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Альфа-Банк
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 17:58
lubopytnaya написав:
Чем отличаются системы п2п на сайте Альфы и в Мабе?
Нужно перевести на карту Альфы гривну с карты другого банка (не Привата).
А мені з Привата(карта для виплат) на Альфу Платинум. Скільки % втрачається?
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:06
Ethereum написав: lubopytnaya написав:
Чем отличаются системы п2п на сайте Альфы и в Мабе?
Нужно перевести на карту Альфы гривну с карты другого банка (не Привата).
А мені з Привата(карта для виплат) на Альфу Платинум. Скільки % втрачається?
Если быстро - то 0.5% (мин 5 грн)
Если можно подождать - СЕП за 3 грн
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curiousobro
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:15
curiousobro написав: Ethereum написав: lubopytnaya написав:
Чем отличаются системы п2п на сайте Альфы и в Мабе?
Нужно перевести на карту Альфы гривну с карты другого банка (не Привата).
А мені з Привата(карта для виплат) на Альфу Платинум. Скільки % втрачається?
Если быстро - то 0.5% (мин 5 грн)
Если можно подождать - СЕП за 3 грн
Но уже только во вторник
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:54
Дуже часто стикаюсь з проблемою, тому вирішив вже написати про неї тут - у відділенні за адресою Міцкевича 2 (м.Чернівці) на касі відмовляються видавати кошти аргументуючи що у них щось не працює і посилають знімати кошти до банкомату. Коли у вас нормально почнуть працювати каси і клієнтам не прийдеться проводити по пів години біля банкоматів?
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 19:55
vanok написав: ol_zy написав: mephala написав:
[quote="4466636:vanok"]
А вы понимаете разницу между насчитать проценты в последний день ночью и не сообщить об этом до, а сообщить об этом после?
Причем тут смс о задолженности её прекрасно видно в выписке.
Заладили грейсовик грейсовик, хотите платить рко платите.
покажите хоть один банк который рассчитывает проценты посреди РП.
и да - повторю еще раз. проблема этих копеек колишет только тех кто не хочет платить РКО сидя в грейсе.
хотите сэкономить - включайте мозги.
моно, приват, а-банк возможно и другие - в любой момент нажимаете кнопку рассчитать и вам рассчитывается сумма к погашению, чтобы не выйти из льготного периода.
Походу человек имеет непосредственное отношение к схеме обдираловки Альфы, раз забирает хлеб у официального представителя. (наверно "включил мозги" и теперь настойчиво защищает её нелепыми доводами).
Вам сходу назвали 3 банка-лидера по кредиткам которые не скрывают сумм для погашения. Которые не имеют вообще такого понятия как РКО за кредитку (по моему это вообще ноу-хау альфы, кто ещё имеет наглость брать за 1 коп 60 грн? это на минутку сколько тысяч процентов???), а прозрачно и честно начисляют проценты от используемой суммы, имеют честный грейс 55-60дней. И зарабатывают на этом! Так честно напишите в условиях к карте максимум грейс до 30 дней, гасить +1 грн, именно такими они есть. "Включите мозги" и напишите!
А так согласен - карта для рассрочек не более.[/quote]Если нужно аналог привата чтобы без РКО, танцев и простым расчётом - фокс клуб. А то и рыбку сьесть и на РКО не сесть.Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 19:59
lubopytnaya написав:
Чем отличаются системы п2п на сайте Альфы и в Мабе?
Нужно перевести на карту Альфы гривну с карты другого банка (не Привата).
В МАБе нужно юзать кнопку Пополнить у Пакетной
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:00
Flamingo написав: vanok написав:
Вам сходу назвали 3 банка-лидера по кредиткам которые не скрывают сумм для погашения. Которые не имеют вообще такого понятия как РКО за кредитку (по моему это вообще ноу-хау альфы,
Тут Вы не правы. Условно-бесплатные кредитки с платой РКО при несоблюдении тех или иных условий есть и у других банок. Причем порой в извращенной форме. Та же идея до этого года по своей "білявке" начисляла 10 грн. в месяц, причем сразу же списывала их за счет кредитного лимита, а затем расценивала их как снятие клиентом нала и начинала начислять на них довльно не маленький % (понятно что из-за того что сумма небольшая - получалось копейки, но все-таки). Чтобы не платить эти % надо было гаситься в ноль, что при грейсе до 62 глупость. Поэтому каждый месяц сумма процентов нарастала. Не критично но факт есть. В этом году правила поменялись - если по кредитке потратил 3000 в месяц - то кредитка бесплатна, нет - будь любезен заплатить абонку. И у Идеи нет волшебной кнопки нажав на которую ты узнаешь пересек ли ты уже 3000 рубеж или нет.
Но ol_zy
и vanok
- не правильно поняли цитату mephala
. Он писал
покажите хоть один банк который рассчитывает проценты посреди РП
То что Моня и Приват показывает сумму для того чтобы остаться в грейсе это ведь не проценты. Это Ваши траты. А траты чтобы остаться в грейсе показывает и Алла. Более того даже когда вам будет начислена абонка - у Аллы вы останетесь в грейсе. Тут просто надо четко понимать, что алгоритм грейса у Аллы совершенно другой. Поэтому я полностью согласен с mephala
- если хочешь быть и в грейсе и при этом не платить РКО - будь любезен позаботиться о себе сам. Если только грейс (но с РКО) - тут Алла тебе всю информацию дает в полном объеме и своевременно. Ведь в первом случае банк на тебе ничего не зарабатывает, а значит и предланает тебе менее удобный функционал, а во втором за твои 60 грн. будет за тебя посчитано вся и всё. С точки зрения банка это как бы логично. Ну вот такая она Алка - la chica caprichosa (девка капризная).
Приват точно показывает полное гашение с %%. Лично проверял. Альфа тоже показывала до 19-го. Не буду напоминать благодаря кому из форумчан сделано "покращення". А то опять начнётся. Сейчас можно у Аллы спросить сумму с %%, но там не будет тех 0.01% за текущий РП. Так что страховочный рубль обязателен.Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
Свинорыл 80lvl
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cdj2
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 23:54
cdj2 написав:
Приват точно показывает полное гашение с %%. Лично проверял. Альфа тоже показывала до 19-го. Не буду напоминать благодаря кому из форумчан сделано "покращення". А то опять начнётся. Сейчас можно у Аллы спросить сумму с %%, но там не будет тех 0.01% за текущий РП. Так что страховочный рубль обязателен.
не могу сказать на личном опыте, но несколько знакомых вот так посреди месяца узнавало полную сумму к погашению и вносили ее в кассу в бегемоте.
через несколько месяцев узнавали что числятся в штрафниках с неплохими суммами по очень простой причине - после того как они типа полностью гасили долг посреди месяца им потом начисляли в конце месяца проценты за текущий РП которые естественно никто не гасил так как думал что уже полностью разошелся с банком. может сейчас что то и не так в привате так как этим историям моих знакомых года три уже точно.
ЗЫ
кстати не факт что из-за меня было изменение 19-го числа. так как то из-за чего я колотился осталось без изменений.
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mephala
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Додано: Суб 06 жов, 2018 01:15
mephala написав: Flamingo написав: mustbe написав:
Если я завтра (04.10) совершу покупку на 10к и переведу её в рассрочку на 3 месяца - каков будет мой календарь гашения этой рассрочки ?
И да - по поводу этого вашего вопроса - ваш календарь если Вы переведете завтрашнюю трату в 10кГрн будет выглядеть так:
16.11 (или накануне) - надо будет внести на счет 1 грн. На следующее утро вы увидите в МАБе какую сумму вам надо будет внести до 11 декабря
11.12 - надо внести 3333,33 + несколько копеек % - точную сумму увидите в мабе
14.12 - надо внести страховочную 1 грн. (почему 14 - потому что ваша РД в декабре попадает на выходной). На следующее утро вы увидите в МАБе какую сумму вам будет внести до 10 января
10.01 - надо внести 3333,33 + несколько копеек % - точную сумму увидите в мабе
16.01 - надо внести страховочную 1 грн. На следующее утро вы увидите в МАБе какую сумму вам будет внести до 8 февраля
08.02 - (потому как 10.02 выходной) надо внести оставшуюся сумму - 3333,33 + несколько копеек % - точную сумму увидите в мабе
15.02 - (поскольку РД попадает на субботу) надо внести страховочную 1 грн. ее в принципе хватит и на %, которые будут в этот день начислены и на % которые будут начислены в следующую РД
Существует мнение, что эту страховочную гривну можно в РД и не вносить (вернее внести но только первый раз), но лично я бы не рисковал. 1 грн. не такие большие деньги, к тому же в РД все что не погасит % уйдет на погашение очередного платежа по рассрочке).
В принципе все.
Если где чутка ошибся - прошу ногами не бить.
я бы сформулировал в общем правила для карт онли рассрочка
1) в РД на карт счете должна быть 1 грн. (если карта с процентным РКО то можно забить)
2) красная сумма которую МАБ покажет на следующий день после РД должна быть погашена в течении 25 дней. (отсчет ведется от РД)
А если не рассрочка-онли ?
По глупости совершил тестовую покупку на 100 грн (забыл про мин. сумму для рассрочек в 1к).
Потом сделал несколько покупок на 9900 грн, все их перевел в рассрочки.
Как нужно скорректировать вышеприведенный график погашения с учетом "необрассроченных" 100 грн ?
Может, лучше к РД (16.10) загаситься в ноль, докинуть сверху страховочную гривну, а после РД - начать все с чистого листа ?
Рассрочки же можно гасить досрочно ?
И на будущее:
я правильно понимаю, что уходить в рассрочки лучше всего сразу же после РД ?
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Додано: Суб 06 жов, 2018 01:25
mephala написав:
после того как они типа полностью гасили долг посреди месяца им потом начисляли в конце месяца проценты за текущий РП которые естественно никто не гасил так как думал что уже полностью разошелся с банком. может сейчас что то и не так в привате так как этим историям моих знакомых года три уже точно.
Очень странно.
"начисляли в конце месяца проценты за текущий РП" - какие-такие проценты ?
"полностью гасили долг посреди месяца" - то есть выходили в ноль, а Бегемот им потом рисовал какие-то проценты ?
Не должно было так произойти, что-то тут недосказано/недопонято
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