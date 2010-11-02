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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6190619161926193

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 919
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
143
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
179
Всього голосів : 919
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 17:58

  lubopytnaya написав:Чем отличаются системы п2п на сайте Альфы и в Мабе?
Нужно перевести на карту Альфы гривну с карты другого банка (не Привата).


А мені з Привата(карта для виплат) на Альфу Платинум. Скільки % втрачається?
Ethereum
 
Повідомлень: 151
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:06

  Ethereum написав:
  lubopytnaya написав:Чем отличаются системы п2п на сайте Альфы и в Мабе?
Нужно перевести на карту Альфы гривну с карты другого банка (не Привата).


А мені з Привата(карта для виплат) на Альфу Платинум. Скільки % втрачається?

Если быстро - то 0.5% (мин 5 грн)
Если можно подождать - СЕП за 3 грн
curiousobro
 
Повідомлень: 1291
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:15

  curiousobro написав:
  Ethereum написав:
  lubopytnaya написав:Чем отличаются системы п2п на сайте Альфы и в Мабе?
Нужно перевести на карту Альфы гривну с карты другого банка (не Привата).


А мені з Привата(карта для виплат) на Альфу Платинум. Скільки % втрачається?

Если быстро - то 0.5% (мин 5 грн)
Если можно подождать - СЕП за 3 грн

Но уже только во вторник
Stringer
 
Повідомлень: 8028
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  #<1 ... 6190619161926193
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