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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 жов, 2018 12:01
Flamingo написав: mustbe написав: Aps написав:
Если не погасите раньше то 16-го с утра можете увидеть свою сотню в красных цифрах.
Я правильно понял, что долг, который нужно оплатить в РД, появляется в РД утром в виде красных цифр в мабе ?
И если его оплатить правильно (сэпом, накинув 1 грн) - Алла тебя не побреет ?
Да все верно.
только не забываем что до 9 утра смотреть нельзя
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mephala
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Додано: Нед 07 жов, 2018 12:04
mustbe написав:
Просто сэп от тех же соседок - доходит за полчаса.
А сэп от Аллы - зависит от ж/д расписания, а учитывая, что утренние и дневные поезда зачастую или опаздывают, или вообще не уходят, - еще большой вопрос: откуда лучше сэпить...
по личным наблюдениям после перехода на свой процессинг внутри банка ходит уже не по расписанию а намного быстрее. в пределах получаса.
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Додано: Нед 07 жов, 2018 12:07
curiousobro написав:Flamingo
Если уж о минимизации рисков, то стоит сказать и то, что не стоит это делать четко в РД. Я делаю за один день до, чтобы был запас в один день. По деньгам это копейки, а по рискам - целый день в запасе.
этот способ хорош для тех кто перестает юзать карту за несколько рабочих дней до РД. кто юзает карту постоянно ему еще допроводят суммы утром в РД.
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Додано: Нед 07 жов, 2018 12:20
mephala написав: mustbe написав:
Но мне тоже непонятно - чем перевод с ПлатинумБлек лучше, чем из другой банки ?
скажем так - отправляющий банк может три дня думать. причем законно.а вот внутри банка по закону только день на подумать.
так что СЭП внутри банка более гарантированное пополнение день в день чем из другого банка.
хотя пока все хорошо то оба способа без разницы.
не совсем так:
- если вы слали напрямую на свой счет 2620/2625 - то банк обязан зачислить эти деньги в тот же день как они зашли;
- если слали через транзитный счет 2924/2909 - то как вы говорите "на подумать" есть 2 дня - это считается внутрибанк типа;
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