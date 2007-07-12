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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6196619761986199

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 920
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
179
Всього голосів : 920
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 21:28

  clientage написав:СБ Адки посчитало мою пополняху на 1000грн фродом и накапало Портмоне, шобы они залочили навечно пополняхи этой СИМки. Теперь низзя пополнить через ОпСоСа даж на 1грн ЛЮБОЙ картой любого банка! Поря съезжает на приказ от СБ Адки!

Стучись в саппорт Портмоне, вопрос решаемый.
Я пополнял КС с Аллы на 5*3к=15к, прошло как по маслу.
Перед этим, разумеется, звонком в Портмону поднял лимит по этой карте.

Говорят - можно еще через тас2ю пополнять, там нет такого гестапо как в Портмоне
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 07:27

Scotch, для чого депо відкривати? З поточного-картковий-менеджер-каса без комісії.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 07:40

Re: Альфа-Банк

Shustoff написав:А что, горячка в Альфе не 24/7 работает? Меня только что послал робот и сказал звонить с 9 до 18 во все дни, кроме воскресенья
Это по просрочникам такой режим. Обычная горячка 24/7

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Свинорыл 80lvl
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 11:29

  LEXX написав:
  Alfa_Bank написав:
  LEXX написав:Пришло СМС - капнули проценты на Ультру, которой ещё нет.
В МАБе светятся серыми ДВЕ НОВЫЕ Ультры, отделение молчит, с почты извещения не наблюдается...
Альфа, что ты творишь...

LEXX, добрый день. 20.09 вам было оправлено СМС от банка: «Шановний Клієнте. Ваша картка відправлена поштою заказним листом №ХХХ. Період доставки на поштове відділення ХХХ - 7 днів. Вам нужно обратитья в указанное отделение Укрпочты для получения карты.


Уточните, будьте так любезны, - какова судьба карты отправленной на отделение?

LEXX, отправила в ЛС.
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 12:03

  Sain_повернувся написав:Дуже часто стикаюсь з проблемою, тому вирішив вже написати про неї тут - у відділенні за адресою Міцкевича 2 (м.Чернівці) на касі відмовляються видавати кошти аргументуючи що у них щось не працює і посилають знімати кошти до банкомату. Коли у вас нормально почнуть працювати каси і клієнтам не прийдеться проводити по пів години біля банкоматів?

Sain_повернувся. Доброго дня. Дякую за інформацію. З’ясовую дану ситуацію з відділенням.
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 12:17

  Квесторе_поверніться написав:
  Shustoff написав:А что, горячка в Альфе не 24/7 работает? Меня только что послал робот и сказал звонить с 9 до 18 во все дни, кроме воскресенья
Можливо Ваше запитання може бути з відповіддю лише в робочий час.

Shustoff, добрый день. КЦ работает 24/7. На какой номер вы звонили и по какому вопросу?
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 12:26

Re: Альфа-Банк

Растолкуйте, пжт, правила начисления и вывода бонусов кеш'ю.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 13:18

Re: Альфа-Банк

Месяц назад открыл депозит "Розумний" через МАБ. На странице депозита в МАБ есть опция "Отменить автопролногацию". При попытке выбора этого пункта почему-то выскакивает красная надпись "Цей депозит не був відкритий через МАБ або з технічних причин пролонгація не може бути відмінена дистанційно, зверніться у відділення". Сбой?
archvile
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