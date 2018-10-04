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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6187618861896190

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 919
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
143
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
179
Всього голосів : 919
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:27

  antey718 написав:Alfa_Bank

Скажите как банк определяет курс по которому списывает средства по картам?
02.10 Оплатил 133.92 EUR, списалось 05.10 - 4392 грн, комиссии за конвертацию нет по карте, т.е. списалось по курсу 32.8. Сегодня курс у банка 32.6, вчера действительно был 32.8, т.е. списалось по факту по вчерашнему курсу. И такой прикол уже не первый раз.

Подозреваю, что списание произошло утром, до установки новых курсов.
То есть по вчерашнему курсу. В таком случае все логично вроде.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:30

  curiousobro написав:
  antey718 написав:Alfa_Bank

Скажите как банк определяет курс по которому списывает средства по картам?
02.10 Оплатил 133.92 EUR, списалось 05.10 - 4392 грн, комиссии за конвертацию нет по карте, т.е. списалось по курсу 32.8. Сегодня курс у банка 32.6, вчера действительно был 32.8, т.е. списалось по факту по вчерашнему курсу. И такой прикол уже не первый раз.

Подозреваю, что списание произошло утром, до установки новых курсов.
То есть по вчерашнему курсу. В таком случае все логично вроде.

Ааа, вона оно как :(
antey718, требуйте у Алки зонтик, в конце то концофф :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:31

  Stringer написав:
  patrikk написав:
  Stringer написав:если в мабе ничего красного не светится, то вам достаточно сегодня забросить гривну для подстраховки, чтобы избежать плату за рко.

если 108 грн потрачены с 4.09 до 4.10, то гасите 108,5 грн, и все

уже закинул со сбера 109 грн и буду наблюдать. Всем спасибо за разъяснения.


Все получилось. 60 грн не списали. Немаленькую сумму теперь гасить в течение 25 дней, а то бы вчера забросил. Всем еще раз большое спасибо за разъяснения. Плюсы раздал. Форум рулит.
patrikk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:34

curiousobro
Да, верно, списание прошло утром, но у даты списания нет времени, и курс на сайте был 32.6 еще в 7 утра, т.е. установлен он был явно не в 9.00, а скорее всего в полночь.
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:36

Прекрасно работает чат поддержки в мобильном приложении. При запуске чата сначала долго был "поиск свободного сотрудника", потом пришло автоматическое сообщение, что, мол, вы, почему-то долго ничего не пишете, если у вас нет больше вопросов, то через минуту чат будет закрыт. А я ж даже написать ничего не могу - там нет никого, и писать оно не даёт. Ну и, соответственно, через минуту получаю сообщение о том, что Я завершил диалог с сотрудником банка, но если у меня остались ещё вопросы, я, так уж и быть, могу начать новый диалог. Да нет, пожалуй, не надо. Спасибо за поддержку, чо там.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:39

  antey718 написав:curiousobro
Да, верно, списание прошло утром, но у даты списания нет времени, и курс на сайте был 32.6 еще в 7 утра, т.е. установлен он был явно не в 9.00, а скорее всего в полночь.


Ну тогда это вопрос для представителя.

Поскольку у нас нет информации, когда точно устанавливается курс и когда точно происходит списание, то мы могём только гадать.

Может там алгоритм вообще берет максимальный курс из вчерашнего и сегоднишнего :) Тогда клиент всегда в пролёте :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:40

  antey718 написав:curiousobro
Да, верно, списание прошло утром, но у даты списания нет времени, и курс на сайте был 32.6 еще в 7 утра, т.е. установлен он был явно не в 9.00, а скорее всего в полночь.

Мучайте ОфПреда :wink:
Раз указана седняшняя дата, то и курс д.б. сёдняшний. Лучше конечно взять выписку с печатью в отделении и тогда уже помахать ею пере носом у нача, накатать заяву и хай вертают излишне удержанную сумму :)
А жижитал хай корректирует техпроцесс отображения опер-и в выписке МАБа :!:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:52

  curiousobro написав:
  antey718 написав:curiousobro
Да, верно, списание прошло утром, но у даты списания нет времени, и курс на сайте был 32.6 еще в 7 утра, т.е. установлен он был явно не в 9.00, а скорее всего в полночь.


Ну тогда это вопрос для представителя.

Поскольку у нас нет информации, когда точно устанавливается курс и когда точно происходит списание, то мы могём только гадать.

Может там алгоритм вообще берет максимальный курс из вчерашнего и сегоднишнего :) Тогда клиент всегда в пролёте :)


У меня уже похожая ситуация была месяц назад, тогда курсовую разницу вернули. Посмотрим как будет в этот раз :)
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:56

Re: Альфа-Банк

  antey718 написав:У меня уже похожая ситуация была месяц назад, тогда курсовую разницу вернули. Посмотрим как будет в этот раз

Как добились возврата?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:00

clientage
Никак, я в тот день не заходил в МАБ, и не видел что списали больше. Вечером пришли смски со сторнировками, только тогда и обнаружил. В общем там Алла сама справилась :)
antey718
 
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