значит до 16 (РД) нужно погасить эти 100 грн + накинуть алле грн.
На рассрочки лучше покупать начиная с 16 числа.
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Додано: Суб 06 жов, 2018 01:33
mustbe
значит до 16 (РД) нужно погасить эти 100 грн + накинуть алле грн.
На рассрочки лучше покупать начиная с 16 числа.
Додано: Суб 06 жов, 2018 04:15
mustbe
досрочно гасить рассрочки не нужно. достаточно перед РД погасить вот те 100 грн + 1 грн. Только не забываем что деньги должны распределится по счету до РД и в добавок не сделайте покупку между закинутыми деньгами и РД. А то покупка сожрет эту страховочную 1 грн.
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