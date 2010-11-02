Прекрасно работает чат поддержки в мобильном приложении. При запуске чата сначала долго был "поиск свободного сотрудника", потом пришло автоматическое сообщение, что, мол, вы, почему-то долго ничего не пишете, если у вас нет больше вопросов, то через минуту чат будет закрыт. А я ж даже написать ничего не могу - там нет никого, и писать оно не даёт. Ну и, соответственно, через минуту получаю сообщение о том, чтозавершил диалог с сотрудником банка, но если у меня остались ещё вопросы, я, так уж и быть, могу начать новый диалог. Да нет, пожалуй, не надо. Спасибо за поддержку, чо там.