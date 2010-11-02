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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:57
clientage
Быстрее прийдет СМСка от Альфы с треком УкрПошты, чем само извещение
Трек есть. Но...
Карта через УкрПошту "по умолчанию" считается "скомпроментированной"
Не хулиганьте
Или вы в отд-е хотите за картой сгонять?
Ну, я же не в Киеве...
Отделение находится в пределах... ммм... половины неторопливо выкуренной сигареты, пошта - в пределах целой
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LEXX
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:02
clientage написав:demichh
, мне в 13м обещали к осени сделать новую партию
красно-белые
кружек/чашек у меня уже десятка полтора
это ж сколько раз нужно было тнуть аллу носом что бы столько кружек получить
я тоже хочу кружку за все недочеты которые требовал устранить от аллы
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mephala
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:05
mephala написав:
clientage написав:demichh
, мне в 13м обещали к осени сделать новую партию
красно-белые
кружек/чашек у меня уже десятка полтора
это ж сколько раз нужно было тнуть аллу носом что бы столько кружек получить
я тоже хочу кружку за все недочеты которые требовал устранить от аллы
Нее, эт разные банки, причем многие уже канули... Раритет, ёптиль, рисуется
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:37
hv написав:
А через МАБ можно отменить пролонгацию Розумного, открытого через МАБ? У меня выдает ошибку и отправляет в отделение.
hv, добрый день. Сейчас по техническим причинам нет такой возможности. Эта ошибка будет исправлена при ближайшем релизе (08.10).
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:42
M-Audio написав:
Прекрасно работает чат поддержки в мобильном приложении. При запуске чата сначала долго был "поиск свободного сотрудника", потом пришло автоматическое сообщение, что, мол, вы, почему-то долго ничего не пишете, если у вас нет больше вопросов, то через минуту чат будет закрыт. А я ж даже написать ничего не могу - там нет никого, и писать оно не даёт. Ну и, соответственно, через минуту получаю сообщение о том, что Я
завершил диалог с сотрудником банка, но если у меня остались ещё вопросы, я, так уж и быть, могу начать новый диалог. Да нет, пожалуй, не надо. Спасибо за поддержку, чо там.
M-Audio, добрый день. Чтобы рассмотреть вашу претензию укажите, пожалуйста, в ЛС ваш ИНН, дату и время обращений в чат.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:44
antey718 написав:Alfa_Bank
Скажите как банк определяет курс по которому списывает средства по картам?
02.10 Оплатил 133.92 EUR, списалось 05.10 - 4392 грн, комиссии за конвертацию нет по карте, т.е. списалось по курсу 32.8. Сегодня курс у банка 32.6, вчера действительно был 32.8, т.е. списалось по факту по вчерашнему курсу. И такой прикол уже не первый раз.
antey718, добрый день. Укажите, пожалуйста, номер счета в ЛС.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:50
LEXX написав:
Пришло СМС - капнули проценты на Ультру, которой ещё нет.
В МАБе светятся серыми ДВЕ НОВЫЕ Ультры, отделение молчит, с почты извещения не наблюдается...
Альфа, что ты творишь...
LEXX, добрый день. 20.09 вам было оправлено СМС от банка: «Шановний Клієнте. Ваша картка відправлена поштою заказним листом №ХХХ. Період доставки на поштове відділення ХХХ - 7 днів. Вам нужно обратитья в указанное отделение Укрпочты для получения карты.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:53
Alfa_Bank написав: LEXX написав:
Пришло СМС - капнули проценты на Ультру, которой ещё нет.
В МАБе светятся серыми ДВЕ НОВЫЕ Ультры, отделение молчит, с почты извещения не наблюдается...
Альфа, что ты творишь...
LEXX, добрый день. 20.09 вам было оправлено СМС от банка: «Шановний Клієнте. Ваша картка відправлена поштою заказним листом №ХХХ. Період доставки на поштове відділення ХХХ - 7 днів. Вам нужно обратитья в указанное отделение Укрпочты для получения карты.
Так мистер LEXX
считает, шо карта дискредитирована, а в конверте белый порошок.
Он ненавязчиво просит перевыслать карты на отделение, и лучше БЕЗ конверта
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:57
Alfa_Bank написав: LEXX написав:
Пришло СМС - капнули проценты на Ультру, которой ещё нет.
В МАБе светятся серыми ДВЕ НОВЫЕ Ультры, отделение молчит, с почты извещения не наблюдается...
Альфа, что ты творишь...
LEXX, добрый день. 20.09 вам было оправлено СМС от банка: «Шановний Клієнте. Ваша картка відправлена поштою заказним листом №ХХХ. Період доставки на поштове відділення ХХХ - 7 днів. Вам нужно обратитья в указанное отделение Укрпочты для получения карты.
Уточните, будьте так любезны, - какова судьба карты отправленной на отделение?
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LEXX
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П'ят 05 жов, 2018 16:11
klug
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