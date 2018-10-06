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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 жов, 2018 19:03
Своя 1 грн может повлиять на рассрочку. Может сразу не прийти СМС с предложением, а только после списания по счёту.
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lel
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Додано: Нед 07 жов, 2018 19:23
lel написав:
Своя 1 грн может повлиять на рассрочку. Может сразу не прийти СМС с предложением, а только после списания по счёту.
Ну судя по задаваемым вопросам:
consul написав:
Можно в пятницу пользоваться картой? Заблокированная в результате этой покупки в пятницу сумма уже ведь ничего испортить не сможет?
- речь шла о просто тратах, а не тех, что подпадают под рассрочку. Кроме того если своя 1 грн. повлияет только на срок получения смс о рассрочке - считаю это совсем не критичным. Рассрочка будет (пусть и на 1 грн. меньше), активируется она все равно после текущей РД, то есть на сроки погашения рассрочки это тоже никак не повлиляет. Единственное на что может повлиять эта грн. - это если сумма покупки будет в пределах 1000-1000,99 грн. - тогда рассрочка не будет положена. Во всех остальных случаях это бужут "те же яйца - вид сбоку".
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Flamingo
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Додано: Нед 07 жов, 2018 19:36
А на кешбек не повлияет? Или гривну отминусуют?
Flamingo написав: lel написав:
Своя 1 грн может повлиять на рассрочку. Может сразу не прийти СМС с предложением, а только после списания по счёту.
Ну судя по задаваемым вопросам:
consul написав:
Можно в пятницу пользоваться картой? Заблокированная в результате этой покупки в пятницу сумма уже ведь ничего испортить не сможет?
- речь шла о просто тратах, а не тех, что подпадают под рассрочку. Кроме того если своя 1 грн. повлияет только на срок получения смс о рассрочке - считаю это совсем не критичным. Рассрочка будет (пусть и на 1 грн. меньше), активируется она все равно после текущей РД, то есть на сроки погашения рассрочки это тоже никак не повлиляет. Единственное на что может повлиять эта грн. - это если сумма покупки будет в пределах 1000-1000,99 грн. - тогда рассрочка не будет положена. Во всех остальных случаях это бужут "те же яйца - вид сбоку".
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lel
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Додано: Нед 07 жов, 2018 19:38
Хотя нет
Пока проведут по счёту- 1 грн спишется.
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lel
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