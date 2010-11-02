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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 жов, 2018 17:58
lubopytnaya написав:
Чем отличаются системы п2п на сайте Альфы и в Мабе?
Нужно перевести на карту Альфы гривну с карты другого банка (не Привата).
А мені з Привата(карта для виплат) на Альфу Платинум. Скільки % втрачається?
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:06
Ethereum написав: lubopytnaya написав:
Чем отличаются системы п2п на сайте Альфы и в Мабе?
Нужно перевести на карту Альфы гривну с карты другого банка (не Привата).
А мені з Привата(карта для виплат) на Альфу Платинум. Скільки % втрачається?
Если быстро - то 0.5% (мин 5 грн)
Если можно подождать - СЕП за 3 грн
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curiousobro
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:15
curiousobro написав: Ethereum написав: lubopytnaya написав:
Чем отличаются системы п2п на сайте Альфы и в Мабе?
Нужно перевести на карту Альфы гривну с карты другого банка (не Привата).
А мені з Привата(карта для виплат) на Альфу Платинум. Скільки % втрачається?
Если быстро - то 0.5% (мин 5 грн)
Если можно подождать - СЕП за 3 грн
Но уже только во вторник
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:54
Дуже часто стикаюсь з проблемою, тому вирішив вже написати про неї тут - у відділенні за адресою Міцкевича 2 (м.Чернівці) на касі відмовляються видавати кошти аргументуючи що у них щось не працює і посилають знімати кошти до банкомату. Коли у вас нормально почнуть працювати каси і клієнтам не прийдеться проводити по пів години біля банкоматів?
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 19:55
vanok написав: ol_zy написав: mephala написав:
[quote="4466636:vanok"]
А вы понимаете разницу между насчитать проценты в последний день ночью и не сообщить об этом до, а сообщить об этом после?
Причем тут смс о задолженности её прекрасно видно в выписке.
Заладили грейсовик грейсовик, хотите платить рко платите.
покажите хоть один банк который рассчитывает проценты посреди РП.
и да - повторю еще раз. проблема этих копеек колишет только тех кто не хочет платить РКО сидя в грейсе.
хотите сэкономить - включайте мозги.
моно, приват, а-банк возможно и другие - в любой момент нажимаете кнопку рассчитать и вам рассчитывается сумма к погашению, чтобы не выйти из льготного периода.
Походу человек имеет непосредственное отношение к схеме обдираловки Альфы, раз забирает хлеб у официального представителя. (наверно "включил мозги" и теперь настойчиво защищает её нелепыми доводами).
Вам сходу назвали 3 банка-лидера по кредиткам которые не скрывают сумм для погашения. Которые не имеют вообще такого понятия как РКО за кредитку (по моему это вообще ноу-хау альфы, кто ещё имеет наглость брать за 1 коп 60 грн? это на минутку сколько тысяч процентов???), а прозрачно и честно начисляют проценты от используемой суммы, имеют честный грейс 55-60дней. И зарабатывают на этом! Так честно напишите в условиях к карте максимум грейс до 30 дней, гасить +1 грн, именно такими они есть. "Включите мозги" и напишите!
А так согласен - карта для рассрочек не более.[/quote]Если нужно аналог привата чтобы без РКО, танцев и простым расчётом - фокс клуб. А то и рыбку сьесть и на РКО не сесть.Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 19:59
lubopytnaya написав:
Чем отличаются системы п2п на сайте Альфы и в Мабе?
Нужно перевести на карту Альфы гривну с карты другого банка (не Привата).
В МАБе нужно юзать кнопку Пополнить у Пакетной
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:00
Flamingo написав: vanok написав:
Вам сходу назвали 3 банка-лидера по кредиткам которые не скрывают сумм для погашения. Которые не имеют вообще такого понятия как РКО за кредитку (по моему это вообще ноу-хау альфы,
Тут Вы не правы. Условно-бесплатные кредитки с платой РКО при несоблюдении тех или иных условий есть и у других банок. Причем порой в извращенной форме. Та же идея до этого года по своей "білявке" начисляла 10 грн. в месяц, причем сразу же списывала их за счет кредитного лимита, а затем расценивала их как снятие клиентом нала и начинала начислять на них довльно не маленький % (понятно что из-за того что сумма небольшая - получалось копейки, но все-таки). Чтобы не платить эти % надо было гаситься в ноль, что при грейсе до 62 глупость. Поэтому каждый месяц сумма процентов нарастала. Не критично но факт есть. В этом году правила поменялись - если по кредитке потратил 3000 в месяц - то кредитка бесплатна, нет - будь любезен заплатить абонку. И у Идеи нет волшебной кнопки нажав на которую ты узнаешь пересек ли ты уже 3000 рубеж или нет.
Но ol_zy
и vanok
- не правильно поняли цитату mephala
. Он писал
покажите хоть один банк который рассчитывает проценты посреди РП
То что Моня и Приват показывает сумму для того чтобы остаться в грейсе это ведь не проценты. Это Ваши траты. А траты чтобы остаться в грейсе показывает и Алла. Более того даже когда вам будет начислена абонка - у Аллы вы останетесь в грейсе. Тут просто надо четко понимать, что алгоритм грейса у Аллы совершенно другой. Поэтому я полностью согласен с mephala
- если хочешь быть и в грейсе и при этом не платить РКО - будь любезен позаботиться о себе сам. Если только грейс (но с РКО) - тут Алла тебе всю информацию дает в полном объеме и своевременно. Ведь в первом случае банк на тебе ничего не зарабатывает, а значит и предланает тебе менее удобный функционал, а во втором за твои 60 грн. будет за тебя посчитано вся и всё. С точки зрения банка это как бы логично. Ну вот такая она Алка - la chica caprichosa (девка капризная).
Приват точно показывает полное гашение с %%. Лично проверял. Альфа тоже показывала до 19-го. Не буду напоминать благодаря кому из форумчан сделано "покращення". А то опять начнётся. Сейчас можно у Аллы спросить сумму с %%, но там не будет тех 0.01% за текущий РП. Так что страховочный рубль обязателен.Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
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