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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 жов, 2018 17:58
lubopytnaya написав:
Чем отличаются системы п2п на сайте Альфы и в Мабе?
Нужно перевести на карту Альфы гривну с карты другого банка (не Привата).
А мені з Привата(карта для виплат) на Альфу Платинум. Скільки % втрачається?
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Ethereum
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:06
Ethereum написав: lubopytnaya написав:
Чем отличаются системы п2п на сайте Альфы и в Мабе?
Нужно перевести на карту Альфы гривну с карты другого банка (не Привата).
А мені з Привата(карта для виплат) на Альфу Платинум. Скільки % втрачається?
Если быстро - то 0.5% (мин 5 грн)
Если можно подождать - СЕП за 3 грн
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curiousobro
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:15
curiousobro написав: Ethereum написав: lubopytnaya написав:
Чем отличаются системы п2п на сайте Альфы и в Мабе?
Нужно перевести на карту Альфы гривну с карты другого банка (не Привата).
А мені з Привата(карта для виплат) на Альфу Платинум. Скільки % втрачається?
Если быстро - то 0.5% (мин 5 грн)
Если можно подождать - СЕП за 3 грн
Но уже только во вторник
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Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
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П'ят 05 жов, 2018 16:11
klug
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