Додано: Нед 07 жов, 2018 19:23

lel написав: Своя 1 грн может повлиять на рассрочку. Может сразу не прийти СМС с предложением, а только после списания по счёту. Своя 1 грн может повлиять на рассрочку. Может сразу не прийти СМС с предложением, а только после списания по счёту.

consul написав: Можно в пятницу пользоваться картой? Заблокированная в результате этой покупки в пятницу сумма уже ведь ничего испортить не сможет? Можно в пятницу пользоваться картой? Заблокированная в результате этой покупки в пятницу сумма уже ведь ничего испортить не сможет?

Ну судя по задаваемым вопросам:- речь шла о просто тратах, а не тех, что подпадают под рассрочку. Кроме того если своя 1 грн. повлияет только на срок получения смс о рассрочке - считаю это совсем не критичным. Рассрочка будет (пусть и на 1 грн. меньше), активируется она все равно после текущей РД, то есть на сроки погашения рассрочки это тоже никак не повлиляет. Единственное на что может повлиять эта грн. - это если сумма покупки будет в пределах 1000-1000,99 грн. - тогда рассрочка не будет положена. Во всех остальных случаях это бужут "те же яйца - вид сбоку".