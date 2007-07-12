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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 жов, 2018 21:28
clientage написав:
СБ Адки посчитало мою пополняху на 1000грн фродом и накапало Портмоне, шобы они залочили навечно пополняхи этой СИМки. Теперь низзя пополнить через ОпСоСа даж на 1грн ЛЮБОЙ картой любого банка! Поря съезжает на приказ от СБ Адки!
Стучись в саппорт Портмоне, вопрос решаемый.
Я пополнял КС с Аллы на 5*3к=15к, прошло как по маслу.
Перед этим, разумеется, звонком в Портмону поднял лимит по этой карте.
Говорят - можно еще через тас2ю пополнять, там нет такого гестапо как в Портмоне
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Додано: Пон 08 жов, 2018 07:27
Scotch, для чого депо відкривати? З поточного-картковий-менеджер-каса без комісії.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 07:40
Shustoff написав:А что, горячка в Альфе не 24/7 работает? Меня только что послал робот и сказал звонить с 9 до 18 во все дни, кроме воскресенья
Это по просрочникам такой режим. Обычная горячка 24/7Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
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Додано: Пон 08 жов, 2018 11:29
LEXX написав: Alfa_Bank написав: LEXX написав:
Пришло СМС - капнули проценты на Ультру, которой ещё нет.
В МАБе светятся серыми ДВЕ НОВЫЕ Ультры, отделение молчит, с почты извещения не наблюдается...
Альфа, что ты творишь...
LEXX, добрый день. 20.09 вам было оправлено СМС от банка: «Шановний Клієнте. Ваша картка відправлена поштою заказним листом №ХХХ. Період доставки на поштове відділення ХХХ - 7 днів. Вам нужно обратитья в указанное отделение Укрпочты для получения карты.
Уточните, будьте так любезны, - какова судьба карты отправленной на отделение?
LEXX, отправила в ЛС.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 12:03
Sain_повернувся написав:
Дуже часто стикаюсь з проблемою, тому вирішив вже написати про неї тут - у відділенні за адресою Міцкевича 2 (м.Чернівці) на касі відмовляються видавати кошти аргументуючи що у них щось не працює і посилають знімати кошти до банкомату. Коли у вас нормально почнуть працювати каси і клієнтам не прийдеться проводити по пів години біля банкоматів?
Sain_повернувся. Доброго дня. Дякую за інформацію. З’ясовую дану ситуацію з відділенням.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 12:17
Квесторе_поверніться написав: Shustoff написав:
А что, горячка в Альфе не 24/7 работает? Меня только что послал робот и сказал звонить с 9 до 18 во все дни, кроме воскресенья
Можливо Ваше запитання може бути з відповіддю лише в робочий час.
Shustoff, добрый день. КЦ работает 24/7. На какой номер вы звонили и по какому вопросу?
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Додано: Пон 08 жов, 2018 12:26
Растолкуйте, пжт, правила начисления и вывода бонусов кеш'ю.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 13:18
Месяц назад открыл депозит "Розумний" через МАБ. На странице депозита в МАБ есть опция "Отменить автопролногацию". При попытке выбора этого пункта почему-то выскакивает красная надпись "Цей депозит не був відкритий через МАБ або з технічних причин пролонгація не може бути відмінена дистанційно, зверніться у відділення". Сбой?
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archvile
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Додано: Пон 08 жов, 2018 14:08
archvile написав:
Месяц назад открыл депозит "Розумний" через МАБ. На странице депозита в МАБ есть опция "Отменить автопролногацию". При попытке выбора этого пункта почему-то выскакивает красная надпись "Цей депозит не був відкритий через МАБ або з технічних причин пролонгація не може бути відмінена дистанційно, зверніться у відділення". Сбой?
archvile, добрый день. Это технический сбой. Указанная ошибка будет исправлена при ближайшем релизе (08.10).
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