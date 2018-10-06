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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6193619461956196

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 920
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
179
Всього голосів : 920
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 08:53

  mustbe написав:Понятно, я так и думал.
Это просто попытка заложиться на межбанковский-форсмажор и прочих Петь.
В принципе - логично.
Но !
Просто сэп от тех же соседок - доходит за полчаса.
А сэп от Аллы - зависит от ж/д расписания, а учитывая, что утренние и дневные поезда зачастую или опаздывают, или вообще не уходят, - еще большой вопрос: откуда лучше сэпить...

Или сэп с дебетки на кредитку внутри Аллы не зависит от Эстонии ?

Проще сделать сеп от соседок за день до РД.
Просто и минимум рисков.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 09:05

Простите, что я вам тут мозг выедаю, просто хочу понять до конца.
1. "Пополнить кредитку с дебетки по номеру счета" = "отправить сэп с дебетки на кредитку" ?
2. Это - обычный сэп, работающий только в опервремя, по Эстонии ? Или это некая внутрибанковская сущность со своим регламентом ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 09:34

Re: Альфа-Банк

mustbe написав:Простите, что я вам тут мозг выедаю, просто хочу понять до конца.
1. "Пополнить кредитку с дебетки по номеру счета" = "отправить сэп с дебетки на кредитку" ?
2. Это - обычный сэп, работающий только в опервремя, по Эстонии ? Или это некая внутрибанковская сущность со своим регламентом ?
Прибалтийский вариант. )
Дебетка это хорошо если у вас нал и не очень большая задолженность.
Aps
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 09:46

А при чем тут нал ? Я налом вообще практически не пользуюсь.
Безнал-онли
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 09:54

Сэп с других банков, у всех с комиссией?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 09:56

СЭП из Конкорда - бесплатно
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 10:15

Re: Альфа-Банк

mustbe написав:А при чем тут нал ? Я налом вообще практически не пользуюсь.
Безнал-онли
Речь же ведём о овозможностях расчётов с банком, а чем уж кто пользуется то дело десятое.
Aps
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  #<1 ... 6193619461956196
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