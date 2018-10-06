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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 жов, 2018 17:59
Sain_повернувся написав:Дуже часто стикаюсь з проблемою, тому вирішив вже написати про неї тут - у відділенні за адресою Міцкевича 2 (м.Чернівці) на касі відмовляються видавати кошти аргументуючи що у них щось не працює і посилають знімати кошти до банкомату. Коли у вас нормально почнуть працювати каси і клієнтам не прийдеться проводити по пів години біля банкоматів?
Пару дней назад заказывал через горячую линию получение в кассе конкретного отдаленния на "завтра", нужно успеть до 12:00.
В Киеве то же не выдают, борюсь жалобами на горячую линию.
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Інкогніто
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Додано: Нед 07 жов, 2018 07:58
Stringer написав: Фантом написав: mustbe написав:
Если РД - 16-е, то можно же сэпать и 16-го утром ?
Или лучше не рисковать ?
Если есть пакетная карта, то лучше 16-го пополнить её п2п переводом и с неё пополнить кредитку по номеру счёта. Тогда всё зайдёт одним днём.
Овердрафта по Комфорту, Ультре и Блеку нет.
И чем же это лучше? Сэп тоже зайдёт тем же днём.
Лучше не рисковать, а сделать все 12, что вы там потеряете на тех ста гривнах за три дня? Три копейки?
Имеется ПлатинумБлек. 2 штуки.
Но мне тоже непонятно - чем перевод с ПлатинумБлек лучше, чем из другой банки ?
"с неё пополнить кредитку по номеру счёта" - имеется в виду - сэпнуть с ПлатинумБлек на Максимум ?
И дело не в копейках экономии, просто хочу четко понять правила игры
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mustbe
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Додано: Нед 07 жов, 2018 08:20
Aps написав:
Если не погасите раньше то 16-го с утра можете увидеть свою сотню в красных цифрах.
Я правильно понял, что долг, который нужно оплатить в РД, появляется в РД утром в виде красных цифр в мабе ?
И если его оплатить правильно (сэпом, накинув 1 грн) - Алла тебя не побреет ?
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mustbe
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Додано: Нед 07 жов, 2018 08:25
mustbe написав: Aps написав:
Если не погасите раньше то 16-го с утра можете увидеть свою сотню в красных цифрах.
Я правильно понял, что долг, который нужно оплатить в РД, появляется в РД утром в виде красных цифр в мабе ?
И если его оплатить правильно (сэпом, накинув 1 грн) - Алла тебя не побреет ?
Да все верно.
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Flamingo
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Додано: Нед 07 жов, 2018 08:29
Справедливо ли это для случая, когда РД - выходной ?
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mustbe
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Додано: Нед 07 жов, 2018 08:35
mustbe написав:
Справедливо ли это для случая, когда РД - выходной ?
Нет. Для РД в выходной Ексель
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curiousobro
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Додано: Нед 07 жов, 2018 08:37
mustbe написав: Stringer написав: Фантом написав:
Если есть пакетная карта, то лучше 16-го пополнить её п2п переводом и с неё пополнить кредитку по номеру счёта. Тогда всё зайдёт одним днём.
Овердрафта по Комфорту, Ультре и Блеку нет.
И чем же это лучше? Сэп тоже зайдёт тем же днём.
Лучше не рисковать, а сделать все 12, что вы там потеряете на тех ста гривнах за три дня? Три копейки?
Имеется ПлатинумБлек. 2 штуки.
Но мне тоже непонятно - чем перевод с ПлатинумБлек лучше, чем из другой банки ?
Объясняю. Единственное преимущество данного перевода в том, что после р2р ты уже реально видишь эти деньги в Альфе сразу после перевода. При сэпе из другой банки есть определенное время между тем "как деньги оттуда уже ушли и сюда еще не дошли". Понимаю, что они всегда доходили, но все когда-то случается в первый раз. Выпускающий банк может тормознуть, Алла протупить, или в конце концов какой-нибудь очередной "petya" случиться и в итоге, когда Вы поймете, что данный канал не сработал у вас просто физически может не остаться времени что-то предпринять. При платеже внутри Аллы путь денег короче, они не идут через СЭП НБУ, а проводятся внутрибанковской проводкой и если проблема и появится то это будет чисто внутренняя алловская проблема по которой с самой аллой уже можно будет как-то договариваться. При проблеме на стороне банк-отправителя, либо НБУ - алле ничего доказать уже будет нельзя.
Если не прошел р2р ты тоже это видишь сразу и сразу можешь начать что-то думать и предпринимать.
Вот так оно лично для меня для того чтобы минимизировать риски, поскольку я почти всегда гашусь именно в РД. Но это не значит, что нельзя использовать СЭП с другой банки по номеру счета. Просто лично мне так спокойней. А там смотрите сами как удобнее и спокойнее Вам.
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Flamingo
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Додано: Нед 07 жов, 2018 08:40
Flamingo Всё так.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Нед 07 жов, 2018 08:47
Понятно, я так и думал.
Это просто попытка заложиться на межбанковский-форсмажор и прочих Петь.
В принципе - логично.
Но !
Просто сэп от тех же соседок - доходит за полчаса.
А сэп от Аллы - зависит от ж/д расписания, а учитывая, что утренние и дневные поезда зачастую или опаздывают, или вообще не уходят, - еще большой вопрос: откуда лучше сэпить...
Или сэп с дебетки на кредитку внутри Аллы не зависит от Эстонии ?
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mustbe
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Додано: Нед 07 жов, 2018 08:49
Flamingo
Если уж о минимизации рисков, то стоит сказать и то, что не стоит это делать четко в РД. Я делаю за один день до, чтобы был запас в один день. По деньгам это копейки, а по рискам - целый день в запасе.
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curiousobro
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