RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6190619161926193

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 919
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
143
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
179
Всього голосів : 919
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 17:58

  lubopytnaya написав:Чем отличаются системы п2п на сайте Альфы и в Мабе?
Нужно перевести на карту Альфы гривну с карты другого банка (не Привата).


А мені з Привата(карта для виплат) на Альфу Платинум. Скільки % втрачається?
Ethereum
 
Повідомлень: 151
З нами з: 11.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:06

  Ethereum написав:
  lubopytnaya написав:Чем отличаются системы п2п на сайте Альфы и в Мабе?
Нужно перевести на карту Альфы гривну с карты другого банка (не Привата).


А мені з Привата(карта для виплат) на Альфу Платинум. Скільки % втрачається?

Если быстро - то 0.5% (мин 5 грн)
Если можно подождать - СЕП за 3 грн
curiousobro
 
Повідомлень: 1291
З нами з: 21.07.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:15

  curiousobro написав:
  Ethereum написав:
  lubopytnaya написав:Чем отличаются системы п2п на сайте Альфы и в Мабе?
Нужно перевести на карту Альфы гривну с карты другого банка (не Привата).


А мені з Привата(карта для виплат) на Альфу Платинум. Скільки % втрачається?

Если быстро - то 0.5% (мин 5 грн)
Если можно подождать - СЕП за 3 грн

Но уже только во вторник
Stringer
 
Повідомлень: 8028
З нами з: 23.01.13
Подякував: 229 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:54

Re: Альфа-Банк

Дуже часто стикаюсь з проблемою, тому вирішив вже написати про неї тут - у відділенні за адресою Міцкевича 2 (м.Чернівці) на касі відмовляються видавати кошти аргументуючи що у них щось не працює і посилають знімати кошти до банкомату. Коли у вас нормально почнуть працювати каси і клієнтам не прийдеться проводити по пів години біля банкоматів?
Sain_повернувся
 
Повідомлень: 812
З нами з: 13.10.14
Подякував: 110 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 19:55

Re: Альфа-Банк

vanok написав:
  ol_zy написав:
  mephala написав:[quote="4466636:vanok"]
А вы понимаете разницу между насчитать проценты в последний день ночью и не сообщить об этом до, а сообщить об этом после?
Причем тут смс о задолженности её прекрасно видно в выписке.

Заладили грейсовик грейсовик, хотите платить рко платите.

покажите хоть один банк который рассчитывает проценты посреди РП.
и да - повторю еще раз. проблема этих копеек колишет только тех кто не хочет платить РКО сидя в грейсе.
хотите сэкономить - включайте мозги.

моно, приват, а-банк возможно и другие - в любой момент нажимаете кнопку рассчитать и вам рассчитывается сумма к погашению, чтобы не выйти из льготного периода.


Походу человек имеет непосредственное отношение к схеме обдираловки Альфы, раз забирает хлеб у официального представителя. (наверно "включил мозги" и теперь настойчиво защищает её нелепыми доводами).
Вам сходу назвали 3 банка-лидера по кредиткам которые не скрывают сумм для погашения. Которые не имеют вообще такого понятия как РКО за кредитку (по моему это вообще ноу-хау альфы, кто ещё имеет наглость брать за 1 коп 60 грн? это на минутку сколько тысяч процентов???), а прозрачно и честно начисляют проценты от используемой суммы, имеют честный грейс 55-60дней. И зарабатывают на этом! Так честно напишите в условиях к карте максимум грейс до 30 дней, гасить +1 грн, именно такими они есть. "Включите мозги" и напишите!
А так согласен - карта для рассрочек не более.[/quote]Если нужно аналог привата чтобы без РКО, танцев и простым расчётом - фокс клуб. А то и рыбку сьесть и на РКО не сесть.

Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
Повідомлень: 2744
З нами з: 11.04.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 19:59

  lubopytnaya написав:Чем отличаются системы п2п на сайте Альфы и в Мабе?
Нужно перевести на карту Альфы гривну с карты другого банка (не Привата).

В МАБе нужно юзать кнопку Пополнить у Пакетной :wink: :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 25878
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2072 раз.
Подякували: 2916 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:00

Re: Альфа-Банк

Flamingo написав:
  vanok написав:Вам сходу назвали 3 банка-лидера по кредиткам которые не скрывают сумм для погашения. Которые не имеют вообще такого понятия как РКО за кредитку (по моему это вообще ноу-хау альфы,

Тут Вы не правы. Условно-бесплатные кредитки с платой РКО при несоблюдении тех или иных условий есть и у других банок. Причем порой в извращенной форме. Та же идея до этого года по своей "білявке" начисляла 10 грн. в месяц, причем сразу же списывала их за счет кредитного лимита, а затем расценивала их как снятие клиентом нала и начинала начислять на них довльно не маленький % (понятно что из-за того что сумма небольшая - получалось копейки, но все-таки). Чтобы не платить эти % надо было гаситься в ноль, что при грейсе до 62 глупость. Поэтому каждый месяц сумма процентов нарастала. Не критично но факт есть. В этом году правила поменялись - если по кредитке потратил 3000 в месяц - то кредитка бесплатна, нет - будь любезен заплатить абонку. И у Идеи нет волшебной кнопки нажав на которую ты узнаешь пересек ли ты уже 3000 рубеж или нет.
Но ol_zy и vanok - не правильно поняли цитату mephala. Он писал
покажите хоть один банк который рассчитывает проценты посреди РП

То что Моня и Приват показывает сумму для того чтобы остаться в грейсе это ведь не проценты. Это Ваши траты. А траты чтобы остаться в грейсе показывает и Алла. Более того даже когда вам будет начислена абонка - у Аллы вы останетесь в грейсе. Тут просто надо четко понимать, что алгоритм грейса у Аллы совершенно другой. Поэтому я полностью согласен с mephala - если хочешь быть и в грейсе и при этом не платить РКО - будь любезен позаботиться о себе сам. Если только грейс (но с РКО) - тут Алла тебе всю информацию дает в полном объеме и своевременно. Ведь в первом случае банк на тебе ничего не зарабатывает, а значит и предланает тебе менее удобный функционал, а во втором за твои 60 грн. будет за тебя посчитано вся и всё. С точки зрения банка это как бы логично. Ну вот такая она Алка - la chica caprichosa (девка капризная).
Приват точно показывает полное гашение с %%. Лично проверял. Альфа тоже показывала до 19-го. Не буду напоминать благодаря кому из форумчан сделано "покращення". А то опять начнётся. Сейчас можно у Аллы спросить сумму с %%, но там не будет тех 0.01% за текущий РП. Так что страховочный рубль обязателен.

Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
Повідомлень: 2744
З нами з: 11.04.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6190619161926193
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, solomia, vitaliy1111 і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1071, 1072, 1073
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
10723 1559077
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 жов, 2018 20:49
Flamingo
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3186, 3187, 3188
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
31871 3966312
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 жов, 2018 20:35
jay2004
Банк Глобус 1 ... 400, 401, 402
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4019 553654
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 жов, 2018 19:16
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (9397)
05.10.2018 22:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.