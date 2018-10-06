Flamingo написав:
Да все верно.
только не забываем что до 9 утра смотреть нельзя
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 жов, 2018 12:01
только не забываем что до 9 утра смотреть нельзя
Додано: Нед 07 жов, 2018 12:04
по личным наблюдениям после перехода на свой процессинг внутри банка ходит уже не по расписанию а намного быстрее. в пределах получаса.
Додано: Нед 07 жов, 2018 12:07
этот способ хорош для тех кто перестает юзать карту за несколько рабочих дней до РД. кто юзает карту постоянно ему еще допроводят суммы утром в РД.
Додано: Нед 07 жов, 2018 12:20
не совсем так:
- если вы слали напрямую на свой счет 2620/2625 - то банк обязан зачислить эти деньги в тот же день как они зашли;
- если слали через транзитный счет 2924/2909 - то как вы говорите "на подумать" есть 2 дня - это считается внутрибанк типа;
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Додано: Нед 07 жов, 2018 13:05
Можно попробовать ещё три гривны заработать, если в рд наличку снять в банкомате после пяти, а потом искать способ закинуть на кредитку - как это частенько практикует наша колежанка жерминаль
Додано: Нед 07 жов, 2018 13:18
Re: Альфа-Банк
А что, горячка в Альфе не 24/7 работает? Меня только что послал робот и сказал звонить с 9 до 18 во все дни, кроме воскресенья
Додано: Нед 07 жов, 2018 13:56
Можливо Ваше запитання може бути з відповіддю лише в робочий час.
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Додано: Нед 07 жов, 2018 14:39
Re: Альфа-Банк
Только, что звонил, снова заблокировали карту- сразу трубку взяли. Ответил на вопросы, приняли заявку на разблокировку.
Додано: Нед 07 жов, 2018 16:24
Re: Альфа-Банк
РД в пятницу, 13.10. В четверг все текущие траты будут погашены, гривна сверху будет накинута (все это по счету будет проведено ещё в четверг). В блоках 0 - поэтому никаких сюрпризов утром в пятницу не будет. Можно в пятницу пользоваться картой? Заблокированная в результате этой покупки в пятницу сумма уже ведь ничего испортить не сможет? РКО вечером в пятницу не увижу? Спасибо.
Додано: Нед 07 жов, 2018 16:59
Да, конечно в пятницу уже можете картой пользоваться. По счету траты до РД уже не ПРОВЕДУТ, и накинутую сверху гривну "сьесть" не смогут. В принципе до нового процессинга и в четверг уже можно было бы тратить. Но сейчас "прогнозируемость" сроков проведения трат по счёту усложнить, поэтому в четверг юзать карту не стоит, а в пятницу можно.
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