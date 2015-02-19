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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6198619962006201

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 920
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
179
Всього голосів : 920
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 18:03

Re: Альфа-Банк

А я вообще не могу потратить бонусы, у меня телефон старой модели. Не покупать же новый...
Так что я поддерживаю идею Cler возможность тратить их через МАБ.

З.Ы. И через МАБ не выйдет, у меня пришли бонусы на 70 грн, а минимум трат теперь 100.
Hella
 
Повідомлень: 802
З нами з: 25.08.09
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  #<1 ... 6198619962006201
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