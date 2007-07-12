А я вообще не могу потратить бонусы, у меня телефон старой модели. Не покупать же новый...
Так что я поддерживаю идею Cler возможность тратить их через МАБ.
З.Ы. И через МАБ не выйдет, у меня пришли бонусы на 70 грн, а минимум трат теперь 100.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 18:03
Re: Альфа-Банк
А я вообще не могу потратить бонусы, у меня телефон старой модели. Не покупать же новый...
Так что я поддерживаю идею Cler возможность тратить их через МАБ.
З.Ы. И через МАБ не выйдет, у меня пришли бонусы на 70 грн, а минимум трат теперь 100.
Додано: Пон 08 жов, 2018 20:06
Сразу видно, что у Вас нет карты монобанка) Для пользования мобильным приложением для андроида на компе достаточно
Додано: Пон 08 жов, 2018 20:58
и на сколько безопасно скачивать эмуляторы для финансовых приложений из сомнительных источников?
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Додано: Пон 08 жов, 2018 21:35
У меня 3573 бонуса. Как мне их использовать? Система пишет: нужно больше бонусов.
Больше, это сколько?
Додано: Пон 08 жов, 2018 22:08
Если я правильно понял условия, чтобы использовать 3573 бонусов, нужно сделать покупку на сумму, не больше 28,76 грн. (3573 коп.*(1-0,18-0,015)). Видимо, за последние 30 дней у Вас таких покупок не было.
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