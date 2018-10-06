Додано: Нед 07 жов, 2018 08:37

mustbe написав: Stringer написав: Фантом написав: Если есть пакетная карта, то лучше 16-го пополнить её п2п переводом и с неё пополнить кредитку по номеру счёта. Тогда всё зайдёт одним днём.

Овердрафта по Комфорту, Ультре и Блеку нет. Если есть пакетная карта, то лучше 16-го пополнить её п2п переводом и с неё пополнить кредитку по номеру счёта. Тогда всё зайдёт одним днём.Овердрафта по Комфорту, Ультре и Блеку нет.

И чем же это лучше? Сэп тоже зайдёт тем же днём.

Лучше не рисковать, а сделать все 12, что вы там потеряете на тех ста гривнах за три дня? Три копейки? И чем же это лучше? Сэп тоже зайдёт тем же днём.Лучше не рисковать, а сделать все 12, что вы там потеряете на тех ста гривнах за три дня? Три копейки?

Имеется ПлатинумБлек. 2 штуки.

Но мне тоже непонятно - чем перевод с ПлатинумБлек лучше, чем из другой банки ?

Имеется ПлатинумБлек. 2 штуки.Но мне тоже непонятно - чем перевод с ПлатинумБлек лучше, чем из другой банки ?

Объясняю. Единственное преимущество данного перевода в том, что после р2р ты уже реально видишь эти деньги в Альфе сразу после перевода. При сэпе из другой банки есть определенное время между тем "как деньги оттуда уже ушли и сюда еще не дошли". Понимаю, что они всегда доходили, но все когда-то случается в первый раз. Выпускающий банк может тормознуть, Алла протупить, или в конце концов какой-нибудь очередной "petya" случиться и в итоге, когда Вы поймете, что данный канал не сработал у вас просто физически может не остаться времени что-то предпринять. При платеже внутри Аллы путь денег короче, они не идут через СЭП НБУ, а проводятся внутрибанковской проводкой и если проблема и появится то это будет чисто внутренняя алловская проблема по которой с самой аллой уже можно будет как-то договариваться. При проблеме на стороне банк-отправителя, либо НБУ - алле ничего доказать уже будет нельзя.Если не прошел р2р ты тоже это видишь сразу и сразу можешь начать что-то думать и предпринимать.Вот так оно лично для меня для того чтобы минимизировать риски, поскольку я почти всегда гашусь именно в РД. Но это не значит, что нельзя использовать СЭП с другой банки по номеру счета. Просто лично мне так спокойней. А там смотрите сами как удобнее и спокойнее Вам.