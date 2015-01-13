А я вообще не могу потратить бонусы, у меня телефон старой модели. Не покупать же новый...
Так что я поддерживаю идею Cler возможность тратить их через МАБ.
З.Ы. И через МАБ не выйдет, у меня пришли бонусы на 70 грн, а минимум трат теперь 100.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 жов, 2018 18:03
Re: Альфа-Банк
А я вообще не могу потратить бонусы, у меня телефон старой модели. Не покупать же новый...
Так что я поддерживаю идею Cler возможность тратить их через МАБ.
З.Ы. И через МАБ не выйдет, у меня пришли бонусы на 70 грн, а минимум трат теперь 100.
Додано: Пон 08 жов, 2018 20:06
Сразу видно, что у Вас нет карты монобанка) Для пользования мобильным приложением для андроида на компе достаточно
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