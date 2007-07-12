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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6198619962006201

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 920
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
179
Всього голосів : 920
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 18:03

Re: Альфа-Банк

А я вообще не могу потратить бонусы, у меня телефон старой модели. Не покупать же новый...
Так что я поддерживаю идею Cler возможность тратить их через МАБ.

З.Ы. И через МАБ не выйдет, у меня пришли бонусы на 70 грн, а минимум трат теперь 100.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 20:06

  Hella написав:А я вообще не могу потратить бонусы, у меня телефон старой модели. Не покупать же новый...
Так что я поддерживаю идею Cler возможность тратить их через МАБ.

З.Ы. И через МАБ не выйдет, у меня пришли бонусы на 70 грн, а минимум трат теперь 100.

Сразу видно, что у Вас нет карты монобанка) Для пользования мобильным приложением для андроида на компе достаточно эмулятора.
Bosstone
 
Повідомлень: 924
З нами з: 21.04.10
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 20:58

  Bosstone написав:
  Hella написав:А я вообще не могу потратить бонусы, у меня телефон старой модели. Не покупать же новый...
Так что я поддерживаю идею Cler возможность тратить их через МАБ.

З.Ы. И через МАБ не выйдет, у меня пришли бонусы на 70 грн, а минимум трат теперь 100.

Сразу видно, что у Вас нет карты монобанка) Для пользования мобильным приложением для андроида на компе достаточно эмулятора.

и на сколько безопасно скачивать эмуляторы для финансовых приложений из сомнительных источников?
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 21:35

  Alfa_Bank написав:
  Олег1964 написав:Растолкуйте, пжт, правила начисления и вывода бонусов кеш'ю.

Олег1964, добрый день.
Вся информация о программе лояльности на сайте https://cashuclub.com.ua/.

У меня 3573 бонуса. Как мне их использовать? Система пишет: нужно больше бонусов.
Больше, это сколько?
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 22:08

  Олег1964 написав:
  Alfa_Bank написав:
  Олег1964 написав:Растолкуйте, пжт, правила начисления и вывода бонусов кеш'ю.

Олег1964, добрый день.
Вся информация о программе лояльности на сайте https://cashuclub.com.ua/.

У меня 3573 бонуса. Как мне их использовать? Система пишет: нужно больше бонусов.
Больше, это сколько?

Если я правильно понял условия, чтобы использовать 3573 бонусов, нужно сделать покупку на сумму, не больше 28,76 грн. (3573 коп.*(1-0,18-0,015)). Видимо, за последние 30 дней у Вас таких покупок не было.
Соответственно, чтобы узнать, сколько бонусов не хватает, нужно выбрать покупку на минимальную сумму за последние 30 дней, допустим это была покупка на 45 грн. Для возврата этой покупки необходимо 5590 бонусов (45 грн.*100/0,805). Тогда, Вам не хватает еще 2017 бонусов, если все покупки будут без копеек.
Bosstone
 
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Подякували: 80 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 23:34

Bosstone

я вот не могу для чего было изобретать велосипед и придумывать такой онанизм?
ну сделайте просто снятие с бонус-счета на карточный как в ТАЗе или Моно - и небыло бы ни у кого никаких вопросов ... такой идиотизм был раньше тока в Кредит-Днепре, когда бонусами типа загашиваешь конкретную покупку - теперь и Алла подключилась.
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IMPRINTER
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  #<1 ... 6198619962006201
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