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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 жов, 2018 08:53
mustbe написав:
Понятно, я так и думал.
Это просто попытка заложиться на межбанковский-форсмажор и прочих Петь.
В принципе - логично.
Но !
Просто сэп от тех же соседок - доходит за полчаса.
А сэп от Аллы - зависит от ж/д расписания, а учитывая, что утренние и дневные поезда зачастую или опаздывают, или вообще не уходят, - еще большой вопрос: откуда лучше сэпить...
Или сэп с дебетки на кредитку внутри Аллы не зависит от Эстонии ?
Проще сделать сеп от соседок за день до РД.
Просто и минимум рисков.
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Додано: Нед 07 жов, 2018 09:05
Простите, что я вам тут мозг выедаю, просто хочу понять до конца.
1. "Пополнить кредитку с дебетки по номеру счета" = "отправить сэп с дебетки на кредитку" ?
2. Это - обычный сэп, работающий только в опервремя, по Эстонии ? Или это некая внутрибанковская сущность со своим регламентом ?
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mustbe
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