Пару дней назад заказывал через горячую линию получение в кассе конкретного отдаленния на "завтра", нужно успеть до 12:00.Sain_повернувся написав:Дуже часто стикаюсь з проблемою, тому вирішив вже написати про неї тут - у відділенні за адресою Міцкевича 2 (м.Чернівці) на касі відмовляються видавати кошти аргументуючи що у них щось не працює і посилають знімати кошти до банкомату. Коли у вас нормально почнуть працювати каси і клієнтам не прийдеться проводити по пів години біля банкоматів?
В Киеве то же не выдают, борюсь жалобами на горячую линию.