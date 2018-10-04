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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:27
antey718 написав:Alfa_Bank
Скажите как банк определяет курс по которому списывает средства по картам?
02.10 Оплатил 133.92 EUR, списалось 05.10 - 4392 грн, комиссии за конвертацию нет по карте, т.е. списалось по курсу 32.8. Сегодня курс у банка 32.6, вчера действительно был 32.8, т.е. списалось по факту по вчерашнему курсу. И такой прикол уже не первый раз.
Подозреваю, что списание произошло утром, до установки новых курсов.
То есть по вчерашнему курсу. В таком случае все логично вроде.
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curiousobro
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:30
curiousobro написав: antey718 написав:Alfa_Bank
Скажите как банк определяет курс по которому списывает средства по картам?
02.10 Оплатил 133.92 EUR, списалось 05.10 - 4392 грн, комиссии за конвертацию нет по карте, т.е. списалось по курсу 32.8. Сегодня курс у банка 32.6, вчера действительно был 32.8, т.е. списалось по факту по вчерашнему курсу. И такой прикол уже не первый раз.
Подозреваю, что списание произошло утром, до установки новых курсов.
То есть по вчерашнему курсу. В таком случае все логично вроде.
Ааа, вона оно как antey718
, требуйте у Алки зонтик, в конце то концофф
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:31
Stringer написав: patrikk написав: Stringer написав:
если в мабе ничего красного не светится, то вам достаточно сегодня забросить гривну для подстраховки, чтобы избежать плату за рко.
если 108 грн потрачены с 4.09 до 4.10, то гасите 108,5 грн, и все
уже закинул со сбера 109 грн и буду наблюдать. Всем спасибо за разъяснения.
Все получилось. 60 грн не списали. Немаленькую сумму теперь гасить в течение 25 дней, а то бы вчера забросил. Всем еще раз большое спасибо за разъяснения. Плюсы раздал. Форум рулит.
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patrikk
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:34
curiousobro
Да, верно, списание прошло утром, но у даты списания нет времени, и курс на сайте был 32.6 еще в 7 утра, т.е. установлен он был явно не в 9.00, а скорее всего в полночь.
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antey718
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:36
Прекрасно работает чат поддержки в мобильном приложении. При запуске чата сначала долго был "поиск свободного сотрудника", потом пришло автоматическое сообщение, что, мол, вы, почему-то долго ничего не пишете, если у вас нет больше вопросов, то через минуту чат будет закрыт. А я ж даже написать ничего не могу - там нет никого, и писать оно не даёт. Ну и, соответственно, через минуту получаю сообщение о том, что Я завершил диалог с сотрудником банка, но если у меня остались ещё вопросы, я, так уж и быть, могу начать новый диалог. Да нет, пожалуй, не надо. Спасибо за поддержку, чо там.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:39
antey718 написав:curiousobro
Да, верно, списание прошло утром, но у даты списания нет времени, и курс на сайте был 32.6 еще в 7 утра, т.е. установлен он был явно не в 9.00, а скорее всего в полночь.
Ну тогда это вопрос для представителя.
Поскольку у нас нет информации, когда точно устанавливается курс и когда точно происходит списание, то мы могём только гадать.
Может там алгоритм вообще берет максимальный курс из вчерашнего и сегоднишнего
Тогда клиент всегда в пролёте
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curiousobro
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:40
antey718 написав:curiousobro
Да, верно, списание прошло утром, но у даты списания нет времени, и курс на сайте был 32.6 еще в 7 утра, т.е. установлен он был явно не в 9.00, а скорее всего в полночь.
Мучайте ОфПреда
Раз указана седняшняя дата, то и курс д.б. сёдняшний. Лучше конечно взять выписку с печатью в отделении и тогда уже помахать ею пере носом у нача, накатать заяву и хай вертают излишне удержанную сумму
А жижитал хай корректирует техпроцесс отображения опер-и в выписке МАБа
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:52
curiousobro написав: antey718 написав:curiousobro
Да, верно, списание прошло утром, но у даты списания нет времени, и курс на сайте был 32.6 еще в 7 утра, т.е. установлен он был явно не в 9.00, а скорее всего в полночь.
Ну тогда это вопрос для представителя.
Поскольку у нас нет информации, когда точно устанавливается курс и когда точно происходит списание, то мы могём только гадать.
Может там алгоритм вообще берет максимальный курс из вчерашнего и сегоднишнего
Тогда клиент всегда в пролёте
У меня уже похожая ситуация была месяц назад, тогда курсовую разницу вернули. Посмотрим как будет в этот раз
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antey718
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:56
antey718 написав:
У меня уже похожая ситуация была месяц назад, тогда курсовую разницу вернули. Посмотрим как будет в этот раз
Как добились возврата?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:00
clientage
Никак, я в тот день не заходил в МАБ, и не видел что списали больше. Вечером пришли смски со сторнировками, только тогда и обнаружил. В общем там Алла сама справилась
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antey718
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