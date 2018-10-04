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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6186618761886189

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 919
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
143
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
179
Всього голосів : 919
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 20:19

Скажите, а что нужно сделать, чтобы в мобильное приложение входить по отпечатку пальца? Галочка соответствующая стоит, но приложение на палец не реагирует, требуя ввести пароль.
M-Audio
 
Повідомлень: 1313
З нами з: 23.03.11
Подякував: 216 раз.
Подякували: 228 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 20:27

M-Audio
Лечится полным удалением и новой установкой из плеймаркета. По другому никак.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлень: 1188
З нами з: 18.05.16
Подякував: 162 раз.
Подякували: 139 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 20:39

Re: Альфа-Банк

Фантом написав:M-Audio
Лечится полным удалением и новой установкой из плеймаркета. По другому никак.
Мне помогло просто выключить включить галочку и перезайти в приложение.
Aps
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Повідомлень: 2210
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Подякував: 44 раз.
Подякували: 217 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 08:21

  Вкладчик1234 написав:Платёж по реквизитам точно не пройдёт как покупка.
Тот mcc можно расценивать как баг или фичу, скорее всего альфа отсортирует его по мерчанту как "наличка"



Всем спасибо, прошла как покупка)))

Покупка (E2459668MYALFABANKCOMUA(E2459668), KYIV, UKR,MCC 7321)


На будущее будем знать. :lol:
skorpi
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Повідомлень: 479
З нами з: 28.07.11
Подякував: 11 раз.
Подякували: 36 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 08:52

  skorpi написав:
  Вкладчик1234 написав:Платёж по реквизитам точно не пройдёт как покупка.
Тот mcc можно расценивать как баг или фичу, скорее всего альфа отсортирует его по мерчанту как "наличка"



Всем спасибо, прошла как покупка)))

Покупка (E2459668MYALFABANKCOMUA(E2459668), KYIV, UKR,MCC 7321)


На будущее будем знать. :lol:

Это не покупка. Это аллын прикол - называть переводы покупками. Пополнение Сбера, сеп у нее тоже называется покупками. Если не вывели в 0 то позвоните на гарячку, уверен пошло начисление процентов на снятие 4000.
curiousobro
 
Повідомлень: 1286
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:01

curiousobro что значит не вывели в НОЛЬ? Вчера погасил карту в +25 грн.
skorpi
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Повідомлень: 479
З нами з: 28.07.11
Подякував: 11 раз.
Подякували: 36 раз.
 
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