RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6191619261936194

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 920
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
179
Всього голосів : 920
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 01:33

mustbe

значит до 16 (РД) нужно погасить эти 100 грн + накинуть алле грн.
На рассрочки лучше покупать начиная с 16 числа.
demichh
 
Повідомлень: 1806
З нами з: 09.12.10
Подякував: 104 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 04:15

mustbe
досрочно гасить рассрочки не нужно. достаточно перед РД погасить вот те 100 грн + 1 грн. Только не забываем что деньги должны распределится по счету до РД и в добавок не сделайте покупку между закинутыми деньгами и РД. А то покупка сожрет эту страховочную 1 грн.
mephala
 
Повідомлень: 3583
З нами з: 07.04.14
Подякував: 34 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 07:50

Ясно, спасибо.
Тогда просто 15.10 сэпну 101 грн из другого банка по реквизитам максимки
mustbe
 
Повідомлень: 735
З нами з: 27.12.17
Подякував: 34 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 08:11

Re: Альфа-Банк

mustbe написав:Ясно, спасибо.
Тогда просто 15.10 сэпну 101 грн из другого банка по реквизитам максимки
15-го выходной.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2213
З нами з: 24.06.15
Подякував: 44 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 08:44

Действительно, спасибо.
15-е - 23-е февраля :)
Ну, тогда сэпну 12-го.

И, кстати. Если РД - 16-е, то можно же сэпать и 16-го утром ?
Или лучше не рисковать ?
mustbe
 
Повідомлень: 735
З нами з: 27.12.17
Подякував: 34 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 09:47

  mustbe написав:Действительно, спасибо.
15-е - 23-е февраля :)
Ну, тогда сэпну 12-го.

И, кстати. Если РД - 16-е, то можно же сэпать и 16-го утром ?
Или лучше не рисковать ?

Если есть пакетная карта, то лучше 16-го пополнить её п2п переводом и с неё пополнить кредитку по номеру счёта. Тогда всё зайдёт одним днём.
Овердрафта по Комфорту, Ультре и Блеку нет.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1194
З нами з: 18.05.16
Подякував: 163 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 09:57

  Фантом написав:
  mustbe написав:Действительно, спасибо.
15-е - 23-е февраля :)
Ну, тогда сэпну 12-го.

И, кстати. Если РД - 16-е, то можно же сэпать и 16-го утром ?
Или лучше не рисковать ?

Если есть пакетная карта, то лучше 16-го пополнить её п2п переводом и с неё пополнить кредитку по номеру счёта. Тогда всё зайдёт одним днём.
Овердрафта по Комфорту, Ультре и Блеку нет.

И чем же это лучше? Сэп тоже зайдёт тем же днём.
Лучше не рисковать, а сделать все 12, что вы там потеряете на тех ста гривнах за три дня? Три копейки?
Stringer
 
Повідомлень: 8032
З нами з: 23.01.13
Подякував: 230 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 10:28

  curiousobro написав:
  Ethereum написав:
  lubopytnaya написав:Чем отличаются системы п2п на сайте Альфы и в Мабе?
Нужно перевести на карту Альфы гривну с карты другого банка (не Привата).


А мені з Привата(карта для виплат) на Альфу Платинум. Скільки % втрачається?

Если быстро - то 0.5% (мин 5 грн)
Если можно подождать - СЕП за 3 грн

А пополнить карту чужой в мабе за 0 уже приват блокирует? Или альфа не пускает?
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4563
З нами з: 20.01.15
Подякував: 283 раз.
Подякували: 418 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 10:31

  ol_zy написав:А пополнить карту чужой в мабе за 0 уже приват блокирует? Или альфа не пускает?

Приват обложил данью внешние манисенды
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6324
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4238 раз.
Подякували: 1460 раз.
 
Профіль
2
1
3
  #<1 ... 6191619261936194
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, wig і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3186, 3187, 3188
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
31875 3966930
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 жов, 2018 09:52
Stringer
А-Банк 1 ... 1071, 1072, 1073
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
10729 1559642
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 жов, 2018 09:04
Flamingo
Банк Глобус 1 ... 400, 401, 402
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4019 553896
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 жов, 2018 19:16
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (61939)
06.10.2018 11:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.