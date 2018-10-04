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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6188618961906191

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 919
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
143
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
179
Всього голосів : 919
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:04

А через МАБ можно отменить пролонгацию Розумного, открытого через МАБ? У меня выдает ошибку и отправляет в отделение.
hv
 
Повідомлень: 175
З нами з: 10.08.09
Подякував: 71 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:25

Re: Альфа-Банк

Пришло СМС - капнули проценты на Ультру, которой ещё нет.
В МАБе светятся серыми ДВЕ НОВЫЕ Ультры, отделение молчит, с почты извещения не наблюдается...
Альфа, что ты творишь...
LEXX
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Повідомлень: 228
З нами з: 11.03.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:27

  LEXX написав:Пришло СМС - капнули проценты на Ультру, которой ещё нет.
В МАБе светятся серыми ДВЕ Ультры, отделение молчит, с почты извещения не наблюдается...
Альфа, что ты творишь...

Быстрее прийдет СМСка от Альфы с треком УкрПошты, чем само извещение
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 25866
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:53

Cash back - прошу проверить

  Alfa_Bank написав:добрый день. Укажите номер счета в ЛС и проверим

Прошу представителя проверить начисление Cash back и по моим картам. Второй месяц не совпадает. Номер счета отправил в ЛС.
Lost
 
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Подякував: 6 раз.
Подякували: 75 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:16

  clientage написав:
  LEXX написав:Пришло СМС - капнули проценты на Ультру, которой ещё нет.
В МАБе светятся серыми ДВЕ Ультры, отделение молчит, с почты извещения не наблюдается...
Альфа, что ты творишь...

Быстрее прийдет СМСка от Альфы с треком УкрПошты, чем само извещение


Трек есть. Но...
Карта через УкрПошту "по умолчанию" считается "скомпроментированной" :)
LEXX
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Повідомлень: 228
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:22

Re: Альфа-Банк

До 8 утра курс установилиЗображення
Інкогніто
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Повідомлень: 1091
З нами з: 04.09.10
Подякував: 113 раз.
Подякували: 58 раз.
 
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