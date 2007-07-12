Додано: Пон 08 жов, 2018 23:34

Bosstone



я вот не могу для чего было изобретать велосипед и придумывать такой онанизм?

ну сделайте просто снятие с бонус-счета на карточный как в ТАЗе или Моно - и небыло бы ни у кого никаких вопросов ... такой идиотизм был раньше тока в Кредит-Днепре, когда бонусами типа загашиваешь конкретную покупку - теперь и Алла подключилась.

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