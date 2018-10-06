RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6195619661976198

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 920
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
179
Всього голосів : 920
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 19:03

Re: Альфа-Банк

Своя 1 грн может повлиять на рассрочку. Может сразу не прийти СМС с предложением, а только после списания по счёту.
lel
 
Повідомлень: 1726
З нами з: 10.12.13
Подякував: 823 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 19:23

  lel написав:Своя 1 грн может повлиять на рассрочку. Может сразу не прийти СМС с предложением, а только после списания по счёту.

Ну судя по задаваемым вопросам:
  consul написав:Можно в пятницу пользоваться картой? Заблокированная в результате этой покупки в пятницу сумма уже ведь ничего испортить не сможет?

- речь шла о просто тратах, а не тех, что подпадают под рассрочку. Кроме того если своя 1 грн. повлияет только на срок получения смс о рассрочке - считаю это совсем не критичным. Рассрочка будет (пусть и на 1 грн. меньше), активируется она все равно после текущей РД, то есть на сроки погашения рассрочки это тоже никак не повлиляет. Единственное на что может повлиять эта грн. - это если сумма покупки будет в пределах 1000-1000,99 грн. - тогда рассрочка не будет положена. Во всех остальных случаях это бужут "те же яйца - вид сбоку". :mrgreen:
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 895
З нами з: 20.03.15
Подякував: 30 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 19:36

Re: Альфа-Банк

А на кешбек не повлияет? Или гривну отминусуют?
Flamingo написав:
  lel написав:Своя 1 грн может повлиять на рассрочку. Может сразу не прийти СМС с предложением, а только после списания по счёту.

Ну судя по задаваемым вопросам:
  consul написав:Можно в пятницу пользоваться картой? Заблокированная в результате этой покупки в пятницу сумма уже ведь ничего испортить не сможет?

- речь шла о просто тратах, а не тех, что подпадают под рассрочку. Кроме того если своя 1 грн. повлияет только на срок получения смс о рассрочке - считаю это совсем не критичным. Рассрочка будет (пусть и на 1 грн. меньше), активируется она все равно после текущей РД, то есть на сроки погашения рассрочки это тоже никак не повлиляет. Единственное на что может повлиять эта грн. - это если сумма покупки будет в пределах 1000-1000,99 грн. - тогда рассрочка не будет положена. Во всех остальных случаях это бужут "те же яйца - вид сбоку". :mrgreen:
lel
 
Повідомлень: 1726
З нами з: 10.12.13
Подякував: 823 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 19:38

Re: Альфа-Банк

Хотя нет
Пока проведут по счёту- 1 грн спишется.
lel
 
Повідомлень: 1726
З нами з: 10.12.13
Подякував: 823 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6195619661976198
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vorlon і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3188, 3189, 3190
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
31890 3968627
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 жов, 2018 15:59
Квесторе_поверніться
А-Банк 1 ... 1072, 1073, 1074
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
10735 1560761
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 жов, 2018 15:43
mustbe
ОТП БАНК 1 ... 546, 547, 548
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
5475 1312319
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 жов, 2018 21:24
clientage

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.