostika написав:Имею привычку сначала читать правила. Если вы знаете математическую формулу, при которой 5500 грн., умноженные на 2-3%, дают в итоге 46 грн., то я за вас искренне рад)))
Я не виключаю помилки банку. Але тут 90% впевнених в своїй правоті, а після перевірки нарахувань кешбеку виявляється, що в момент покупки були власні кошти на рахунку, не врахували дату проведення покупки, податки, округлення кожної покупки, мінімальну суму, на яку нараховуються кешбек і т.д.