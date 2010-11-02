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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6189619061916192

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 919
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
143
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
179
Всього голосів : 919
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:57

clientage
Быстрее прийдет СМСка от Альфы с треком УкрПошты, чем само извещение

Трек есть. Но...
Карта через УкрПошту "по умолчанию" считается "скомпроментированной" :)

Не хулиганьте :)
Или вы в отд-е хотите за картой сгонять?


Ну, я же не в Киеве...
Отделение находится в пределах... ммм... половины неторопливо выкуренной сигареты, пошта - в пределах целой :)
LEXX
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:02

  clientage написав:demichh, мне в 13м обещали к осени сделать новую партию
красно-белые
кружек/чашек у меня уже десятка полтора

:shock:
это ж сколько раз нужно было тнуть аллу носом что бы столько кружек получить
я тоже хочу кружку за все недочеты которые требовал устранить от аллы :roll:
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:05

  mephala написав:
  clientage написав:demichh, мне в 13м обещали к осени сделать новую партию
красно-белые
кружек/чашек у меня уже десятка полтора

:shock:
это ж сколько раз нужно было тнуть аллу носом что бы столько кружек получить
я тоже хочу кружку за все недочеты которые требовал устранить от аллы :roll:

Нее, эт разные банки, причем многие уже канули... Раритет, ёптиль, рисуется
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:37

  hv написав:А через МАБ можно отменить пролонгацию Розумного, открытого через МАБ? У меня выдает ошибку и отправляет в отделение.

hv, добрый день. Сейчас по техническим причинам нет такой возможности. Эта ошибка будет исправлена при ближайшем релизе (08.10).
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:42

  M-Audio написав:Прекрасно работает чат поддержки в мобильном приложении. При запуске чата сначала долго был "поиск свободного сотрудника", потом пришло автоматическое сообщение, что, мол, вы, почему-то долго ничего не пишете, если у вас нет больше вопросов, то через минуту чат будет закрыт. А я ж даже написать ничего не могу - там нет никого, и писать оно не даёт. Ну и, соответственно, через минуту получаю сообщение о том, что Я завершил диалог с сотрудником банка, но если у меня остались ещё вопросы, я, так уж и быть, могу начать новый диалог. Да нет, пожалуй, не надо. Спасибо за поддержку, чо там.

M-Audio, добрый день. Чтобы рассмотреть вашу претензию укажите, пожалуйста, в ЛС ваш ИНН, дату и время обращений в чат.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:44

  antey718 написав:Alfa_Bank

Скажите как банк определяет курс по которому списывает средства по картам?
02.10 Оплатил 133.92 EUR, списалось 05.10 - 4392 грн, комиссии за конвертацию нет по карте, т.е. списалось по курсу 32.8. Сегодня курс у банка 32.6, вчера действительно был 32.8, т.е. списалось по факту по вчерашнему курсу. И такой прикол уже не первый раз.

antey718, добрый день. Укажите, пожалуйста, номер счета в ЛС.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:50

  LEXX написав:Пришло СМС - капнули проценты на Ультру, которой ещё нет.
В МАБе светятся серыми ДВЕ НОВЫЕ Ультры, отделение молчит, с почты извещения не наблюдается...
Альфа, что ты творишь...

LEXX, добрый день. 20.09 вам было оправлено СМС от банка: «Шановний Клієнте. Ваша картка відправлена поштою заказним листом №ХХХ. Період доставки на поштове відділення ХХХ - 7 днів. Вам нужно обратитья в указанное отделение Укрпочты для получения карты.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:53

  Alfa_Bank написав:
  LEXX написав:Пришло СМС - капнули проценты на Ультру, которой ещё нет.
В МАБе светятся серыми ДВЕ НОВЫЕ Ультры, отделение молчит, с почты извещения не наблюдается...
Альфа, что ты творишь...

LEXX, добрый день. 20.09 вам было оправлено СМС от банка: «Шановний Клієнте. Ваша картка відправлена поштою заказним листом №ХХХ. Період доставки на поштове відділення ХХХ - 7 днів. Вам нужно обратитья в указанное отделение Укрпочты для получения карты.

Так мистер LEXX считает, шо карта дискредитирована, а в конверте белый порошок.
Он ненавязчиво просит перевыслать карты на отделение, и лучше БЕЗ конверта :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:57

  Alfa_Bank написав:
  LEXX написав:Пришло СМС - капнули проценты на Ультру, которой ещё нет.
В МАБе светятся серыми ДВЕ НОВЫЕ Ультры, отделение молчит, с почты извещения не наблюдается...
Альфа, что ты творишь...

LEXX, добрый день. 20.09 вам было оправлено СМС от банка: «Шановний Клієнте. Ваша картка відправлена поштою заказним листом №ХХХ. Період доставки на поштове відділення ХХХ - 7 днів. Вам нужно обратитья в указанное отделение Укрпочты для получения карты.


Уточните, будьте так любезны, - какова судьба карты отправленной на отделение?
LEXX
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