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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6191619261936194

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 920
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
179
Всього голосів : 920
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 01:33

mustbe

значит до 16 (РД) нужно погасить эти 100 грн + накинуть алле грн.
На рассрочки лучше покупать начиная с 16 числа.
demichh
 
Повідомлень: 1806
З нами з: 09.12.10
Подякував: 104 раз.
Подякували: 86 раз.
 
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  #<1 ... 6191619261936194
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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