А я вообще не могу потратить бонусы, у меня телефон старой модели. Не покупать же новый...
Так что я поддерживаю идею Cler возможность тратить их через МАБ.
З.Ы. И через МАБ не выйдет, у меня пришли бонусы на 70 грн, а минимум трат теперь 100.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 18:03
Re: Альфа-Банк
А я вообще не могу потратить бонусы, у меня телефон старой модели. Не покупать же новый...
Так что я поддерживаю идею Cler возможность тратить их через МАБ.
З.Ы. И через МАБ не выйдет, у меня пришли бонусы на 70 грн, а минимум трат теперь 100.
Додано: Пон 08 жов, 2018 20:06
Сразу видно, что у Вас нет карты монобанка) Для пользования мобильным приложением для андроида на компе достаточно
Додано: Пон 08 жов, 2018 20:58
и на сколько безопасно скачивать эмуляторы для финансовых приложений из сомнительных источников?
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Додано: Пон 08 жов, 2018 21:35
У меня 3573 бонуса. Как мне их использовать? Система пишет: нужно больше бонусов.
Больше, это сколько?
Додано: Пон 08 жов, 2018 22:08
Если я правильно понял условия, чтобы использовать 3573 бонусов, нужно сделать покупку на сумму, не больше 28,76 грн. (3573 коп.*(1-0,18-0,015)). Видимо, за последние 30 дней у Вас таких покупок не было.
Соответственно, чтобы узнать, сколько бонусов не хватает, нужно выбрать покупку на минимальную сумму за последние 30 дней, допустим это была покупка на 45 грн. Для возврата этой покупки необходимо 5590 бонусов (45 грн.*100/0,805). Тогда, Вам не хватает еще 2017 бонусов, если все покупки будут без копеек.
Додано: Пон 08 жов, 2018 23:34
Bosstone
я вот не могу для чего было изобретать велосипед и придумывать такой онанизм?
ну сделайте просто снятие с бонус-счета на карточный как в ТАЗе или Моно - и небыло бы ни у кого никаких вопросов ... такой идиотизм был раньше тока в Кредит-Днепре, когда бонусами типа загашиваешь конкретную покупку - теперь и Алла подключилась.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 08:06
Re: Альфа-Банк
Напоминаю:
Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
Свинорыл 80lvl
Додано: Вів 09 жов, 2018 08:55
Як з Комфорт ФГВФО...що скаже нановний ОфПред?
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Додано: Вів 09 жов, 2018 09:11
Квесторе_поверн, доброго ранку. Я вже писала, що по Комфорт ФГВФО змін в тарифах не буде.
Додано: Вів 09 жов, 2018 09:17
Alfa_Bank, Ок. Дякую.
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