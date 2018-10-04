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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:04
А через МАБ можно отменить пролонгацию Розумного, открытого через МАБ? У меня выдает ошибку и отправляет в отделение.
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hv
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:25
Пришло СМС - капнули проценты на Ультру, которой ещё нет.
В МАБе светятся серыми ДВЕ НОВЫЕ Ультры, отделение молчит, с почты извещения не наблюдается...
Альфа, что ты творишь...
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LEXX
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:27
LEXX написав:
Пришло СМС - капнули проценты на Ультру, которой ещё нет.
В МАБе светятся серыми ДВЕ Ультры, отделение молчит, с почты извещения не наблюдается...
Альфа, что ты творишь...
Быстрее прийдет СМСка от Альфы с треком УкрПошты, чем само извещение
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:53
Alfa_Bank написав:
добрый день. Укажите номер счета в ЛС и проверим
Прошу представителя проверить начисление Cash back и по моим картам. Второй месяц не совпадает. Номер счета отправил в ЛС.
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Lost
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:16
clientage написав: LEXX написав:
Пришло СМС - капнули проценты на Ультру, которой ещё нет.
В МАБе светятся серыми ДВЕ Ультры, отделение молчит, с почты извещения не наблюдается...
Альфа, что ты творишь...
Быстрее прийдет СМСка от Альфы с треком УкрПошты, чем само извещение
Трек есть. Но...
Карта через УкрПошту "по умолчанию" считается "скомпроментированной"
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LEXX
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П'ят 05 жов, 2018 12:50
mustbe
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