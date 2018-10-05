|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 жов, 2018 01:33
значит до 16 (РД) нужно погасить эти 100 грн + накинуть алле грн.
На рассрочки лучше покупать начиная с 16 числа.
-
demichh
-
-
- Повідомлень: 1806
- З нами з: 09.12.10
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 86 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 жов, 2018 04:15
mustbe
досрочно гасить рассрочки не нужно. достаточно перед РД погасить вот те 100 грн + 1 грн. Только не забываем что деньги должны распределится по счету до РД и в добавок не сделайте покупку между закинутыми деньгами и РД. А то покупка сожрет эту страховочную 1 грн.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 3583
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 532 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 жов, 2018 07:50
Ясно, спасибо.
Тогда просто 15.10 сэпну 101 грн из другого банка по реквизитам максимки
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 735
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 жов, 2018 08:11
mustbe написав:Ясно, спасибо.
Тогда просто 15.10 сэпну 101 грн из другого банка по реквизитам максимки
15-го выходной.
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 2214
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 218 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 жов, 2018 08:44
Действительно, спасибо.
15-е - 23-е февраля
Ну, тогда сэпну 12-го.
И, кстати. Если РД - 16-е, то можно же сэпать и 16-го утром ?
Или лучше не рисковать ?
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 735
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 жов, 2018 09:47
mustbe написав:
Действительно, спасибо.
15-е - 23-е февраля
Ну, тогда сэпну 12-го.
И, кстати. Если РД - 16-е, то можно же сэпать и 16-го утром ?
Или лучше не рисковать ?
Если есть пакетная карта, то лучше 16-го пополнить её п2п переводом и с неё пополнить кредитку по номеру счёта. Тогда всё зайдёт одним днём.
Овердрафта по Комфорту, Ультре и Блеку нет.
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 1194
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 163 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 06 жов, 2018 09:57
Фантом написав: mustbe написав:
Действительно, спасибо.
15-е - 23-е февраля
Ну, тогда сэпну 12-го.
И, кстати. Если РД - 16-е, то можно же сэпать и 16-го утром ?
Или лучше не рисковать ?
Если есть пакетная карта, то лучше 16-го пополнить её п2п переводом и с неё пополнить кредитку по номеру счёта. Тогда всё зайдёт одним днём.
Овердрафта по Комфорту, Ультре и Блеку нет.
И чем же это лучше? Сэп тоже зайдёт тем же днём.
Лучше не рисковать, а сделать все 12, что вы там потеряете на тех ста гривнах за три дня? Три копейки?
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 8032
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 230 раз.
- Подякували: 1101 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 06 жов, 2018 10:28
curiousobro написав: Ethereum написав: lubopytnaya написав:
Чем отличаются системы п2п на сайте Альфы и в Мабе?
Нужно перевести на карту Альфы гривну с карты другого банка (не Привата).
А мені з Привата(карта для виплат) на Альфу Платинум. Скільки % втрачається?
Если быстро - то 0.5% (мин 5 грн)
Если можно подождать - СЕП за 3 грн
А пополнить карту чужой в мабе за 0 уже приват блокирует? Или альфа не пускает?
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 4563
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 283 раз.
- Подякували: 418 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 жов, 2018 10:31
ol_zy написав:
А пополнить карту чужой в мабе за 0 уже приват блокирует? Или альфа не пускает?
Приват обложил данью внешние манисенды
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
-
Вкладчик1234
-
-
- Повідомлень: 6326
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 4239 раз.
- Подякували: 1460 раз.
-
- Профіль
-
2
1
3
Додано: Суб 06 жов, 2018 11:00
mustbe написав:
Действительно, спасибо.
15-е - 23-е февраля
Ну, тогда сэпну 12-го.
И, кстати. Если РД - 16-е, то можно же сэпать и 16-го утром ?
Или лучше не рисковать ?
Если не погасите раньше то 16-го с утра можете увидеть свою сотню в красных цифрах.
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 2214
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 218 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10731
|1559715
|
|
|31877
|3967035
|
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|5461
|1311526
|
|