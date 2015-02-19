clientage написав:СБ Адки посчитало мою пополняху на 1000грн фродом и накапало Портмоне, шобы они залочили навечно пополняхи этой СИМки. Теперь низзя пополнить через ОпСоСа даж на 1грн ЛЮБОЙ картой любого банка! Поря съезжает на приказ от СБ Адки!
Стучись в саппорт Портмоне, вопрос решаемый. Я пополнял КС с Аллы на 5*3к=15к, прошло как по маслу. Перед этим, разумеется, звонком в Портмону поднял лимит по этой карте.
Говорят - можно еще через тас2ю пополнять, там нет такого гестапо как в Портмоне
Scotch, для чого депо відкривати? З поточного-картковий-менеджер-каса без комісії.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
LEXX написав:Пришло СМС - капнули проценты на Ультру, которой ещё нет. В МАБе светятся серыми ДВЕ НОВЫЕ Ультры, отделение молчит, с почты извещения не наблюдается... Альфа, что ты творишь...
LEXX, добрый день. 20.09 вам было оправлено СМС от банка: «Шановний Клієнте. Ваша картка відправлена поштою заказним листом №ХХХ. Період доставки на поштове відділення ХХХ - 7 днів. Вам нужно обратитья в указанное отделение Укрпочты для получения карты.
Уточните, будьте так любезны, - какова судьба карты отправленной на отделение?
Sain_повернувся написав:Дуже часто стикаюсь з проблемою, тому вирішив вже написати про неї тут - у відділенні за адресою Міцкевича 2 (м.Чернівці) на касі відмовляються видавати кошти аргументуючи що у них щось не працює і посилають знімати кошти до банкомату. Коли у вас нормально почнуть працювати каси і клієнтам не прийдеться проводити по пів години біля банкоматів?
Sain_повернувся. Доброго дня. Дякую за інформацію. З’ясовую дану ситуацію з відділенням.
Месяц назад открыл депозит "Розумний" через МАБ. На странице депозита в МАБ есть опция "Отменить автопролногацию". При попытке выбора этого пункта почему-то выскакивает красная надпись "Цей депозит не був відкритий через МАБ або з технічних причин пролонгація не може бути відмінена дистанційно, зверніться у відділення". Сбой?
archvile написав:Месяц назад открыл депозит "Розумний" через МАБ. На странице депозита в МАБ есть опция "Отменить автопролногацию". При попытке выбора этого пункта почему-то выскакивает красная надпись "Цей депозит не був відкритий через МАБ або з технічних причин пролонгація не може бути відмінена дистанційно, зверніться у відділення". Сбой?
archvile, добрый день. Это технический сбой. Указанная ошибка будет исправлена при ближайшем релизе (08.10).