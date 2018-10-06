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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6196619761986199>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 920
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
179
Всього голосів : 920
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 19:03

Re: Альфа-Банк

Своя 1 грн может повлиять на рассрочку. Может сразу не прийти СМС с предложением, а только после списания по счёту.
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 19:23

  lel написав:Своя 1 грн может повлиять на рассрочку. Может сразу не прийти СМС с предложением, а только после списания по счёту.

Ну судя по задаваемым вопросам:
  consul написав:Можно в пятницу пользоваться картой? Заблокированная в результате этой покупки в пятницу сумма уже ведь ничего испортить не сможет?

- речь шла о просто тратах, а не тех, что подпадают под рассрочку. Кроме того если своя 1 грн. повлияет только на срок получения смс о рассрочке - считаю это совсем не критичным. Рассрочка будет (пусть и на 1 грн. меньше), активируется она все равно после текущей РД, то есть на сроки погашения рассрочки это тоже никак не повлиляет. Единственное на что может повлиять эта грн. - это если сумма покупки будет в пределах 1000-1000,99 грн. - тогда рассрочка не будет положена. Во всех остальных случаях это бужут "те же яйца - вид сбоку". :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 19:36

Re: Альфа-Банк

А на кешбек не повлияет? Или гривну отминусуют?
Flamingo написав:
  lel написав:Своя 1 грн может повлиять на рассрочку. Может сразу не прийти СМС с предложением, а только после списания по счёту.

Ну судя по задаваемым вопросам:
  consul написав:Можно в пятницу пользоваться картой? Заблокированная в результате этой покупки в пятницу сумма уже ведь ничего испортить не сможет?

- речь шла о просто тратах, а не тех, что подпадают под рассрочку. Кроме того если своя 1 грн. повлияет только на срок получения смс о рассрочке - считаю это совсем не критичным. Рассрочка будет (пусть и на 1 грн. меньше), активируется она все равно после текущей РД, то есть на сроки погашения рассрочки это тоже никак не повлиляет. Единственное на что может повлиять эта грн. - это если сумма покупки будет в пределах 1000-1000,99 грн. - тогда рассрочка не будет положена. Во всех остальных случаях это бужут "те же яйца - вид сбоку". :mrgreen:
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 19:38

Re: Альфа-Банк

Хотя нет
Пока проведут по счёту- 1 грн спишется.
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 21:04

  lel написав:Только, что звонил, снова заблокировали карту- сразу трубку взяли. Ответил на вопросы, приняли заявку на разблокировку.

Я раз в мес пополняю Киевстар родычам. Седня не смог пополнится через сайт ОпСоСа. Оказыватеся еще в начале сентября, када я активно экспериментировал со Смарт-Грошами КС, СБ Адки посчитало мою пополняху на 1000грн фродом и накапало Портмоне, шобы они залочили навечно пополняхи этой СИМки. Теперь низзя пополнить через ОпСоСа даж на 1грн ЛЮБОЙ картой любого банка! Поря съезжает на приказ от СБ Адки! Они там ахринели савсем шоли? :evil:
Та карта Адки давно разлочена/залочена/разлочена уже раз 10, я таки устал от СБ Адки и через Портмоне карты Адки не юзаю. Но че лезть своим куриным мосХом в наш свинорыльский ряд? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 21:09

Ребят,подскажите,плиз,чтобы избежать комиссии при открытии депозита,его можно открыть с карты,но,важно ли в кассе внести деньги сразу на карточный счёт,или можно сначала на текущий,а потом перевести в МАБе на карточный,и открыть депо?Спрашиваю,так как еще не открыл пакет с картами.Активируется ведь карта не сразу?
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 21:14

  lel написав:Хотя нет
Пока проведут по счёту- 1 грн спишется.

С начала октября Алка вернулась к списанию сторонних р2р и ПОСов на 2й день, т.е. как и было до перехода на новый процессинг
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 21:20

  Scotch написав:Ребят,подскажите,плиз,чтобы избежать комиссии при открытии депозита,его можно открыть с карты,но,важно ли в кассе внести деньги сразу на карточный счёт,или можно сначала на текущий,а потом перевести в МАБе на карточный,и открыть депо?Спрашиваю,так как еще не открыл пакет с картами.Активируется ведь карта не сразу?

Без активной карты/тек. счета у вас и МАБ не активируется :(
Т.е. для открытия депо через МАБ для торопыг, которые не хотят ждать активации карты (в Киеве это +2..3дн от заказа на выпуск) можно открыть текущий счет, а с него депозит в МАБе. Потом каданить мона забежать таки в отд. и заявой указать картсчет для возврата депо.
А на сам картсчет гроши мона закинуть сразу после подписания заявы, не дожидаясь карт. Вот снять гроши, открыть депо с картсчета низзя без карты :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 21:22

  clientage написав:Я раз в мес пополняю Киевстар родычам. Седня не смог пополнится через сайт ОпСоСа. Оказыватеся еще в начале сентября, када я активно экспериментировал со Смарт-Грошами КС, СБ Адки посчитало мою пополняху на 1000грн фродом и накапало Портмоне, шобы они залочили навечно пополняхи этой СИМки. Теперь низзя пополнить через ОпСоСа даж на 1грн ЛЮБОЙ картой любого банка! Поря съезжает на приказ от СБ Адки! Они там ахринели савсем шоли?
Та карта Адки давно разлочена/залочена/разлочена уже раз 10, я таки устал от СБ Адки и через Портмоне карты Адки не юзаю. Но че лезть своим куриным мосХом в наш свинорыльский ряд?

Похожая ситуация была и меня. Только не киевстар+портмоне, но суть та же.

Алла сама свои карты считает мошенническими, т.к. карты "поддерживают 3Д-секьюр", но "юзер-мошенник" почему-то ВНЕЗАПНО отключает cvv и проводит операции только по номеру и сроку карты.
Поэтому Алла вносит свои карты в стоп-листы МПС.
Видно все оплаты в интернете таким образом считаются "нетипичными"

Зображення
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 07 жов, 2018 21:27, всього редагувалось 1 раз.
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 21:27

  clientage написав:
  Scotch написав:Ребят,подскажите,плиз,чтобы избежать комиссии при открытии депозита,его можно открыть с карты,но,важно ли в кассе внести деньги сразу на карточный счёт,или можно сначала на текущий,а потом перевести в МАБе на карточный,и открыть депо?Спрашиваю,так как еще не открыл пакет с картами.Активируется ведь карта не сразу?

Без активной карты/тек. счета у вас и МАБ не активируется :(
Т.е. для открытия депо через МАБ для торопыг, которые не хотят ждать активации карты (в Киеве это +2..3дн от заказа на выпуск) можно открыть текущий счет, а с него депозит в МАБе. Потом каданить мона забежать таки в отд. и заявой указать картсчет для возврата депо.
А на сам картсчет гроши мона закинуть сразу после подписания заявы, не дожидаясь карт. Вот снять гроши, открыть депо с картсчета низзя без карты :(


Текущий уже открыт,так как туда зашёл Свифт из ВТБ,теперь,открыв карточный счёт,и перекинув на него баксы и открыв депо в МАБе,можно избежать комиссии из-за Свифта?
Scotch
 
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