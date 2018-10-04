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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 жов, 2018 20:19
Скажите, а что нужно сделать, чтобы в мобильное приложение входить по отпечатку пальца? Галочка соответствующая стоит, но приложение на палец не реагирует, требуя ввести пароль.
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M-Audio
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Додано: Чет 04 жов, 2018 20:27
M-Audio
Лечится полным удалением и новой установкой из плеймаркета. По другому никак.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Чет 04 жов, 2018 20:39
Фантом написав:M-Audio
Лечится полным удалением и новой установкой из плеймаркета. По другому никак.
Мне помогло просто выключить включить галочку и перезайти в приложение.
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Aps
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 08:21
Вкладчик1234 написав:
Платёж по реквизитам точно не пройдёт как покупка.
Тот mcc можно расценивать как баг или фичу, скорее всего альфа отсортирует его по мерчанту как "наличка"
Всем спасибо, прошла как покупка)))
Покупка (E2459668MYALFABANKCOMUA(E2459668), KYIV, UKR,MCC 7321)
На будущее будем знать.
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skorpi
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 08:52
skorpi написав: Вкладчик1234 написав:
Платёж по реквизитам точно не пройдёт как покупка.
Тот mcc можно расценивать как баг или фичу, скорее всего альфа отсортирует его по мерчанту как "наличка"
Всем спасибо, прошла как покупка)))
Покупка (E2459668MYALFABANKCOMUA(E2459668), KYIV, UKR,MCC 7321)
На будущее будем знать.
Это не покупка. Это аллын прикол - называть переводы покупками. Пополнение Сбера, сеп у нее тоже называется покупками. Если не вывели в 0 то позвоните на гарячку, уверен пошло начисление процентов на снятие 4000.
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curiousobro
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:01
curiousobro что значит не вывели в НОЛЬ? Вчера погасил карту в +25 грн.
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skorpi
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