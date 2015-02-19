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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6197619861996200

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 920
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
179
Всього голосів : 920
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 15:58

clientage

а что такое ОпСоСа?
Я пополнял киевстар пока без проблем, может потому что с 4 карт. Проходил только 1 платеж до 1,5 тыс грн. на карту. Так это на сутки оказывается, думал до 0.00 часов.
Востаннє редагувалось demichh в Пон 08 жов, 2018 16:06, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 16:04

  demichh написав:а что такое ОпСоСа?

ОператорСотовойСвязи
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 16:07

Alfa_Bank, использовать бонусы по карте можно за любые покупки/оплаты или только за те по которым они начислялись? Есть бонусы в сумме 42 грн. и интернет оплата услуг Вегателеком на 28 грн. через сервис Портмоне, но при нажатиии "использовать бонусы" ваша система пишет что нет покупок удовлетвопяющих необходимым критериям...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 16:18

  Cler написав:Alfa_Bank, использовать бонусы по карте можно за любые покупки/оплаты или только за те по которым они начислялись? Есть бонусы в сумме 42 грн. и интернет оплата услуг Вегателеком на 28 грн. через сервис Портмоне, но при нажатиии "использовать бонусы" ваша система пишет что нет покупок удовлетвопяющих необходимым критериям...


я так понял на любые ...
к примеру щас мигрируют баллы из укрсоца - покупок этох нету в природе ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 16:36

  IMPRINTER написав:
  Cler написав:Alfa_Bank, использовать бонусы по карте можно за любые покупки/оплаты или только за те по которым они начислялись? Есть бонусы в сумме 42 грн. и интернет оплата услуг Вегателеком на 28 грн. через сервис Портмоне, но при нажатиии "использовать бонусы" ваша система пишет что нет покупок удовлетвопяющих необходимым критериям...

я так понял на любые ...
к примеру щас мигрируют баллы из укрсоца - покупок этох нету в природе ...

я тоже думала что на любые и для использования накопившихся балов сделала неделю назап пополнение лицевого счёта за интернет через сайт Портмоне, но MCC-код этой операции не попадает под программу лояльности и получается что система не видит этой операции при попытке использовать бонусы... в общем лишний раз убедилась в отстойности этой программы лояльности... :(
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 16:39

  Cler написав:Alfa_Bank, использовать бонусы по карте можно за любые покупки/оплаты или только за те по которым они начислялись? Есть бонусы в сумме 42 грн. и интернет оплата услуг Вегателеком на 28 грн. через сервис Портмоне, но при нажатиии "использовать бонусы" ваша система пишет что нет покупок удовлетвопяющих необходимым критериям...

Cler, добрый вечер. Последовательность действий:

1. Клиенту необходимо в Альфа-Мобайле выбрать пункт "Кеш'Ю КЛУБ"
2. Далее нужно нажать "Використати бонуси"
3. Выбираем пункт "Повернення покупок". Выбираем покупку, за которую нужно вернуть средства
(минимальная сумма операции ≥ 25 грн.(с 10.10. ≥ 100 грн), максимальная сумма - 10 000 грн. с учетом налогов).
4. Просматриваем, достаточно ли бонусов для возврата покупки 100 бонусов = 1 грн.
Нажимаем «Повернути кошти за покупку»
Деньги будут возвращены в режиме он-лайн (Мах до 3-х рабочих дней).
На каком этапе у вас возникает ошибка?
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 16:39

Cler

портмоне за интернет дает 4814, вместо положенного 4816
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 16:41

Alfa_Bank

а когда соцовские баллы перейдут в кешью?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 16:58

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

а когда соцовские баллы перейдут в кешью?

IMPRINTER, добрый вечер. Согласно правил максимальный срок до 25 октября.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 17:05

  Alfa_Bank написав:
  Cler написав:Alfa_Bank, использовать бонусы по карте можно за любые покупки/оплаты или только за те по которым они начислялись? Есть бонусы в сумме 42 грн. и интернет оплата услуг Вегателеком на 28 грн. через сервис Портмоне, но при нажатиии "использовать бонусы" ваша система пишет что нет покупок удовлетвопяющих необходимым критериям...

Cler, добрый вечер. Последовательность действий:

1. Клиенту необходимо в Альфа-Мобайле выбрать пункт "Кеш'Ю КЛУБ"
2. Далее нужно нажать "Використати бонуси"
3. Выбираем пункт "Повернення покупок". Выбираем покупку, за которую нужно вернуть средства
(минимальная сумма операции ≥ 25 грн.(с 10.10. ≥ 100 грн), максимальная сумма - 10 000 грн. с учетом налогов).
4. Просматриваем, достаточно ли бонусов для возврата покупки 100 бонусов = 1 грн.
Нажимаем «Повернути кошти за покупку»
Деньги будут возвращены в режиме он-лайн (Мах до 3-х рабочих дней).
На каком этапе у вас возникает ошибка?

проблема возникает после нажатия "использовать бонусы"

кстати неплохо было бы добавить эту функцию в МАБ, так как в Альфа-Мобайл реально удаётся заходить через раз, хотя идиотские емейлы о входе приходят каждый раз, а что либо сделать в этой недопрограме надо ещё иметь хорошие нервы...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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