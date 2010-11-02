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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 жов, 2018 01:33
значит до 16 (РД) нужно погасить эти 100 грн + накинуть алле грн.
На рассрочки лучше покупать начиная с 16 числа.
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demichh
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