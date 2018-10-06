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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6194619561966197

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 920
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
179
Всього голосів : 920
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 12:01

  Flamingo написав:
  mustbe написав:
  Aps написав:Если не погасите раньше то 16-го с утра можете увидеть свою сотню в красных цифрах.

Я правильно понял, что долг, который нужно оплатить в РД, появляется в РД утром в виде красных цифр в мабе ?
И если его оплатить правильно (сэпом, накинув 1 грн) - Алла тебя не побреет ?

Да все верно.

только не забываем что до 9 утра смотреть нельзя :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 12:04

  mustbe написав:Просто сэп от тех же соседок - доходит за полчаса.
А сэп от Аллы - зависит от ж/д расписания, а учитывая, что утренние и дневные поезда зачастую или опаздывают, или вообще не уходят, - еще большой вопрос: откуда лучше сэпить...

по личным наблюдениям после перехода на свой процессинг внутри банка ходит уже не по расписанию а намного быстрее. в пределах получаса.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 12:07

  curiousobro написав:Flamingo
Если уж о минимизации рисков, то стоит сказать и то, что не стоит это делать четко в РД. Я делаю за один день до, чтобы был запас в один день. По деньгам это копейки, а по рискам - целый день в запасе.

этот способ хорош для тех кто перестает юзать карту за несколько рабочих дней до РД. кто юзает карту постоянно ему еще допроводят суммы утром в РД.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 12:20

  mephala написав:
  mustbe написав:Но мне тоже непонятно - чем перевод с ПлатинумБлек лучше, чем из другой банки ?

скажем так - отправляющий банк может три дня думать. причем законно.
а вот внутри банка по закону только день на подумать.
так что СЭП внутри банка более гарантированное пополнение день в день чем из другого банка.
хотя пока все хорошо то оба способа без разницы.


не совсем так:

- если вы слали напрямую на свой счет 2620/2625 - то банк обязан зачислить эти деньги в тот же день как они зашли;

- если слали через транзитный счет 2924/2909 - то как вы говорите "на подумать" есть 2 дня - это считается внутрибанк типа;
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  #<1 ... 6194619561966197
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