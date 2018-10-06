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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 жов, 2018 08:53
mustbe написав:
Понятно, я так и думал.
Это просто попытка заложиться на межбанковский-форсмажор и прочих Петь.
В принципе - логично.
Но !
Просто сэп от тех же соседок - доходит за полчаса.
А сэп от Аллы - зависит от ж/д расписания, а учитывая, что утренние и дневные поезда зачастую или опаздывают, или вообще не уходят, - еще большой вопрос: откуда лучше сэпить...
Или сэп с дебетки на кредитку внутри Аллы не зависит от Эстонии ?
Проще сделать сеп от соседок за день до РД.
Просто и минимум рисков.
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curiousobro
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Додано: Нед 07 жов, 2018 09:05
Простите, что я вам тут мозг выедаю, просто хочу понять до конца.
1. "Пополнить кредитку с дебетки по номеру счета" = "отправить сэп с дебетки на кредитку" ?
2. Это - обычный сэп, работающий только в опервремя, по Эстонии ? Или это некая внутрибанковская сущность со своим регламентом ?
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mustbe
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Додано: Нед 07 жов, 2018 09:34
mustbe написав:Простите, что я вам тут мозг выедаю, просто хочу понять до конца.
1. "Пополнить кредитку с дебетки по номеру счета" = "отправить сэп с дебетки на кредитку" ?
2. Это - обычный сэп, работающий только в опервремя, по Эстонии ? Или это некая внутрибанковская сущность со своим регламентом ?
Прибалтийский вариант. )
Дебетка это хорошо если у вас нал и не очень большая задолженность.
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Aps
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Додано: Нед 07 жов, 2018 09:46
А при чем тут нал ? Я налом вообще практически не пользуюсь.
Безнал-онли
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mustbe
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Додано: Нед 07 жов, 2018 09:54
Сэп с других банков, у всех с комиссией?
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mihasik
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Додано: Нед 07 жов, 2018 09:56
СЭП из Конкорда - бесплатно
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mustbe
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Додано: Нед 07 жов, 2018 10:15
mustbe написав:А при чем тут нал ? Я налом вообще практически не пользуюсь.
Безнал-онли
Речь же ведём о овозможностях расчётов с банком, а чем уж кто пользуется то дело десятое.
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Aps
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Додано: Нед 07 жов, 2018 11:36
mustbe написав: Stringer написав: Фантом написав:
Если есть пакетная карта, то лучше 16-го пополнить её п2п переводом и с неё пополнить кредитку по номеру счёта. Тогда всё зайдёт одним днём.
Овердрафта по Комфорту, Ультре и Блеку нет.
И чем же это лучше? Сэп тоже зайдёт тем же днём.
Лучше не рисковать, а сделать все 12, что вы там потеряете на тех ста гривнах за три дня? Три копейки?
Имеется ПлатинумБлек. 2 штуки.
Но мне тоже непонятно - чем перевод с ПлатинумБлек лучше, чем из другой банки ?
"с неё пополнить кредитку по номеру счёта" - имеется в виду - сэпнуть с ПлатинумБлек на Максимум ?
И дело не в копейках экономии, просто хочу четко понять правила игры
Ничем не лучше - лишние телодвижения и больше придётся по кнопкам тарабанить... Чтобы отправить по сэп достаточно зайти в нужный иб, выбрать шаблон, вести пароль и забыть, а там нужно зайти в иб альфы, вручную вбить кучу цифр с карты, ввести пароль, потом идти в шаблоны, опять вводить пароль - вот и все преимущества на любителя бить пальцами по клаве.
А чтобы не возникало авралов и форс-мажоров в рд - лучше все сделать накануне
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Stringer
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Додано: Нед 07 жов, 2018 11:58
Stringer написав:
Ничем не лучше...
Лишний денёк перепочинку на Доходной -- эт 3,09грн с каждых 10К, а на В+ - 3,75... эт не говоря уже об особенностях регламента для р2р и СЭП
А некоторые до того перестраховываются, шо вааще кредитками не пользуются
А для свинорыла главное знания и точный расчет
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 07 жов, 2018 11:59
mustbe написав:
Но мне тоже непонятно - чем перевод с ПлатинумБлек лучше, чем из другой банки ?
скажем так - отправляющий банк может три дня думать. причем законно.
а вот внутри банка по закону только день на подумать.
так что СЭП внутри банка более гарантированное пополнение день в день чем из другого банка.
хотя пока все хорошо то оба способа без разницы.
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mephala
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